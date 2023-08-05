Буффон станет главой делегации сборной Италии

Теги Роберто Манчини Джанлуиджи Буффон сборная Италии по футболу серия А Италия Джанлука Виалли Футбол

Джанлуиджи Буффон станет главой делегации сборной Италии.

45-летний голкипер ранее объявил о завершении карьеры игрока.

«Я возвращаюсь в сборную, потому что тот ребенок, который 30 лет назад впервые пересек ворота Коверчано, до сих пор хочет мечтать и жить этой мечтой вместе с итальянскими болельщиками», – написал Буффон в соцсетях.

До Буффона главой делегации сборной в штабе Роберто Манчини был Джанлука Виалли. В декабре 2022-го Виалли покинул свой пост, а в январе экс-форвард сборной Италии скончался.

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12 комментариев

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Для легенды итальянского футбола такая роль- самое то...
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Легенда
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Успехов и всего наилучшего на новом месте👍
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Спортс, ну вы обновляете хоть иногда составы сборных?В сборной Италии до сих пор указаны Кьелинни,Бернардески и другие,хотя они уже не вызываются 2 года.Плюс не хватает многих футболистов и это мы говорим только про сборную Италии.
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Ну, такой глава делегации должен идти в комплекте со смокингом, креслом и котиком😎
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Без работы, конечно, не останется. Легенда!
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в общем, официальная роль: Легенда
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Комментарий удален пользователем
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Буффон - наш президент
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Ответ Born is the King
Кто если не он?
Хвостик, к примеру
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Ответ Splin
Хвостик, к примеру
Хвостику это не нужно, он даже интервью давал, что хочет жить спокойной жизнью и чтобы его лишний раз не трогали.
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