Джанлуиджи Буффон станет главой делегации сборной Италии.

45-летний голкипер ранее объявил о завершении карьеры игрока.

«Я возвращаюсь в сборную, потому что тот ребенок, который 30 лет назад впервые пересек ворота Коверчано, до сих пор хочет мечтать и жить этой мечтой вместе с итальянскими болельщиками», – написал Буффон в соцсетях.

До Буффона главой делегации сборной в штабе Роберто Манчини был Джанлука Виалли. В декабре 2022-го Виалли покинул свой пост, а в январе экс-форвард сборной Италии скончался.

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