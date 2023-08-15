Манчини заявил, что Спаллетти станет новым тренером сборной Италии
Роберто Манчини заявил, что Лучано Спаллетти возглавит сборную Италии.
– Ситуация могла измениться? Вы ждали, что Гравина (президент Итальянской федерации футбола – Sports.ru) попытается вас удержать?
– Конечно. Если человек хочет чего-то, то способен изменить ситуацию.
– Такая возможность есть сейчас?
– Нет. Думаю, они назначают Спаллетти, которому я желаю всего наилучшего, – сказал бывший тренер сборной Италии в интервью Corriere dello Sport.
13 августа Манчини покинул пост главного тренера сборной Италии по собственному желанию. Это произошло за 10 месяцев до старта Евро-2024.
Сообщалось, что ему предложили 120 миллионов евро за 3 года работы в сборной Саудовской Аравии. Как ожидается, сделку закроют в течение двух дней.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Удачи! Хочется увидеть интересную Италию на Евро.