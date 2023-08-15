Манчини заявил, что Спаллетти станет новым тренером сборной Италии

Теги Роберто Манчини Лучано Спаллетти сборная Италии по футболу возможные трансферы Федерация футбола Италии Футбол

Роберто Манчини заявил, что Лучано Спаллетти возглавит сборную Италии.

– Ситуация могла измениться? Вы ждали, что Гравина (президент Итальянской федерации футбола – Sports.ru) попытается вас удержать?

– Конечно. Если человек хочет чего-то, то способен изменить ситуацию.

– Такая возможность есть сейчас?

– Нет. Думаю, они назначают Спаллетти, которому я желаю всего наилучшего, – сказал бывший тренер сборной Италии в интервью Corriere dello Sport. 

13 августа Манчини покинул пост главного тренера сборной Италии по собственному желанию. Это произошло за 10 месяцев до старта Евро-2024.

Сообщалось, что ему предложили 120 миллионов евро за 3 года работы в сборной Саудовской Аравии. Как ожидается, сделку закроют в течение двух дней.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

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16 комментариев

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Mark Safa
Школа Зенита 🙏🏼
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Papa Paolo
Кришито врывается на левый фланг сборной Италии 🤌🏾
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Партизанен
Семак будущий тренер Сб. Италии
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Penguin87
Думаю своей карьерой Лучано заслужил потренировать сборную.
Удачи! Хочется увидеть интересную Италию на Евро.
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igls54
Каких кадров готовит Зенит!
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Пирс Морган
С Зенита в этом году нарасхват
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Fomin525
Ответ Slavnov
Школа зенита,это 4 место в любой группе,даже не школа,фирменный знак...
уймись хрю
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Mark Safa
Ответ Партизанен
Семак будущий тренер Сб. Италии
Ну тогда вместо бразильцев, Нужно Семаку купить итальянцев, сделает из Рио Де Жанейро, Рим😀
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Oleg Olegov
Следующий значит Семак. Ну или Луческу.
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Russ Ivan
Это логично, чемпион Италии с добротной игрой, уставший от клубного футбола...
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buFFon
очень бы хотелось чтобы возглавил Спалетти, лучший вариант!!!
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Dan Kennedy
Ответ Mark Safa
Школа Зенита 🙏🏼
На опыте после игр со Спартаком в Лиге Европы взял Серию А и ушел в Сборную Италии.
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Step_up
Ответ Партизанен
Семак будущий тренер Сб. Италии
Шутки ради можно было бы взять вторым тренером. Я бы не удивился, если б Богданыч пошёл.
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