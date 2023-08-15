Манчини заявил, что Спаллетти станет новым тренером сборной Италии

Роберто Манчини заявил, что Лучано Спаллетти возглавит сборную Италии.

– Ситуация могла измениться? Вы ждали, что Гравина (президент Итальянской федерации футбола – Sports.ru) попытается вас удержать?

– Конечно. Если человек хочет чего-то, то способен изменить ситуацию.

– Такая возможность есть сейчас?

– Нет. Думаю, они назначают , которому я желаю всего наилучшего, – сказал бывший тренер сборной Италии в интервью Corriere dello Sport.

13 августа покинул пост главного тренера сборной Италии по собственному желанию. Это произошло за 10 месяцев до старта Евро-2024.

Сообщалось, что ему предложили 120 миллионов евро за 3 года работы в сборной Саудовской Аравии. Как ожидается, сделку закроют в течение двух дней.

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