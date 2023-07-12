«Ювентус» направил «МЮ» запрос по Гринвуду. Хавбеком интересуется «Аталанта» и несколько клубов АПЛ

Теги Аталанта Манчестер Юнайтед Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Мэйсон Гринвуд Футбол

«Ювентус» направил «Манчестер Юнайтед» запрос по Мэйсону Гринвуду.

В настоящее время 21-летний полузащитник отстранен от тренировок в «МЮ» в связи с обвинениями в насилии в отношении своей девушки Хэрриет Робсон. Несмотря на то, что суд снял с Гринвуда все обвинения, «Манчестер Юнайтед» решил провести собственное расследование, до конца которого Гринвуд не сможет тренироваться с командой.

Ранее сообщалось, что «МЮ» готов отдать Гринвуда в аренду. Главный тренер команды Эрик тен Хаг выступил против его продажи.

По информации La Repubblica, «Ювентус» отправил «Манчестер Юнайтед» запрос об аренде Гринвуда. Ранее аналогичный запрос отправила «Аталанта». Также сообщается, что к Гринвуду проявляют интерес некоторые клубы АПЛ.

«МЮ» может включить Гринвуда в сделку по Хейлунду. «Аталанте» интересна аренда вингера (Daily Mail)

Уход Гринвуда обойдется «МЮ» в 8 млн фунтов. Он хочет остаться и уже встречался с боссами

11 комментариев

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Ksandvankneshas
Ответ Любезный Коссутий
хороший вариант в аренду. а то Гриня зачахнет
Что хорошего? Аллегрибол только добьёт его
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QWertY
Лучше в Аталанту. Бус Аллегри никак Гринвуду не подходит
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Любезный Коссутий
хороший вариант в аренду. а то Гриня зачахнет
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rigobersong
ювентусу все равно портить репутацию не нужно, она уже настолько испорчена, что можно звать кого угодно:))
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Alexander Yavriantz
Гринвуд полузащитник?
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Бухгалтер2021
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надо было в РПЛ
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Dm Kznts
станет лучшим голеатором сериала
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QWertY
Ответ Master Slova
менять надо Гриню на Влаховича, сделка вин вин
Бредовая сделка. Гринвуд потенциально один из лучших страйкеров мира, а Влаховича ужей сейчас хотят слить. Не зря Тен Хаг выступил против продажи Мейсона
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Любезный Коссутий
Ответ Master Slova
менять надо Гриню на Влаховича, сделка вин вин
ни в коем случае. Гриня топарь, Влахович игрок уровня Фиорентины
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Любезный Коссутий
Ответ Ksandvankneshas
Что хорошего? Аллегрибол только добьёт его
хороший вариант с арендой. очевидно, что в МЮ еще не готовы возвращать его. а так хоть игровая практика будет, пусть и в другом клубе.
насчет автобусника согласен
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