«Ювентус» направил «Манчестер Юнайтед» запрос по Мэйсону Гринвуду.

В настоящее время 21-летний полузащитник отстранен от тренировок в «МЮ» в связи с обвинениями в насилии в отношении своей девушки Хэрриет Робсон. Несмотря на то, что суд снял с Гринвуда все обвинения, « » решил провести собственное расследование, до конца которого Гринвуд не сможет тренироваться с командой.

Ранее сообщалось, что «МЮ» готов отдать Гринвуда в аренду. Главный тренер команды Эрик тен Хаг выступил против его продажи.

По информации La Repubblica, « » отправил «Манчестер Юнайтед» запрос об аренде Гринвуда. Ранее аналогичный запрос отправила « ». Также сообщается, что к Гринвуду проявляют интерес некоторые клубы .

«МЮ» может включить Гринвуда в сделку по Хейлунду. «Аталанте» интересна аренда вингера (Daily Mail)

Уход Гринвуда обойдется «МЮ» в 8 млн фунтов. Он хочет остаться и уже встречался с боссами