Тен Хаг выступил против продажи Гринвуда, тренер выступает за аренду. Мэйсон не рассчитывает, что сыграет за «МЮ»
Эрик тен Хаг выступил против ухода Мэйсона Гринвуда из «Манчестер Юнайтед».
Напомним, ранее Мэйсон Гринвуд был обвинен в насилии над девушкой. Впоследствии суд снял с него обвинения, однако «МЮ» отстранил игрока до окончания собственного расследования. Сообщалось, что Гринвуд может уйти в аренду в Испанию, Италию или Турцию.
Как сообщает Daily Mail со ссылкой на Manchester Evening News, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг предпочитает аренду Гринвуда его продаже. По мнению нидерландского специалиста, Гринвуд по-прежнему способен проявить себя в «Манчестер Юнайтед», так как он уже показывал свой талант ранее.
Также сообщается, что Гринвуд сообщил своим друзьям, что не рассчитывает когда-либо еще сыграть за «МЮ».
Уход Гринвуда обойдется «МЮ» в 8 млн фунтов. Он хочет остаться и уже встречался с боссами
Рэшфорда пожалей