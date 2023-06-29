Тен Хаг выступил против продажи Гринвуда, тренер выступает за аренду. Мэйсон не рассчитывает, что сыграет за «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Эрик тен Хаг Мэйсон Гринвуд Футбол

Эрик тен Хаг выступил против ухода Мэйсона Гринвуда из «Манчестер Юнайтед».

Напомним, ранее Мэйсон Гринвуд был обвинен в насилии над девушкой. Впоследствии суд снял с него обвинения, однако «МЮ» отстранил игрока до окончания собственного расследования. Сообщалось, что Гринвуд может уйти в аренду в Испанию, Италию или Турцию.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на Manchester Evening News, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг предпочитает аренду Гринвуда его продаже. По мнению нидерландского специалиста, Гринвуд по-прежнему способен проявить себя в «Манчестер Юнайтед», так как он уже показывал свой талант ранее.

Также сообщается, что Гринвуд сообщил своим друзьям, что не рассчитывает когда-либо еще сыграть за «МЮ».

Уход Гринвуда обойдется «МЮ» в 8 млн фунтов. Он хочет остаться и уже встречался с боссами

11 комментариев

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Fynshy1991
Ответ Tun
Здравое решение, лучший завершитель в команде прямо сейчас
Прямо сейчас? Он год не играл, так что прямо сейчас он лучший скамеечник, но никак не завершитель.
Рэшфорда пожалей
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Dm Kznts
неужели дошло до того что в клубе не могут решить что с ним делать?
+2
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Lavinka
Ответ Dm Kznts
неужели дошло до того что в клубе не могут решить что с ним делать?
В клубе сейчас другие проблемы . Не до Гринвуда .
+3
-1
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Dm Kznts
Ответ Lavinka
В клубе сейчас другие проблемы . Не до Гринвуда .
это проблема на 60-70 млн
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Любезный Коссутий
Фурлани, Монкада, это правый вингер. в аренду. не зевайте
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United_LP
потенциально игрок лучше Решфорда.
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Alexander Yavriantz
Ответ Tun
Здравое решение, лучший завершитель в команде прямо сейчас
Не прямо сейчас, а 2 года назад. Плюс судя по фото с тренировки, растерял всю мышечную массу. Пусть поработает над собой годик, заодно подумает о своём поведении, а там может и общественное мнение успокоится.
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stanvixx
Ответ Lavinka
В клубе сейчас другие проблемы . Не до Гринвуда .
Гринвуд, как раз, помог бы решить одну из самых серьезных проблем в МЮ. Это избавить клуб от головняка по сверхдорогостоящему форварду.
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