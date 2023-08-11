Фанатки «МЮ» протестуют против возвращения Гринвуда в состав. Клуб обсудит его будущее с женской командой

Болельщицы «Манчестер Юнайтед» против возвращения Мэйсона Гринвуда в команду.

Футболист отстранен от тренировок с «МЮ» из-за обвинений в насилии над своей девушкой Хэрриет Робсон. Ранее суд снял обвинения с игрока, но клуб инициировал собственное расследование.

Болельщицы « » планируют протестовать возле «Олд Траффорд» перед матчем против «Вулверхэмптона», они хотят, чтобы клуб «продемонстрировал подход нулевой терпимости» к насилию в отношении женщин.

В заявлении группы «Болельщицы против возвращения Гринвуда» говорится о том, что реинтеграция футболиста «говорит нам, женщинам, что мы ничего не значим».

В тексте сообщается: «Это говорит нам о том, что мужчины, которые зарабатывают деньги клубу, имеют значение, а не мы, ваши фанаты, матери, сестры или дочери.

Если вы хотите играть на самом высоком уровне в крупнейшем клубе мира, ваше поведение будет подвергаться самому высокому уровню проверки, ответственности и ожиданий. Те, кто принимает решения в клубе, помните, – это выходит за рамки футбола».

Манкунианский клуб проведет консультации со всеми заинтересованными сторонами по вопросу будущего Гринвуда, включая свою женскую команду.

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