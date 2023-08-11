Фанатки «МЮ» протестуют против возвращения Гринвуда в состав. Клуб обсудит его будущее с женской командой

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Мэйсон Гринвуд Футбол

Болельщицы «Манчестер Юнайтед» против возвращения Мэйсона Гринвуда в команду.

Футболист отстранен от тренировок с «МЮ» из-за обвинений в насилии над своей девушкой Хэрриет Робсон. Ранее суд снял обвинения с игрока, но клуб инициировал собственное расследование.

Болельщицы «Манчестер Юнайтед» планируют протестовать возле «Олд Траффорд» перед матчем против «Вулверхэмптона», они хотят, чтобы клуб «продемонстрировал подход нулевой терпимости» к насилию в отношении женщин.

В заявлении группы «Болельщицы против возвращения Гринвуда» говорится о том, что реинтеграция футболиста «говорит нам, женщинам, что мы ничего не значим».

В тексте сообщается: «Это говорит нам о том, что мужчины, которые зарабатывают деньги клубу, имеют значение, а не мы, ваши фанаты, матери, сестры или дочери.

Если вы хотите играть на самом высоком уровне в крупнейшем клубе мира, ваше поведение будет подвергаться самому высокому уровню проверки, ответственности и ожиданий. Те, кто принимает решения в клубе, помните, – это выходит за рамки футбола».

Манкунианский клуб проведет консультации со всеми заинтересованными сторонами по вопросу будущего Гринвуда, включая свою женскую команду.

Гринвуда перестали обвинять в изнасиловании. Но это не значит, что он оправдан – и «МЮ» не спешит его возвращать

Грубо отзывался о Роналду, травил партнеров, угрожал трансфером в «Сити»: каким был Гринвуд до ареста

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MUSA17
Правильно понимаю, что консультируются с женской командой, чтоб Гриндуд не дай Бог на парковке кого-то из них избил?
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аморалинни
Ответ Ман Сити
Комментарий скрыт
Ринат, вам зарплату то подняли на бензоколонках?
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ничего Смешного
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артём Сергеев
вот где настоящая кринжатина
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S. A.
Какой же брееееед. С игрока сняли обвинения, с "жертвой" помирились и ждут ребёнка, зачем что-то обсуждать?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Покерный Футбол
Ответ MUSA17
Правильно понимаю, что консультируются с женской командой, чтоб Гриндуд не дай Бог на парковке кого-то из них избил?
Сейчас такие барышни, что это скорее Гринвуду стоит боятся чтобы его на парковке не избили.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фарид Харисов
Ответ Фарид Харисов
Пусть уже простят чувака, ну чё они реально. Гринвуд совершал насильственные действия над девушкой? Да. Пропустил из-за этого год карьеры? Да. Она его простила и они завели ребёнка? Да. А приписать угрозу убийством и попытки изнасилования можно легко, буквально один диалог на эмоциях: — Вот ты сволочь! Я тебя убью за такие слова! А ну иди сюда! И добавить сюда пощечину или просто сжимание рук до синяков (а на хрупкой девушке можно оставить синяки даже если ты просто защищаешься от ее ударов, а она бьёт тебе в кость). Вуаля, преступник готов. Зачем под гребёнку "насилия" добавлять раздувшийся бытовой конфликт. За ним же не замечена систематическая ненависть и распускание рук в отношении женского пола. Бить людей в целом нельзя, но если бы он так побил какого-то мужика, то шума было бы намного меньше.
А если каждое записанное аудиосообщение и фото побоев девушки правда, которая стала достоянием общественности, то как с него сняли все обвинения и отпустили?

Дело уже пошло в оборот, этому бы не дали так просто остановить. То есть тут либо подставили Гринвуда гиперболизировав обвинения, либо Гринвуд на свободе гуляет, хотя не должен. И раз уж он свободен и создал с жертвой семью без всякого принуждения, то пусть и в футбол играет. Как будто он подойдёт к какой-то девушке с наездом после того как чуть не уничтожил карьеру.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий