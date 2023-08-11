Фанатки «МЮ» протестуют против возвращения Гринвуда в состав. Клуб обсудит его будущее с женской командой
Болельщицы «Манчестер Юнайтед» против возвращения Мэйсона Гринвуда в команду.
Футболист отстранен от тренировок с «МЮ» из-за обвинений в насилии над своей девушкой Хэрриет Робсон. Ранее суд снял обвинения с игрока, но клуб инициировал собственное расследование.
Болельщицы «Манчестер Юнайтед» планируют протестовать возле «Олд Траффорд» перед матчем против «Вулверхэмптона», они хотят, чтобы клуб «продемонстрировал подход нулевой терпимости» к насилию в отношении женщин.
В заявлении группы «Болельщицы против возвращения Гринвуда» говорится о том, что реинтеграция футболиста «говорит нам, женщинам, что мы ничего не значим».
В тексте сообщается: «Это говорит нам о том, что мужчины, которые зарабатывают деньги клубу, имеют значение, а не мы, ваши фанаты, матери, сестры или дочери.
Если вы хотите играть на самом высоком уровне в крупнейшем клубе мира, ваше поведение будет подвергаться самому высокому уровню проверки, ответственности и ожиданий. Те, кто принимает решения в клубе, помните, – это выходит за рамки футбола».
Манкунианский клуб проведет консультации со всеми заинтересованными сторонами по вопросу будущего Гринвуда, включая свою женскую команду.
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Дело уже пошло в оборот, этому бы не дали так просто остановить. То есть тут либо подставили Гринвуда гиперболизировав обвинения, либо Гринвуд на свободе гуляет, хотя не должен. И раз уж он свободен и создал с жертвой семью без всякого принуждения, то пусть и в футбол играет. Как будто он подойдёт к какой-то девушке с наездом после того как чуть не уничтожил карьеру.