Футболистки «МЮ» против возвращения Гринвуда в клуб из-за аудио, где он принуждал девушку к сексу
Будущее Мэйсона Гринвуда в «Манчестер Юнайтед» остается неизвестным.
По данным The Athletic, женская команда «МЮ» испытывает глубокий дискомфорт от перспективы возвращения Гринвуда в клуб, несмотря на то, что с него были сняты все обвинения в изнасиловании девушки и угрозах убийством.
Футболистки «Юнайтед» серьезно обеспокоены с тех пор, как услышали аудиозапись, которая была опубликована в социальных сетях до ареста нападающего. На этой записи Гринвуд грубо принуждал девушку к сексу, несмотря на ее нежелание.
По мнению женской команды, содержание аудиозаписи – «не то, что можно легко стереть из памяти». Из-за этого они настроены против возвращения игрока.
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Вот я себе задаю вопрос: стал бы я заморачиваться даже с лишением девственности, проходи моя молодость в наше время? Когда у тебя под рукой любое порно, chaturbate, myfreecams, bongacams, etc.
Зачем заморачиваться? За копейки получишь персональный стриптиз с девкой, у которой хоть 6-7 размер. Вообще ’живая’ женщина уже не особо нужна. Тем более, что в РФии выбор баб сейчас такой, что просто achtung. А уж про их личностные качества вообще промолчу (мужа менять на новую ’Ладу’ или шубу).