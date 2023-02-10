Футболистки «МЮ» против возвращения Гринвуда в клуб из-за аудио, где он принуждал девушку к сексу

Будущее Мэйсона Гринвуда в « » остается неизвестным.

По данным The Athletic, женская команда «МЮ» испытывает глубокий дискомфорт от перспективы возвращения Гринвуда в клуб, несмотря на то, что с него были сняты все обвинения в изнасиловании девушки и угрозах убийством.

Футболистки «Юнайтед» серьезно обеспокоены с тех пор, как услышали аудиозапись, которая была опубликована в социальных сетях до ареста нападающего. На этой записи Гринвуд грубо принуждал девушку к сексу, несмотря на ее нежелание.

По мнению женской команды, содержание аудиозаписи – «не то, что можно легко стереть из памяти». Из-за этого они настроены против возвращения игрока.

«Я хочу тебя трахнуть. Мне плевать, что ты не хочешь». Девушка Гринвуда выложила аудио, где ее принуждают к сексу

Гринвуда перестали обвинять в изнасиловании. Но это не значит, что он оправдан – и «МЮ» не спешит его возвращать

Многие сотрудники «МЮ» не хотят, чтобы Гринвуд играл за клуб. «Юнайтед» оценит влияние ситуации с обвинением в изнасиловании на бренд

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