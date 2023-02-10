Футболистки «МЮ» против возвращения Гринвуда в клуб из-за аудио, где он принуждал девушку к сексу

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия женский футбол происшествия Мэйсон Гринвуд контент Футбол

Будущее Мэйсона Гринвуда в «Манчестер Юнайтед» остается неизвестным.

По данным The Athletic, женская команда «МЮ» испытывает глубокий дискомфорт от перспективы возвращения Гринвуда в клуб, несмотря на то, что с него были сняты все обвинения в изнасиловании девушки и угрозах убийством.

Футболистки «Юнайтед» серьезно обеспокоены с тех пор, как услышали аудиозапись, которая была опубликована в социальных сетях до ареста нападающего. На этой записи Гринвуд грубо принуждал девушку к сексу, несмотря на ее нежелание.

По мнению женской команды, содержание аудиозаписи – «не то, что можно легко стереть из памяти». Из-за этого они настроены против возвращения игрока.

«Я хочу тебя трахнуть. Мне плевать, что ты не хочешь». Девушка Гринвуда выложила аудио, где ее принуждают к сексу

Гринвуда перестали обвинять в изнасиловании. Но это не значит, что он оправдан – и «МЮ» не спешит его возвращать

Многие сотрудники «МЮ» не хотят, чтобы Гринвуд играл за клуб. «Юнайтед» оценит влияние ситуации с обвинением в изнасиловании на бренд

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46 комментариев

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Karl Franz F. Brandt
Одни секс скандалы.
Вот я себе задаю вопрос: стал бы я заморачиваться даже с лишением девственности, проходи моя молодость в наше время? Когда у тебя под рукой любое порно, chaturbate, myfreecams, bongacams, etc.

Зачем заморачиваться? За копейки получишь персональный стриптиз с девкой, у которой хоть 6-7 размер. Вообще ’живая’ женщина уже не особо нужна. Тем более, что в РФии выбор баб сейчас такой, что просто achtung. А уж про их личностные качества вообще промолчу (мужа менять на новую ’Ладу’ или шубу).
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Mercucio
Ответ Arseniy Illar
Каким боком женская команда относится к мужской? Почему тен Хагу должно быть не пофиг на их мнение? Не, я всё понимаю, чел накосячил, но его судьбу решать не женской команде
Так спрашивают у всех большинство персонала, игроков мужской команды против. Болельщики и вроде спонсоры тоже против
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Mercucio
Ответ Pavel Harriss
В блогах пишут, что и мужская команда против
Так изначально сказали что большинство персонала, игроков и болельщиков против его возвращения
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Фрэнк Канистра
Ответ Konvicted
нормально ты сравнил подонка, который избивал и насиловал свою подругу с алиментщиками, которые, конечно, тоже не образцы для подражания, но и не насильники. Тебе самому-то кто-либо еще руку жмет с такими моральными ценностями?
каким насильником? это его баба с которой он в отношениях хренову тучу лет был. ну какой насильник? я его не оправдываю в его идиотизме и то какие у него проблемы с законом и с карьерой вполне достаточная кара за проступок, но не надо из него Чикатило делать нового - это уже просто бред какой то. насильник, блин, ага. шел по улице и изнасиловал прохожую.
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CyberUnited
Ответ градус ненависти
Забавно как тут многие кинулись защищать Гринвуда, только из за того что против него женская футбольная команда, которую никто не принимает всерьёз. Я сам женский футбол считаю полной парашей, но причём тут Гринвуд? Чувак достиг внесудебного соглашения, и поэтому с него сняли обвинение. При этом это не значит что он не совершал преступления, все доказательства, по которым его закрыли, на месте. Вы бы хотели быть в коллективе с чуваком, который, скорее всего, насильник и кухонный боксёр? Не брезговали бы, и жали ему руку?
Я хочу чтобы он извинился перед всеми и доказывал вне поля, что он понял ошибку и изменился. Тогда, возможно, он заслужит второй шанс, все-таки ему было на тот момент 19-20 лет.
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градус ненависти
Ответ Фрэнк Канистра
фига какой принципиальный... моральный камертон спортс.ру. а ты бы не брезговал руку жать алиментщику, который своему ребенку крохи платит от официальной зп? так я тебя разочарую - по-любому жал, таких полстраны. про кухонных войнов - такая же история и гораздо более распространено это у нас. на 20 летнем пацане крест и клеймо ставить за то что он там со своей бабой что то не поделил - это тогда тут всех нужно строем закрывать, все святые на небесах остались. а человеку смертному нужно давать шансы на исправление, особенно если он молод и оступился.
Ну а в Америке, как известно, негров вешают. От этого Гринвуд перестаёт быть чертилой?
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brace
Ответ Pavel Harriss
В блогах пишут, что и мужская команда против
Осталось подождать, что скажет Баба яга
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Anatolii
Ответ Arseniy Illar
Каким боком женская команда относится к мужской? Почему тен Хагу должно быть не пофиг на их мнение? Не, я всё понимаю, чел накосячил, но его судьбу решать не женской команде
Ну, при матриархате живем.
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Anatolii
Ответ Фрэнк Канистра
фига какой принципиальный... моральный камертон спортс.ру. а ты бы не брезговал руку жать алиментщику, который своему ребенку крохи платит от официальной зп? так я тебя разочарую - по-любому жал, таких полстраны. про кухонных войнов - такая же история и гораздо более распространено это у нас. на 20 летнем пацане крест и клеймо ставить за то что он там со своей бабой что то не поделил - это тогда тут всех нужно строем закрывать, все святые на небесах остались. а человеку смертному нужно давать шансы на исправление, особенно если он молод и оступился.
Платить алименты - это как платить кредит за украденную машину.
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justbored
О боже. Институт кисейных девиц имени Гринвуда. Тут и дискомфорт, и обеспокоенность, и несите нам нюхательные соли и кушетку для обмороков.
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Konvicted
Ответ Фрэнк Канистра
фига какой принципиальный... моральный камертон спортс.ру. а ты бы не брезговал руку жать алиментщику, который своему ребенку крохи платит от официальной зп? так я тебя разочарую - по-любому жал, таких полстраны. про кухонных войнов - такая же история и гораздо более распространено это у нас. на 20 летнем пацане крест и клеймо ставить за то что он там со своей бабой что то не поделил - это тогда тут всех нужно строем закрывать, все святые на небесах остались. а человеку смертному нужно давать шансы на исправление, особенно если он молод и оступился.
нормально ты сравнил подонка, который избивал и насиловал свою подругу с алиментщиками, которые, конечно, тоже не образцы для подражания, но и не насильники. Тебе самому-то кто-либо еще руку жмет с такими моральными ценностями?
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+6
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Verhovn
Ох, нелëгкая это работа - руководить девушками. Саше Григоряну не завидую😄
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Александра Чиркова
Оскорбления футболисток по половому признаку в комментариях уже было?
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Ответ FortMinor
надеюсь Гринвуд помирится с подругой - это единственный вариант при котором он сможет вернуться
Он помирился, иначе хрен бы его выпустили
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Verhovn
Фемки чувака зачмырят.
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brace
Женская команда мазохисток. Сначала послушали. Потом ещё раз переслушали запись, а теперь спать не могут из-за ночных кошмаров
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Epicure
Ответ Beckham7-23
Комментарий удален модератором
Очень логичный комментарий. А если клуб примет решение, что игрок будет играть, тоже примите? Что победит - принципы или лояльность?
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Фрэнк Канистра
Ответ градус ненависти
Забавно как тут многие кинулись защищать Гринвуда, только из за того что против него женская футбольная команда, которую никто не принимает всерьёз. Я сам женский футбол считаю полной парашей, но причём тут Гринвуд? Чувак достиг внесудебного соглашения, и поэтому с него сняли обвинение. При этом это не значит что он не совершал преступления, все доказательства, по которым его закрыли, на месте. Вы бы хотели быть в коллективе с чуваком, который, скорее всего, насильник и кухонный боксёр? Не брезговали бы, и жали ему руку?
фига какой принципиальный... моральный камертон спортс.ру. а ты бы не брезговал руку жать алиментщику, который своему ребенку крохи платит от официальной зп? так я тебя разочарую - по-любому жал, таких полстраны. про кухонных войнов - такая же история и гораздо более распространено это у нас. на 20 летнем пацане крест и клеймо ставить за то что он там со своей бабой что то не поделил - это тогда тут всех нужно строем закрывать, все святые на небесах остались. а человеку смертному нужно давать шансы на исправление, особенно если он молод и оступился.
+13
-11
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Иван Петров
Ждем когда мужчины будут против женщин в командах и что тогда женщины запоют.
+1
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U. M. A. Muhammad
Циливизация с развитием технологий отстранялась от всякого рода кринжа, сначала отказались от цирка урода, затем постепенно отказываются от цирка с животными. Надеюсь настанет день когда прекратить существовать женский футбол. Всё кто смотрели это действо, наверное захотели купить новые глаза или выйти на балкон покурить. Почему клубы создают женские команды по футболу , это же абсолютно несмотрибельно.ничего не имею против женщин (волейбол, пляжный волейбол, гандбол, да даже баскетбол все эти командные виды спорта на равне а то и лучше смотрятся чем мужские порой) но не футбол, женский футбол это то о. Чего мировая общественность должна отказаться.
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Pavel Harriss
В блогах пишут, что и мужская команда против
+2
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Dm Kznts
Ответ градус ненависти
Он снял обвинения из за того что стороны достигли внесудебного соглашения. Это не значит что Гнинвуд не совершал преступления, так как все доказательства против него имеются
для этого клуб и проводит внутреннее расследование
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Nick Crosier
Алвес и Гринвуд идеальная пара.
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Макс С
Тут уже должны фанаты объединиться, кто конечно хочет возвращения Мэйсона.
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Dm Kznts
Ответ DolJun
скажи что ты не серьезно это написал) не разочаровывай меня)
а чё?
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