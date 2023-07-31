«МЮ» определится с будущим Гринвуда до старта АПЛ. Расследование завершат в ближайшие недели

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Мэйсон Гринвуд Футбол

«Манчестер Юнайтед» хочет определиться с будущим Мэйсона Гринвуда до старта АПЛ.

Напомним, Гринвуд отстранен от тренировок с «МЮ» из-за обвинений в насилии над своей девушкой Хэрриет Робсон. Ранее суд снял обвинения с футболиста, но клуб инициировал собственное расследование.

По информации The Guardian, «МЮ» намерен завершить расследование и решить вопрос о будущем Гринвуда в ближайшие две недели – до первого матча в АПЛ 14 августа.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг выступил против продажи Гринвуда. 21-летний нападающий может быть отдан в аренду в Испанию, Италию или Турцию.

У Гринвуда и девушки, обвинившей его в изнасиловании, родился ребенок

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16 комментариев

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Django Liberated
да что там расследовать?! он уже женился на ней и у них ребёнок! отпустите парня в другой клуб!
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Любезный Коссутий
Ответ Василий Васильевич
Да этот Гринвуд как игрок на голову сильнее датского дерева за которое 60 млн фунтов дает мешок маню)
ничего, что они на разных позициях?
+10
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Василий Васильевич
Да этот Гринвуд как игрок на голову сильнее датского дерева за которое 60 млн фунтов дает мешок маню)
+11
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WelcomeBackPURE
Самый топовый молодой игрок Англии был
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red hikkikomori
Думаю вернут в команду, в ином случае уже пытались бы отдать в аренду или продать до закрытия ТО
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a1ber1
#верните
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Норм игрок был
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Soul_m
Ответ Django Liberated
да что там расследовать?! он уже женился на ней и у них ребёнок! отпустите парня в другой клуб!
Лучше послать женскую команду и оставить в основе. Отдавать в аренду такого футболиста, с учётом нестабильности других вингеров, бред.
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Руслан Чесебиев
Ответ Леонид Ботвинник
Журналюги уже не знают что писать - то они закончили расследование, то заканчивают, то определились, то скоро определятся.... Солидный семейный человек, оставьте в покое, дайте играть. ))
Следствие ещё не завершили бабушки у подъезда, поэтому придется подождать 🤷🏻‍♂️
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Любезный Коссутий
лучший вариант - оставить, и дать играть. он, официально, невиновен со всех сторон, но как это отразится на имидже - пока не ясно.
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Леонид Ботвинник
Журналюги уже не знают что писать - то они закончили расследование, то заканчивают, то определились, то скоро определятся....
Солидный семейный человек, оставьте в покое, дайте играть. ))
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Руслан Чесебиев
Видимо улик много и не успевают изучить и свидетелей опросить
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Борис Энгельгардт
готовый аттакер есть, нет, будем покупать бруски по 75 миллионов
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jexOn
Ответ Любезный Коссутий
ничего, что они на разных позициях?
При тренерстве тен Хага, Шоу на позиции ЦЗ играл, Бруну то слева, то справа, Вегорст вообще исполнял то-ли "десятку" или "восьмерку". Не факт, что Хейлунд будет на позиции центрфорварда играть.

Но Гринвуд и правда до всей этой ситуации смотрелся очень здорово и явно заслуживает второго шанса.
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Леонид Ботвинник
Ответ Руслан Чесебиев
Следствие ещё не завершили бабушки у подъезда, поэтому придется подождать 🤷🏻‍♂️
Похоже на то..
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