«МЮ» определится с будущим Гринвуда до старта АПЛ. Расследование завершат в ближайшие недели

«Манчестер Юнайтед» хочет определиться с будущим Мэйсона Гринвуда до старта АПЛ.

Напомним, Гринвуд отстранен от тренировок с «МЮ» из-за обвинений в насилии над своей девушкой Хэрриет Робсон. Ранее суд снял обвинения с футболиста, но клуб инициировал собственное расследование.

По информации The Guardian, «МЮ» намерен завершить расследование и решить вопрос о будущем Гринвуда в ближайшие две недели – до первого матча в 14 августа.

Ранее сообщалось, что главный тренер « » Эрик тен Хаг выступил против продажи Гринвуда. 21-летний нападающий может быть отдан в аренду в Испанию, Италию или Турцию.

У Гринвуда и девушки, обвинившей его в изнасиловании, родился ребенок