«МЮ» определится с будущим Гринвуда до старта АПЛ. Расследование завершат в ближайшие недели
«Манчестер Юнайтед» хочет определиться с будущим Мэйсона Гринвуда до старта АПЛ.
Напомним, Гринвуд отстранен от тренировок с «МЮ» из-за обвинений в насилии над своей девушкой Хэрриет Робсон. Ранее суд снял обвинения с футболиста, но клуб инициировал собственное расследование.
По информации The Guardian, «МЮ» намерен завершить расследование и решить вопрос о будущем Гринвуда в ближайшие две недели – до первого матча в АПЛ 14 августа.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг выступил против продажи Гринвуда. 21-летний нападающий может быть отдан в аренду в Испанию, Италию или Турцию.
У Гринвуда и девушки, обвинившей его в изнасиловании, родился ребенок
Солидный семейный человек, оставьте в покое, дайте играть. ))
Но Гринвуд и правда до всей этой ситуации смотрелся очень здорово и явно заслуживает второго шанса.