«Ливерпуль» вновь нацелен на Гравенберха, хавбек «Баварии» готов уйти в АПЛ. Он остается в шорт-листе «МЮ» (Санти Ауна)

«Ливерпуль» активизировался в деле трансфера Райана Гравенберха.

Как отмечает журналист Foot Mercato Санти Ауна с пометкой «Эксклюзив», на этой неделе «красные» вновь стали прикладывать активные усилия с целью подписания 21-летнего хавбека «Баварии». Ведутся переговоры с окружением полузащитника. Футболист открыт к продолжению карьеры в Англии.

Кроме того, Гравенберх остается в шорт-листе у « ». Но конкретного предложения о переходе не было.

« » ранее упустил полузащитников Мойсеса Кайседо и Ромео Лавиа, решивших перейти в «Челси» из «Брайтона» и «Саутгемптона» соответственно.

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