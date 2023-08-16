«Ливерпуль» вновь нацелен на Гравенберха, хавбек «Баварии» готов уйти в АПЛ. Он остается в шорт-листе «МЮ» (Санти Ауна)

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Райан Гравенберх Футбол

«Ливерпуль» активизировался в деле трансфера Райана Гравенберха.

Как отмечает журналист Foot Mercato Санти Ауна с пометкой «Эксклюзив», на этой неделе «красные» вновь стали прикладывать активные усилия с целью подписания 21-летнего хавбека «Баварии». Ведутся переговоры с окружением полузащитника. Футболист открыт к продолжению карьеры в Англии.

Кроме того, Гравенберх остается в шорт-листе у «Манчестер Юнайтед». Но конкретного предложения о переходе не было.

«Ливерпуль» ранее упустил полузащитников Мойсеса Кайседо и Ромео Лавиа, решивших перейти в «Челси» из «Брайтона» и «Саутгемптона» соответственно.

Подробную статистику Райана Гравенберха можно посмотреть здесь.

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14 комментариев

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Tybalt
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Alexis 5715
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Ответ Bayern Munich Mia San Mia
За достойную компенсацию можно отпустить. Парню не хватает характера, злости. Ментально слабоват для Баварии. Для АПЛ подойдёт
Ментально начиная с весны все слабоваты в Баварии
+7
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Ivchev
Ответ Bayern Munich Mia San Mia
За достойную компенсацию можно отпустить. Парню не хватает характера, злости. Ментально слабоват для Баварии. Для АПЛ подойдёт
Звучит так, как будто Бавария в АПЛ будет шлёпать титулы как и в Бундеслига.
+6
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Tybalt
Боули в курсе?
Само собой. Ещё и в цветовую палитру укладывается. 150 млн и продано😎
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llolishe
Да итак уже понятно что Нуньез будет опорником
Клопп-интриги нет
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Старший сержант Людовик Крюшо
Завтра утром перейдет в Челси, скринте
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llolishe
Ответ <~Inter~>
опорник типа не нужен?
Да руководству Ливерпуля плевать на клуб
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