«Ливерпуль» вновь нацелен на Гравенберха, хавбек «Баварии» готов уйти в АПЛ. Он остается в шорт-листе «МЮ» (Санти Ауна)
«Ливерпуль» активизировался в деле трансфера Райана Гравенберха.
Как отмечает журналист Foot Mercato Санти Ауна с пометкой «Эксклюзив», на этой неделе «красные» вновь стали прикладывать активные усилия с целью подписания 21-летнего хавбека «Баварии». Ведутся переговоры с окружением полузащитника. Футболист открыт к продолжению карьеры в Англии.
Кроме того, Гравенберх остается в шорт-листе у «Манчестер Юнайтед». Но конкретного предложения о переходе не было.
«Ливерпуль» ранее упустил полузащитников Мойсеса Кайседо и Ромео Лавиа, решивших перейти в «Челси» из «Брайтона» и «Саутгемптона» соответственно.
Подробную статистику Райана Гравенберха можно посмотреть здесь.
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