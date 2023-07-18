«Бавария» забила 27 голов «Роттах-Эгерн» из 9-го дивизиона Германии в товарищеском матче

«Бавария» забила 27 мячей в товарищеском матче.

Мюнхенский клуб сыграл с «Роттах-Эгерн» в рамках предсезонной подготовки. Матч завершился победой чемпионов Германии со счетом 27:0.

В первом тайме « » забила 18 мячей: и сделали по пента-трику, забил три гола, , Дайо Упамекано, Нуссаир Мазрауи, Конрад Лаймер и Альфонсо Дэвис – по одному.

Во второй половине игры Марель Забитцер забил 5 мячей, а Рафаэл Геррейру, Райан Гравенберх, Кингсли Коман и Садьо Мане отличились по одному разу.

«Роттах-Эгерн» – немецкая команда из одноименной общины, выступающая в девятом дивизионе Германии.