«Бавария» забила 27 голов «Роттах-Эгерн» из 9-го дивизиона Германии в товарищеском матче

Теги Бавария бундеслига Германия товарищеские матчи (клубы) Садьо Мане Серж Гнабри Марсель Забитцер Кингсли Коман Рафаэл Геррейру Лерой Сане Конрад Лаймер Дайо Упамекано Нуссаир Мазрауи Альфонсо Дэвис Райан Гравенберх Джамал Мусиала Матис Тель Футбол

«Бавария» забила 27 мячей в товарищеском матче.

Мюнхенский клуб сыграл с «Роттах-Эгерн» в рамках предсезонной подготовки. Матч завершился победой чемпионов Германии со счетом 27:0.

В первом тайме «Бавария» забила 18 мячей: Матис Тель и Джамал Мусиала сделали по пента-трику, Серж Гнабри забил три гола, Лерой Сане, Дайо Упамекано, Нуссаир Мазрауи, Конрад Лаймер и Альфонсо Дэвис – по одному.

Во второй половине игры Марель Забитцер забил 5 мячей, а Рафаэл Геррейру, Райан Гравенберх, Кингсли Коман и Садьо Мане отличились по одному разу.

«Роттах-Эгерн» – немецкая команда из одноименной общины, выступающая в девятом дивизионе Германии.

Материалы по теме

85 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ss_podonok
только баварка занимается подобной чушью)
+109
-30
+79
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JENNINGS
Ответ giallo-verde
Посильнее команду не смогли найти из дивизионов повыше?
Нашли - «Барселона», но там результат не далеко уехал
+69
-14
+55
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kaka_GOAT
Роттах-Эгерн почувствовал себя барселоной
+76
-29
+47
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
savik-A.M.
очень много лет назад , приезжал в мой райцентр ( действие места Беларусь , Витебская область) на товорняк "Нафтан" из Новополоцка , тогда ещё шумевший в высшей лиге , и играли с со сборной моего городка , состоявшей конечно из обычных любителей . Мой отец перед игрой общался с их главным тренером и тот на прямую сказал , сколько вам забить что бы не сильно обидно было , закончили на 0-7 . Год примерно 95-й был ( отец погиб в 98-м) . Просто вспомнилось
+38
-3
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сижу на факсах Барселоны
Потренировались на Барселоне, а тут пришлось чуть-чуть постараться
+58
-28
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Шаповалов
Ответ ss_podonok
только баварка занимается подобной чушью)
это типо популяризации футбола. Каждую предсезонку Бавария проводит товарняк с небольшой командой - чтобы местные болельщики увидели кумиров живьём, чтобы неудавшиеся профики попробовали себя с игроками мирового уровня - все в плюсе
+22
0
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kokomelon
Ответ ss_podonok
только баварка занимается подобной чушью)
Зато мужикам из 9 дивизиона память на всю жизнь. Сыграли с Баварией
+20
-2
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любезный Коссутий
жесть, зачем с такими соперниками играть? в чем смысл?
а почему не с детьми? там бы и 127-0 можно было бы выиграть.
+21
-5
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AnMe
Ответ Barca_mania
а причем здесь Барса?
Комплексы мадридцев :D
+26
-11
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rocco777
Ответ Давид Agabekyan
Сассуоло тоже кому-то недавно около 20 забил
Осасуне ?
+19
-4
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давид Agabekyan
Ответ ss_podonok
только баварка занимается подобной чушью)
Сассуоло тоже кому-то недавно около 20 забил
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Log in
Ответ savik-A.M.
очень много лет назад , приезжал в мой райцентр ( действие места Беларусь , Витебская область) на товорняк "Нафтан" из Новополоцка , тогда ещё шумевший в высшей лиге , и играли с со сборной моего городка , состоявшей конечно из обычных любителей . Мой отец перед игрой общался с их главным тренером и тот на прямую сказал , сколько вам забить что бы не сильно обидно было , закончили на 0-7 . Год примерно 95-й был ( отец погиб в 98-м) . Просто вспомнилось
А нас тренер, чтоб не зазнавались, ВНЕЗАПНО вместо тренировки повез на игру с мини-футбольной командой нашего возраста, но на их паркете, по правилам миника итеде.
Бо́льшего унижения я, как защитник, не испытывал - чуть ли не в каждом эпизоде один против двух-трёх соперников. Проиграли 3-17.
К слову, победители не радовались тому, как нас раскатывали, будто в порядке вещей.
Примерно через месяц состоялся реванш уже на большом поле по правилам большого футбола, и тут уже их ждал разгром.
Видимо, тренеры договорились нам такой опыт устроить.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Шамиль Асхабов
перед матчем Бавария выкупила лучших игроков из состава команды соперников
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав Бегагаев
Ответ dr. cage
А Кейн сколько положил?
столько же, сколько и мбаппе
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Say Hello to the Robots
Ответ Любезный Коссутий
жесть, зачем с такими соперниками играть? в чем смысл? а почему не с детьми? там бы и 127-0 можно было бы выиграть.
Вспомнился Саус Парк, когда профи из НХЛ играли с детишками на все деньги
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Посохов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ ss_podonok
только баварка занимается подобной чушью)
Тут Сасуоло на днях 22:0 выиграл какой то клуб из низов лиг Италии
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AnMe
Ответ Пацанчик реальный
Там говорят ФК Рычаг должен был с Баварией играть,но у них денег на билеты на самолет не хватило ну или просто побоялись опять унижения,в конечном итоге Баварии срочно пришлось замену искать!
Можно смотреть бесконечно на три вещи: первые две понятны всем, а третье - это видеть, как хвастаются результатами Баварии против Барсы за последние пару лет, пользователи, у которых указано в профиле, что любят Реал Мадрид))
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
savik-A.M.
Ответ Log in
А нас тренер, чтоб не зазнавались, ВНЕЗАПНО вместо тренировки повез на игру с мини-футбольной командой нашего возраста, но на их паркете, по правилам миника итеде. Бо́льшего унижения я, как защитник, не испытывал - чуть ли не в каждом эпизоде один против двух-трёх соперников. Проиграли 3-17. К слову, победители не радовались тому, как нас раскатывали, будто в порядке вещей. Примерно через месяц состоялся реванш уже на большом поле по правилам большого футбола, и тут уже их ждал разгром. Видимо, тренеры договорились нам такой опыт устроить.
я сам играл в баскетбол , и ещё в школьном возрасте первый раз поехали на выезд , проигрались просто космически , и я тогда понял как трудно играть на выезде , при полных трибунах против тебя , будучи психологически к этому не готовым . Я на тот момент считался главным снайпером команды , а принес в итоге очка 4 или 6 , все с рук валилось , тоже считал себя клоуном . Почти 30 лет прошло , а до сих пор мне стыдно за ту игру
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AnMe
Ответ AnMe
Комплексы мадридцев :D
Ути пути еще и заминусовали :D как приятно, что задевает)) а Баварии онли респект))
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marcus-light
Даже в таком матче Мане забил один гол
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AnMe
Ответ Пацанчик реальный
Я конечно понимаю,что ты фанат Барселоны и у вас там принято называть друг друга «зайчик», «малыш» и тд. Но я к таким не отношусь,так что ко мне пожалуйста так не обращайся!)А вы делайте все что вашей душе угодно,я не осуждаю!
Нет, просто обиженных школьников мягко называю, чтобы легче принимали факты, все нормально.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Матюха Заботин
Бавария перепутала с Барселоной
+10
-7
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Amalfitano
Ну и зачем нужны такие товарняки? В чём их смысл? Или эльфы опять будут рассказывать про традицию первого товарняка и про то, что мы монголы ничего в этом не понимаем?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Воронин
Ответ JENNINGS
Нашли - «Барселона», но там результат не далеко уехал
Не далеко? Давно таблицу умножения проходил?)
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
#nikon
надо чтобы Роналду не узнал
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий