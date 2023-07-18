«Бавария» забила 27 голов «Роттах-Эгерн» из 9-го дивизиона Германии в товарищеском матче
«Бавария» забила 27 мячей в товарищеском матче.
Мюнхенский клуб сыграл с «Роттах-Эгерн» в рамках предсезонной подготовки. Матч завершился победой чемпионов Германии со счетом 27:0.
В первом тайме «Бавария» забила 18 мячей: Матис Тель и Джамал Мусиала сделали по пента-трику, Серж Гнабри забил три гола, Лерой Сане, Дайо Упамекано, Нуссаир Мазрауи, Конрад Лаймер и Альфонсо Дэвис – по одному.
Во второй половине игры Марель Забитцер забил 5 мячей, а Рафаэл Геррейру, Райан Гравенберх, Кингсли Коман и Садьо Мане отличились по одному разу.
«Роттах-Эгерн» – немецкая команда из одноименной общины, выступающая в девятом дивизионе Германии.
а почему не с детьми? там бы и 127-0 можно было бы выиграть.
Бо́льшего унижения я, как защитник, не испытывал - чуть ли не в каждом эпизоде один против двух-трёх соперников. Проиграли 3-17.
К слову, победители не радовались тому, как нас раскатывали, будто в порядке вещей.
Примерно через месяц состоялся реванш уже на большом поле по правилам большого футбола, и тут уже их ждал разгром.
Видимо, тренеры договорились нам такой опыт устроить.