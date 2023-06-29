«Ливерпуль» работает над трансферами Гравенберха из «Баварии» и Тюрама из «Ниццы» и поборется за Собослаи с «Ньюкаслом»
«Ливерпуль» планирует перестроить полузащиту этим летом.
По данным Sky Sports, мерсисайдцы встречались с представителями Доминика Собослаи из «Лейпцига». На 22-летнего венгра также претендует «Ньюкасл». Отступные за игрока составляют 70 млн евро, но срок действия этого пункта истекает 30 июня.
Также «Ливерпуль» интересуется Николо Бареллой из «Интера» и ведет предварительную проработку трансферов Райана Гравенберха («Бавария») и Кефрена Тюрама («Ницца»).
Мощный, тащит мяч, работает от штрафной до штрафной.
И молодой еще совсем.
Клопп может сделать из него большого игрока.
Не ленится обороняться+продвигает атаки