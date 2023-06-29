«Ливерпуль» работает над трансферами Гравенберха из «Баварии» и Тюрама из «Ниццы» и поборется за Собослаи с «Ньюкаслом»

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«Ливерпуль» планирует перестроить полузащиту этим летом.

По данным Sky Sports, мерсисайдцы встречались с представителями Доминика Собослаи из «Лейпцига». На 22-летнего венгра также претендует «Ньюкасл». Отступные за игрока составляют 70 млн евро, но срок действия этого пункта истекает 30 июня.

Также «Ливерпуль» интересуется Николо Бареллой из «Интера» и ведет предварительную проработку трансферов Райана Гравенберха («Бавария») и Кефрена Тюрама («Ницца»).

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16 комментариев

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Evgeniy Bagel
Ответ Benner
Мешок разошелся
прозвучало очень глупо
+33
-2
+31
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The Best
Ответ Александр Казаков
Этот венгр намного сильнее мудрика и стоит дешевле. И не на перспективу а готов давать результат здесь и сейчас.
Что за мода всех сравнивать с Мудриком или Антони,уверен если бы не цена вы бы даже его не упоминали.На счёт готов давать результат здесь и сейчас это поспешные выводы,из Бундеслиги не много игроков проявили себя в АПЛ.
+22
-1
+21
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Ренат Губайдуллин
Эх жаль Коне сломался, он интереснее Тюрама, на мой взгляд.
+11
-2
+9
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Alex Sarus
Ответ Ренат Губайдуллин
Эх жаль Коне сломался, он интереснее Тюрама, на мой взгляд.
Тюрам лучше мяч двигает вперед.
+6
-1
+5
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Michael Sneg
Тюрам напоминает Виейра.
Мощный, тащит мяч, работает от штрафной до штрафной.
И молодой еще совсем.
Клопп может сделать из него большого игрока.
+3
0
+3
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Владимир Тищенко
Интересные варианты
+1
0
+1
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david lamer
Ответ Benner
Мешок разошелся
ветку перепутал
+1
0
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Айрат Ситдиков
За Собослаи 70 как-будто много, с другой стороны он уже несколько лет хорошо играет. Сами же за нуньеса 70 отдал в том году
0
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llolishe
Тюрам кажется выгодной покупкой
Не ленится обороняться+продвигает атаки
+1
-1
0
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Жбаныч
А представляете, если Ньюкасл еще и Бареллу зацепит летом?!))
+1
-1
0
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NottinghamForest79
пусть интересуются дальше
0
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Консервативный глор
Ответ Ренат Губайдуллин
Эх жаль Коне сломался, он интереснее Тюрама, на мой взгляд.
Он был маловероятен ещё до травмы - больше недели назад прошла информация, что будут плотно работать только по Тюраму
0
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Baky jorayev
Ответ Benner
Мешок разошелся
Как Боули🤣
0
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