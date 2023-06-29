«Ливерпуль» планирует перестроить полузащиту этим летом.

По данным , мерсисайдцы встречались с представителями из « ». На 22-летнего венгра также претендует « ». Отступные за игрока составляют 70 млн евро, но срок действия этого пункта истекает 30 июня.

Также « » интересуется Николо Бареллой из «Интера» и ведет предварительную проработку трансферов Райана Гравенберха («Бавария») и Кефрена Тюрама («Ницца»).