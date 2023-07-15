Томас Тухель: «Горетцка неудовлетворительно провел концовку сезона. Мы многого ожидаем от игрока такого статуса. Есть куда расти»

Томас Тухель высказался о возможной продаже Леона Горетцки и Райана Гравенберха.

«Я не могу гарантировать, что какой-либо футболист будет в составе 1 сентября. До закрытия трансферного окна еще слишком далеко. Но я могу заверить вас, что оба этих игрока сейчас в команде.

Думаю, что сейчас находится в статусе претендента [на место в составе], и ему нужно выжать максимум из этой роли.

Леон неудовлетворительно провел концовку сезона. Исходя из его статуса, мы многого от него ожидаем. Есть куда расти, и наша задача – помочь ему. Но я еще не слышал от , что у него другие планы.

Что касается , то у меня достаточно скучный ответ на очень интересный вопрос. Я не говорю об игроках, у которых контракт с другой командой. Мы ищем «девятку», но начнем действовать только в том случае, если нам подходят спортивные и человеческие качества игрока. Нужно немного потерпеть», – сказал главный тренер «Баварии».