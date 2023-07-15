Томас Тухель: «Горетцка неудовлетворительно провел концовку сезона. Мы многого ожидаем от игрока такого статуса. Есть куда расти»

Теги Бавария премьер-лига Англия Тоттенхэм Томас Тухель Харри Кейн Леон Горетцка Райан Гравенберх Футбол

Томас Тухель высказался о возможной продаже Леона Горетцки и Райана Гравенберха.

«Я не могу гарантировать, что какой-либо футболист будет в составе 1 сентября. До закрытия трансферного окна еще слишком далеко. Но я могу заверить вас, что оба этих игрока сейчас в команде.

Думаю, что Райан сейчас находится в статусе претендента [на место в составе], и ему нужно выжать максимум из этой роли.

Леон неудовлетворительно провел концовку сезона. Исходя из его статуса, мы многого от него ожидаем. Есть куда расти, и наша задача – помочь ему. Но я еще не слышал от Леона, что у него другие планы.

Что касается Кейна, то у меня достаточно скучный ответ на очень интересный вопрос. Я не говорю об игроках, у которых контракт с другой командой. Мы ищем «девятку», но начнем действовать только в том случае, если нам подходят спортивные и человеческие качества игрока. Нужно немного потерпеть», – сказал главный тренер «Баварии».

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9 комментариев

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Тимур Гарипов
Мане не оправдал, Горецка не оправдал... как будто сам оправдывает
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dmsld
Сколько ещё интервью должен дать Тухель, чтобы ему наконец-то дали северанс и он снова пошел отдыхать?
Виноваты все, плохо играли все - один Тухель молодец. И ни слова, что до его прихода все было абсолютно наоборот…
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Биллибоб
Публичная критика игроков топ-клуба ни к чему хорошему не приведёт, собственно поэтому костлявый и вылетал с треском отовсюду начиная с Боруссии и заканчивая Челси
+5
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Пирс Морган
Тухель: «Вы все г…вно. Г…вно должно говорить громче»
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Илья Григорьев
Даже если это и так, зачем перед началом нового сезона публично критиковать игрока? Вот, чтобы что, чего он хочет этим добиться? Не помню, чтобы кто-то из тренеров Баварии до него позволял себе такое, может только, если Ковач, но у него и результаты были примерно такие же, как у Тухеля. Все остальные не скидывали вину на игроков. А то получается, что если при Флике и Нагельсманне Леон играл хорошо, а при Тухеле плохо, то может проблема не в Горецке, а в самом Тухеле?
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The Best
Удивляюсь некоторым комментариям,Тухлый и вечное недовольство + критика игроков это уже не новость.Многие обращали внимание на его характер и некую токсичность что-ли,именно из-за этого его поперли из предыдущих клубов.
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MarkusNest
Горетцка - на самом деле топовый игрок, но концовка прошлого сезона и правда не удалась. Плюс очень много мыслей не о футболе, что неплохо, но в случае Леона негативно влияет на качество игры.

В общем, оставьте Горетцку в Баварии, он может!
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