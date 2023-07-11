«Бавария» хочет продать Мане за 20 млн евро, Гравенберха – за 40-50 млн, Павара – за 35-40 млн

«Бавария» может за счет продажи ряда игроков профинансировать подписание Харри Кейна.

Сообщалось, что « » отклонил второе предложение мюнхенцев на сумму 80 млн евро плюс бонусы.

По данным Sky Sport Deutschland, чемпионы Германии уже определились, кого готовы отпустить и на какую сумму компенсации рассчитывают.

Так, за « » надеется получить 40-50 млн евро, за Буна Сарра – 1-3 млн евро, за – 5-8 млн евро, за Яна Зоммера – 8-10 млн евро, за – 15 млн евро, за Садьо Мане – 20 млн евро, за Бенжамена Павара – 35-40 млн евро.