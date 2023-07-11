«Бавария» хочет продать Мане за 20 млн евро, Гравенберха – за 40-50 млн, Павара – за 35-40 млн
«Бавария» может за счет продажи ряда игроков профинансировать подписание Харри Кейна.
Сообщалось, что «Тоттенхэм» отклонил второе предложение мюнхенцев на сумму 80 млн евро плюс бонусы.
По данным Sky Sport Deutschland, чемпионы Германии уже определились, кого готовы отпустить и на какую сумму компенсации рассчитывают.
Так, за Райана Гравенберха «Бавария» надеется получить 40-50 млн евро, за Буна Сарра – 1-3 млн евро, за Александра Нюбеля – 5-8 млн евро, за Яна Зоммера – 8-10 млн евро, за Марселя Забитцера – 15 млн евро, за Садьо Мане – 20 млн евро, за Бенжамена Павара – 35-40 млн евро.
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