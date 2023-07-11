«Бавария» хочет продать Мане за 20 млн евро, Гравенберха – за 40-50 млн, Павара – за 35-40 млн

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«Бавария» может за счет продажи ряда игроков профинансировать подписание Харри Кейна.

Сообщалось, что «Тоттенхэм» отклонил второе предложение мюнхенцев на сумму 80 млн евро плюс бонусы.

По данным Sky Sport Deutschland, чемпионы Германии уже определились, кого готовы отпустить и на какую сумму компенсации рассчитывают.

Так, за Райана Гравенберха «Бавария» надеется получить 40-50 млн евро, за Буна Сарра – 1-3 млн евро, за Александра Нюбеля – 5-8 млн евро, за Яна Зоммера – 8-10 млн евро, за Марселя Забитцера – 15 млн евро, за Садьо Мане – 20 млн евро, за Бенжамена Павара – 35-40 млн евро.

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60 комментариев

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Очки Дани Алвеса
То есть вы купили Гравена за 18, потом год мариновали пацана на скамейке без игровой практики, теперь готовы продать за 40-50. Ну баварцы блин! Ну жуки))
+64
-4
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10ztv
всё по 30. Как раньше в одном магазине
+27
0
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Акира_1
Ответ QWertY
Готовых топов не пытаются продать. Здесь только один околотоп -Павар. И то не факт. Остальные мусор
Мане сейчас даже будет сильнее Мудрика и Мадуэке, а, возможно, и Стерлинга. Павар неплохо бы зашёл в центр защиты, учитывая, что Сильве 39 скоро + связка с 2 другими ЦЗ из Франции. А последний чел, согласен, на перспективу только, но это Боэли же и любит. Я б всех 3 взял. 🤣
+15
-3
+12
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Censormorum
В Баварии видимо не знакомы с творчеством Леви... Может и продадите вышеперечисленных, но всё равно без Кейна останетесь.
+7
0
+7
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Marina_Greta
Ответ 10ztv
всё по 30. Как раньше в одном магазине
Фикс прайс)) Сейчас все по 50 вроде)
+7
-2
+5
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Алексей Гусев
Гравенберга за 50?? приходил год назад за 20, почти не играл год и вырос в 2,5 раза???
+4
0
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Святослав Федорович
глубокого резервиста за 40-50... ну такое себе
+4
-1
+3
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Дмитрий Столяров
Ответ QWertY
Готовых топов не пытаются продать. Здесь только один околотоп -Павар. И то не факт. Остальные мусор
Мане разве мусор? топ игрок
+4
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QWertY
Ответ Акира_1
Боэл, не спи, готовые топы для Почеттино.
Готовых топов не пытаются продать. Здесь только один околотоп -Павар. И то не факт. Остальные мусор
+6
-4
+2
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brig_Mercury
Ответ Marina_Greta
Фикс прайс)) Сейчас все по 50 вроде)
Раньше было по 50. Сейчас там дифференцированные цены.
+2
0
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Marina_Greta
Ответ dr. cage
За такие деньги никто их не возьмёт..
В Саудовскую Аравию вполне.
+2
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Yu123
Сарра разве что с доплатой в миллион от Баварии
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Алексей Гусев
Ответ Surviving
да
с хрена ли?
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Gutalin
Ответ HI MARS
За Мане дёшево просят
Он на понижение зарплаты не пойдет же, поэтому покупателю он встанет в копеечку
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Алексей Гусев
Ответ Sergeev55
возрастной защитник стоит больше форварда??? 🤪🤪
средневозрастной ЦЗ(способный неплохо играть на любой позиции в защите), больше возрастного вингера, так точней.
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Extrim
Хотеть не вредно
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Алексей Гусев
Ответ Alex_msk
Мане - классный вариант для саудовской Аравии. Рааан за 30-40 млн для многих богатых клубов хороший вариант. А вот юнец вряд ли кому-то нужен за такие деньги
20-30 за Райана...
+1
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Marina_Greta
Ответ Акира_1
Боэл, не спи, готовые топы для Почеттино.
Спасибо, взяли Аубу уже... Не прокатило.
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Marina_Greta
Ответ Tun
Так и на ногу Кейна наскребут)
и часть руки.
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Кулёс
Ответ Акира_1
Боэл, не спи, готовые топы для Почеттино.
цены не серьезные для него)
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Marina_Greta
Ответ brig_Mercury
Раньше было по 50. Сейчас там дифференцированные цены.
Да? Офигеть) Ну я там сто лет не была просто)
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Алексей Гусев
Ответ ta-tosha
Мане станет самим собой только в системе Клоппа. Или у Пепа. И то на год два - поэтому этот трансфер невозможен, страница перевёрнута. В любой другой системе он будет просто толковым игроком, не больше . Вердикт - к саудитам. За Гравенберга сумма завышена, он на лавке просидел практически весь сезон. Все остальные игроки - на доигрывать в клубах средней руки.
Павар? не сказал бы, что для клубов средней руки
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Акира_1
Ответ Marina_Greta
Спасибо, взяли Аубу уже... Не прокатило.
Ауба это дед старый, который свалил из Арсенала бесплатно и просто физически не мог потянуть АПЛ. Его никто бы из нормальных спортивных директоров не взял бы, кроме Боэли, а Мане норм бы зашёл на фланге для ротации уж точно.
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Sergeev55
возрастной защитник стоит больше форварда??? 🤪🤪
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natetinain
мане мане мане
маст би фани
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