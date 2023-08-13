«Барселона» попытается подписать Феликса, если Неймар уйдет в «Аль-Хилаль»

«Барселона» может подписать Жоау Феликса в случае срыва сделки по Неймару.

Каталонский клуб хотел подписать из « » этим летом, но сейчас бразилец близок к переходу в « », их переговоры находятся на продвинутой стадии. Саудовский клуб уже направил стороне Неймара документы на проверку, сейчас сделка зависит от игрока.

По информации , в ближайшие недели « » может попытаться возобновить переговоры по Феликсу. Это произойдет, если Неймар не присоединится к «Барсе».

В июле Жоау заявил, что хотел бы перейти в «Барселону», так как мечтал об этом с детства. Это интервью не было согласовано с «Атлетико», в клубе его посчитали неуважительным.

«Я мечтал о «Барсе» с детства». Очень странное заявление Феликса из «Атлетико»

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