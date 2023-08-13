«Барселона» попытается подписать Феликса, если Неймар уйдет в «Аль-Хилаль»

Теги ПСЖ Барселона Атлетико лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Жоау Феликс Фабрицио Романо Футбол

«Барселона» может подписать Жоау Феликса в случае срыва сделки по Неймару.

Каталонский клуб хотел подписать Неймара из «ПСЖ» этим летом, но сейчас бразилец близок к переходу в «Аль-Хилаль», их переговоры находятся на продвинутой стадии. Саудовский клуб уже направил стороне Неймара документы на проверку, сейчас сделка зависит от игрока.

По информации Фабрицио Романо, в ближайшие недели «Барселона» может попытаться возобновить переговоры по Феликсу. Это произойдет, если Неймар не присоединится к «Барсе».

В июле Жоау заявил, что хотел бы перейти в «Барселону», так как мечтал об этом с детства. Это интервью не было согласовано с «Атлетико», в клубе его посчитали неуважительным.

«Я мечтал о «Барсе» с детства». Очень странное заявление Феликса из «Атлетико»

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44 комментария

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Фарид Харисов
Подписать Феликса вместо Неймара это как подписать Коло-Муани вместо Мбаппе.

Лучше вообще никого, чем такое "усиление"
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Владимир Самсонов
Зачем руководство этим занимается, если Хави явно не нужен ни Неймар ни Феликс?
+46
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+44
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Машина Мощная
зачем Барсе этот слабачёк, уже лучше без мотивационного Неймара вернуть :-D
+7
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Король Предголевых
По мне у Феликса талант очевиден... Почему все считают его слабым не понимаю. Он ещё ни разу не играл под руководством атакующего тренера после перехода в Атлетико. Симеоне изначально было очевидно что ему не подходит, кто ещё был? Потер и Лэмпард? В Челси после перехода был более менее ярким игроком среди сброда бегающего хаотично по полю. Уверен что у условного Артеты мог бы шикарно заиграть в стиле Жезуса
+6
-1
+5
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GuruFutbola
На сезон можно взять пощупать, что за фрукт
В синебусе конечно себя не показал, но это синебус, команда с лузерским менталитетом, там даже такие топари как Ауба превращаются в кактусы)
+17
-13
+4
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Эксперт Спортс
Ответ Фарид Харисов
Подписать Феликса вместо Неймара это как подписать Коло-Муани вместо Мбаппе. Лучше вообще никого, чем такое "усиление"
Это как вместо Кейна купить Кокорина
+6
-2
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zzzeeerrrooo
Ответ Эксперт Спортс
При Лапорте что при Бартомеу Барселона покупает в основном кучу бесполезных игроков.
И кого бесполезного купили при Лапорте?
+2
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BHAf
И да,зачем они оба если они не нужны хави
В чем смысл?
+2
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Иван Иванов
Ответ ljolik888
Зачем ? Ладно Неймар , понимаю - популярность плюс отличная игра когда встрою . Феликс не усилит и это не самая проблемная позиция . Купите правого защитника и вперёд за победами .
Так правый защитник уже почти в команде же! Канселу!
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XavIniesta2008-2015
Ответ Владимир Самсонов
Зачем руководство этим занимается, если Хави явно не нужен ни Неймар ни Феликс?
Неймар может дать маркетинговые бонусы. А вот Феликс-это вась-вась между Лапортой и Мендешем. Канселу и Бернарду Силва-тоже его клиенты, если я не ошибаюсь. Но, они хотя бы готовые топы. А вот Феликс-нет. Хорошо, что ещё от Невеша Барсу саудовцы спасли. А то Лапорта его полгода пытался продавить на замену Бускетсу, хотя Хави, Алемани и Йорди Кройфф были против
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кэпко
Ответ Король Предголевых
По мне у Феликса талант очевиден... Почему все считают его слабым не понимаю. Он ещё ни разу не играл под руководством атакующего тренера после перехода в Атлетико. Симеоне изначально было очевидно что ему не подходит, кто ещё был? Потер и Лэмпард? В Челси после перехода был более менее ярким игроком среди сброда бегающего хаотично по полю. Уверен что у условного Артеты мог бы шикарно заиграть в стиле Жезуса
Феликс это Хаверц, играет на многих позициях, но нигде ничего выдающегося не показывает.
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fcb812
Я конечно понимаю что профессиональным аналитикам из комментариев виднее,но лично мое мнение что это очень интересный переход арендой на год который может сыграть как и ложную девятку так и на фланге где не стабильный фати

автобус Диего и циркачи из подвала апл не показатель у парня есть талант и это будет решающий шанс продемонстрировать его
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SHERLS
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Можете подписывать кого угодно,Неймар не пойдёт в Барселону,Хави своё дело сделал ,Неймар выбрал другой путь и будет доволен!!!
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ljolik888
Ответ Иван Иванов
Так правый защитник уже почти в команде же! Канселу!
Официально в команде его нет . Когда будет зарегистрирован, тогда буду рад . Ну а пока ждём новостей !
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По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Очень грамотно работают на рынке каталонцы. Одно удовольствие смотреть, как просчитывают наперёд и не упускают ни одной возможности
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Rachid
Хрен редьки не слаще - так и Неймар с Феликсом для Барсы
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wodziegg
"В ближайшие недели «Барселона» может попытаться возобновить переговоры по Феликсу". Когда до конца трансферного окна как раз 2 недели
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ljolik888
Зачем ? Ладно Неймар , понимаю - популярность плюс отличная игра когда встрою . Феликс не усилит и это не самая проблемная позиция . Купите правого защитника и вперёд за победами .
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Фарид Харисов
Ответ Эксперт Спортс
Это как вместо Кейна купить Кокорина
ну Кокорин обойдется в 100 раз дешевле Кейна.
А Феликс и Неймар примерно из одного ценового сегмента.
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*** Ruslan ***
Ответ Фарид Харисов
Подписать Феликса вместо Неймара это как подписать Коло-Муани вместо Мбаппе. Лучше вообще никого, чем такое "усиление"
Ппц Барса на своих ошибках не учиться, зачем он нужен, ещё когда денег мало и ими не стоит швыряться в их положении!🤦
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ <~Inter~>
смешно конечно то, что Хави одобряет Феликса и боится Неймара
Хави боится звёздных и не всегда дисциплинированных игроков. Он просто не уверен что сможет справиться с ними.
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Jack Daniels
А мнение Хави вообще учитывается в клубе?
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BHAf
За пачку чипсов хотят фелиша купить?
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Владимир Самсонов
Ответ XavIniesta2008-2015
Неймар может дать маркетинговые бонусы. А вот Феликс-это вась-вась между Лапортой и Мендешем. Канселу и Бернарду Силва-тоже его клиенты, если я не ошибаюсь. Но, они хотя бы готовые топы. А вот Феликс-нет. Хорошо, что ещё от Невеша Барсу саудовцы спасли. А то Лапорта его полгода пытался продавить на замену Бускетсу, хотя Хави, Алемани и Йорди Кройфф были против
Согласен. Вариант про Мендеша звучит логично
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Barsenoga
Ответ zzzeeerrrooo
И кого бесполезного купили при Лапорте?
Торрес, Рафинья.
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