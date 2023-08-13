«Барселона» попытается подписать Феликса, если Неймар уйдет в «Аль-Хилаль»
«Барселона» может подписать Жоау Феликса в случае срыва сделки по Неймару.
Каталонский клуб хотел подписать Неймара из «ПСЖ» этим летом, но сейчас бразилец близок к переходу в «Аль-Хилаль», их переговоры находятся на продвинутой стадии. Саудовский клуб уже направил стороне Неймара документы на проверку, сейчас сделка зависит от игрока.
По информации Фабрицио Романо, в ближайшие недели «Барселона» может попытаться возобновить переговоры по Феликсу. Это произойдет, если Неймар не присоединится к «Барсе».
В июле Жоау заявил, что хотел бы перейти в «Барселону», так как мечтал об этом с детства. Это интервью не было согласовано с «Атлетико», в клубе его посчитали неуважительным.
«Я мечтал о «Барсе» с детства». Очень странное заявление Феликса из «Атлетико»
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Лучше вообще никого, чем такое "усиление"
В синебусе конечно себя не показал, но это синебус, команда с лузерским менталитетом, там даже такие топари как Ауба превращаются в кактусы)
В чем смысл?
автобус Диего и циркачи из подвала апл не показатель у парня есть талант и это будет решающий шанс продемонстрировать его
А Феликс и Неймар примерно из одного ценового сегмента.