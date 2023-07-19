В «Атлетико» считают неуважительными слова Феликса о желании перейти в «Барсу». Интервью не было согласовано с клубом
В «Атлетико» прокомментировали слова Жоау Феликса о желании перейти в «Барселону».
Ранее португальский нападающий в интервью инсайдеру Фабрицио Романо заявил, что «Барселона» всегда была его первым выбором, поскольку играть за каталонский клуб было его детской мечтой.
По информации Marca, в «Атлетико» считают заявление Феликса неуважительным и непрофессиональным.
«Агент Жоау прекрасно знает условия, которые необходимо выполнить, чтобы игрок мог покинуть клуб.
Больше нам нечего добавить по этому вопросу», – сказал представитель мадридского клуба.
Cope сообщает, что интервью португальца не было согласовано с «Атлетико».
С января 2023 года Жоау Феликс выступал на правах аренды за «Челси». Со статистикой выступлений 23-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.
-А сейчас ты приходишь ко мне и говоришь...
"Дон Чоло, мне нужен трансфер в Барселону..
Но ты просишь без уважения
Посмотри на Антуана и Арду разве они счастливы были в Каталонии?
А пока иди и подумай на скамейке