В «Атлетико» считают неуважительными слова Феликса о желании перейти в «Барсу». Интервью не было согласовано с клубом

В «Атлетико» прокомментировали слова Жоау Феликса о желании перейти в «Барселону».

Ранее португальский нападающий в интервью инсайдеру Фабрицио Романо заявил, что « » всегда была его первым выбором, поскольку играть за каталонский клуб было его детской мечтой.

По информации Marca, в «Атлетико» считают заявление Феликса неуважительным и непрофессиональным.

«Агент Жоау прекрасно знает условия, которые необходимо выполнить, чтобы игрок мог покинуть клуб.

Больше нам нечего добавить по этому вопросу», – сказал представитель мадридского клуба.

Cope сообщает, что интервью португальца не было согласовано с « ».

С января 2023 года выступал на правах аренды за « ». Со статистикой выступлений 23-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.