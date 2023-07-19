В «Атлетико» считают неуважительными слова Феликса о желании перейти в «Барсу». Интервью не было согласовано с клубом

Теги Барселона Атлетико Ла Лига Жоау Феликс Футбол

В «Атлетико» прокомментировали слова Жоау Феликса о желании перейти в «Барселону».

Ранее португальский нападающий в интервью инсайдеру Фабрицио Романо заявил, что «Барселона» всегда была его первым выбором, поскольку играть за каталонский клуб было его детской мечтой.

По информации Marca, в «Атлетико» считают заявление Феликса неуважительным и непрофессиональным.

«Агент Жоау прекрасно знает условия, которые необходимо выполнить, чтобы игрок мог покинуть клуб.

Больше нам нечего добавить по этому вопросу», – сказал представитель мадридского клуба.

Cope сообщает, что интервью португальца не было согласовано с «Атлетико».

С января 2023 года Жоау Феликс выступал на правах аренды за «Челси». Со статистикой выступлений 23-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.

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29 комментариев

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Los Galácticos
Феликсу всего 23 а такое ощущение что ему пора ехать доигрывать в СА. Напоминает в этом плане чем-то Алешандре Пато.
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corazón blanco
Конечно неуважительно, между Атлетико и Барселоной конечно нет такой вражды, как с Мадридом, но тем не менее говорить такое о переходе в стан конкурентов, как минимум не этично и не профессионально.
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зак
Ответ Барсик Юрана
Любой адекватный футболист мечтает о Барсе, это вершина
но почему то переходят среднее игроки или бесплатные, и переход это вершина дна в это клуб..
+8
-3
+5
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Раиль Гайнетдинов
На что только не идёшь чтобы перейти в Барсу
+8
-3
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BARCA_10
Спасибо за желание, но пусть остается в Атлетико) Гризманн давал интервью что остается, а через год ушел, этот сказал что хочет, но останется)
+4
0
+4
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Костя Кот
в итоге, если в Барсу не перейдет, в Мадриде сожрут.
+3
0
+3
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Муканов Арманбек
Симеоне сидя с котом на руках говорит молодому зазнайке:
-А сейчас ты приходишь ко мне и говоришь...
"Дон Чоло, мне нужен трансфер в Барселону..
Но ты просишь без уважения
Посмотри на Антуана и Арду разве они счастливы были в Каталонии?
А пока иди и подумай на скамейке
+2
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Mykytka
Ответ Los Galácticos
Феликсу всего 23 а такое ощущение что ему пора ехать доигрывать в СА. Напоминает в этом плане чем-то Алешандре Пато.
Пато сгубили травмы, он никогда не выделывался и не строил из себя звезду, а вот Феликс этим похвастаться не может.
+3
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Интервью было вброшено нарочно. Другой вопрос, с какой целью. Может план какой есть...Неплохо было бы устроить размен на Феррана (атлеты вроде им интересовались) с разными плюшками со стороны Барсы.
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Любезный Коссутий
Ответ зак
но почему то переходят среднее игроки или бесплатные, и переход это вершина дна в это клуб..
вершина дна это как? 🤔
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Mykytka
Ответ Барсик Юрана
Любой адекватный футболист мечтает о Барсе, это вершина
Так было раньше. Сейчас Барса другая. На европейской арене клуб выбился давно из топ-5, но у Хави есть все шансы его туда вернуть.
+2
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Александр Колосов
У Барсы тупо не хватит денег на трансфер Феликса. Меньше, чем за 100млн его Атлетико не продаст, тем более конкуренту. Новость для срача
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ТТД Бубнова
Ответ Zenit2013
Пато сгубила дочь Берлускони, с которой он напрочь забыл о футболе. Тяжёлых травм он не получал.
Там все вместе в совокупности, травмы не тяжелые, но частые
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FC.Barcelona
Ответ Los Galácticos
Феликсу всего 23 а такое ощущение что ему пора ехать доигрывать в СА. Напоминает в этом плане чем-то Алешандре Пато.
Ну Пато в Милане хоть позажигал, а Феликс крайне невзрачную игру показывает.
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Zenit2013
Ответ Mykytka
Пато сгубили травмы, он никогда не выделывался и не строил из себя звезду, а вот Феликс этим похвастаться не может.
Пато сгубила дочь Берлускони, с которой он напрочь забыл о футболе. Тяжёлых травм он не получал.
+1
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Поцелуй Оздоева
Ответ Los Galácticos
Феликсу всего 23 а такое ощущение что ему пора ехать доигрывать в СА. Напоминает в этом плане чем-то Алешандре Пато.
Вот только Пато погубили травмы.
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Sundance Neeskens
Ответ Костя Кот
в итоге, если в Барсу не перейдет, в Мадриде сожрут.
Фанаты матрасов уже недовольны. Патовая ситуация для руководства Атлетико.
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зак
Ответ Любезный Коссутий
вершина дна это как? 🤔
это по барселоновский)
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tgdmrwgh94
Можно подумать на него в Атлетико серьезно расчитывают в будущем
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rigobersong
Типичный португалец, что от них еще ожидать:))
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Любезный Коссутий
второй Лякака. так же бесславно закончит
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Михо
Гризманн тоже когда то мечтал о Барсе, но как показало время, лучшую игру он показывает в Атлетико
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Sv1ft
В ФНЛ его сослать.
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