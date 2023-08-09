Неймару в «Аль-Хилале» готовы платить 80 млн евро в год (L’Equipe)

Неймар может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Ранее появилась информация о том, что нападающий хочет покинуть «ПСЖ» и сообщил клубу об этом.

Как сообщает L’Equipe, в трансфере бразильца заинтересован « ». Саудовский клуб готов предложить игроку зарплату в размере 80 миллионов евро в год.

Футболист не исключает возможности перехода в саудовскую лигу, но предпочитает выступать в более конкурентоспособном чемпионате – он планирует попасть в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2026.

Сообщалось, что идеальным вариантом для Неймара было бы возвращение в «Барселону», но каталонскому клубу будет сложно осуществить этот трансфер из-за финансовых проблем. Считается, что «блауграна» может попытаться взять игрока в аренду с обязательством выкупа, но сделке могут помешать плохие отношения между клубами – ситуация обострилась в связи с трансфером Усмана Дембеле.

Отмечается, что интерес к Неймару также проявляет « ».

Неймар может перейти в саудовский клуб, а потом в «Барсу» в аренду. Каталонцы рассматривают только этот вариант возвращения форварда

Хави о возвращении Неймара в «Барсу»: «От меня ничего не зависит. Посмотрим, что будет до закрытия трансферного окна»

«ПСЖ» за Неймара хочет 50-80 млн фунтов – сумма будет зависеть от того, какие клубы сделают предложения (Sky Sports)

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