Неймару в «Аль-Хилале» готовы платить 80 млн евро в год (L’Equipe)

Теги ПСЖ Челси премьер-лига Англия Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Футбол

Неймар может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Ранее появилась информация о том, что нападающий хочет покинуть «ПСЖ» и сообщил клубу об этом. 

Как сообщает L’Equipe, в трансфере бразильца заинтересован «Аль-Хилаль». Саудовский клуб готов предложить игроку зарплату в размере 80 миллионов евро в год.

Футболист не исключает возможности перехода в саудовскую лигу, но предпочитает выступать в более конкурентоспособном чемпионате – он планирует попасть в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2026. 

Сообщалось, что идеальным вариантом для Неймара было бы возвращение в «Барселону», но каталонскому клубу будет сложно осуществить этот трансфер из-за финансовых проблем. Считается, что «блауграна» может попытаться взять игрока в аренду с обязательством выкупа, но сделке могут помешать плохие отношения между клубами – ситуация обострилась в связи с трансфером Усмана Дембеле. 

Отмечается, что интерес к Неймару также проявляет «Челси». 

Неймар может перейти в саудовский клуб, а потом в «Барсу» в аренду. Каталонцы рассматривают только этот вариант возвращения форварда

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«ПСЖ» за Неймара хочет 50-80 млн фунтов – сумма будет зависеть от того, какие клубы сделают предложения (Sky Sports)

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36 комментариев

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Отец Абду
От Неймара и его отца можно ожидать что угодно... Он в 25 ушёл из праймовой Барсы в Катар (ПСЖ):)
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BolxoB
Ответ Дониёр Расулов
После барсы Неймар уже не тот давнооооо
неправда.
в ковидный сезон довел команду до финала лч.
если бы у черепашки при виде Нойера не тряслись коленки и он бы реализовал хоть один свой момент, то ПСЖ мог взять лч в тот год.
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*** Ruslan ***
Ответ Отец Абду
От Неймара и его отца можно ожидать что угодно... Он в 25 ушёл из праймовой Барсы в Катар (ПСЖ):)
Не поедет он туда, а как же вечеринки со спиртным и полуголыми девушками, чего там нельзя делать, если в Париже пришли к его дому, там тем более придут. Месси просто с семьёй не хотел там жить, а Неймар там со своим образом жизни тем более
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Мужанов Дмитрий Александрович
Списаному Роналду и почти завершившему карьеру Бензема по 200 а Неймару 80 ? Конечно он не согласится.
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Игорь Климов
Ответ che kaif
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Какую ещё ерунду ты здесь напишешь?
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Нұрхан Нұрланұлы
Ответ Человек1991
Если Роналду платят 100 , то Неймару должны платить 500 лимонов .
ему вроде 200 платят
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Радость Ди Мария
Ответ BolxoB
неправда. в ковидный сезон довел команду до финала лч. если бы у черепашки при виде Нойера не тряслись коленки и он бы реализовал хоть один свой момент, то ПСЖ мог взять лч в тот год.
У Черепахи невысокий % реализации голевых моментов.
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Радость Ди Мария
Хотелось бы увидеть Неймара в Премьер-Лиге. Кроме МЮ и Сити никто его личку не потянет. Пепу он вряд ли нужен.
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Радость Ди Мария
Деревяхе Кринжу 200, а гению Неймару 80? Саудиты рехнулись? 150 минималка.
По уровню мастерства на данный момент(если сравнивать с Роналду) - то Неймару наверное все 400 должны положить.
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Радость Ди Мария
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Списаному Роналду и почти завершившему карьеру Бензема по 200 а Неймару 80 ? Конечно он не согласится.
Деревяхе Кринжу 200, а гению Неймару 80? Саудиты рехнулись? 150 минималка.
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ Iamliam
Я надеюсь у Неймара остались амбиции в Европе и он сам способен принимать самостоятельные решения, не основанные на мнении окружения.
какие амбиции, он амбиции свои закопал, когда из Барсы ушел в ПСЖ,
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Дмитрий Формусатий
Ответ Человек1991
Месси мужик отказался по контракту в аравии от двух миллиардов !
Можно источник где написано что ему предлагали 2 млрд, а то я не могу найти ?
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deadjoker
Странно что раньше не предлагали. Очевидное решение.
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che kaif
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BZB
В трансфер в Барсу не верю-это примерно как возвращение Месси, пустые обещания. Зная папашу Нея, думаю он сам его отвезет в подарочной упаковке.
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artem_ankud
Тогда им надо сухой закон отменять под него
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Real_v_dushe
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Списаному Роналду и почти завершившему карьеру Бензема по 200 а Неймару 80 ? Конечно он не согласится.
А кто такой этот покерист в сравнении с Бензема и Роналду?
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St.7
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