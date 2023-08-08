Неймар может перейти в саудовский клуб, а потом в «Барсу» в аренду. Каталонцы рассматривают только этот вариант возвращения форварда

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Неймар высшая лига Саудовская Аравия Футбол

Неймар может вернуться в «Барселону» транзитом через Саудовскую Аравию.

Вчера появилась информация о том, что бразильский нападающий сообщил «ПСЖ» о желании покинуть клуб и хочет вернуться в «Барселону». 

Как сообщает Diario Sport, клуб из Саудовской Аравии может приобрести игрока «ПСЖ» и отдать его «Барселоне» в аренду на один сезон. Над сделкой будет работать агент Пини Захави. 

Согласно источникам, близким к переговорам, это единственный вариант возвращения форварда, который рассматривает каталонский клуб. «Барса» не может позволить себе полноценный трансфер форварда из-за его высокой зарплаты – 22 миллиона евро в год «чистыми» без учета бонусов. 

Если эта сделка будет оформлена, то «Барселона» определит максимальную сумму, которую будет выплачивать игроку, а остальную часть зарплаты бразилец будет получать от саудовцев благодаря коммерческим контрактам. Также отмечается, что клубы могут провести товарищеский матч. 

В «Барсе» считают трансфер Неймара выполнимым, но очень сложным. Окружение игрока сомневается в целесообразности такого перехода, поскольку после окончания срока аренды бразилец должен будет отыграть еще два года в Саудовской Аравии. 

Кроме того, тренерский штаб «блауграны» с настороженностью относится к приходу Неймара, который нечасто показывал свой лучший футбол в «ПСЖ».

Считается, что высокая зарплата форварда может стать причиной напряженности в раздевалке. Несмотря на это, тренеры каталонцев считают нападающего одним из лучших футболистов мира, который мог бы очень сильно помочь команде, в том числе в плане медийности. 

«ПСЖ» за Неймара хочет 50-80 млн фунтов – сумма будет зависеть от того, какие клубы сделают предложения (Sky Sports)

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44 комментария

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Чего только не придумают журналисты. Купить звёздного игрока и дать погонять другим 🤣 также все делают.
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А зачем это Саудовскому клубу ?
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Ответ Ulanchik
Написано же, после аренды должен будет сыграть 2 года за Саудовцев.
А может 3 сыграть, если не отдавать
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Отличная схема. По ней уже перешёл Месси из ПСЖ в Барсу, теперь очередь Неймара 👍
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Ответ Streetbor
Чего только не придумают журналисты. Купить звёздного игрока и дать погонять другим 🤣 также все делают.
Ага, еще и часть зп платить за это время 👍🏻
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Ответ Pucheslav
А зачем это Саудовскому клубу ?
Написано же, после аренды должен будет сыграть 2 года за Саудовцев.
+12
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Ответ Streetbor
Чего только не придумают журналисты. Купить звёздного игрока и дать погонять другим 🤣 также все делают.
Нечто подобное, насколько помню, и про Месси писали - мол, американцы/саудовцы подпишут с Лео контракт и затем отдадут его в аренду Барсе. Видимо, придумка так понравилась, что решили во второй раз использовать.
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Ответ Pucheslav
А может 3 сыграть, если не отдавать
Тогда Неймар не перейдет. Это типа условия Неймара.
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Неймар может и согласился бы, но его окружение не хочет окружать его эти два года, которые он проведёт в Саудовской Аравии)))
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бред
+5
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Ответ Pucheslav
А может 3 сыграть, если не отдавать
Но так он не согласится перейти, наверное
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Лучше продать в Оренбург и оттуда за 50 тысяч выкупить
+2
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Саудиты - самые добрые люди на Земле...
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Ответ Tommy Addams
бред
полнейший
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Ответ Pucheslav
А зачем это Саудовскому клубу ?
тут же написано, что после Барсы, Неймар будет обязан 2 года отыграть у саудитов.
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я думаю. это утка. но если инфа правдива, это гораздо интереснее покупки неймара. тк я настаиваю, он- травмат!помимо всех других проблем с ним.
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Ответ Pucheslav
А зачем это Саудовскому клубу ?
Как вариант, чтобы он в принципе подписал такой контракт. Без сезона в Барсе он может не согласиться ехать в СА.
+1
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Аахахаххаха, пусть еще саудовцы 99% его зарплаты за год на себя возьмут 😅
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Уже был такой вброс про возвращение Месси в Барселону через саудовский клуб. Что-то журналисты совсем обленились и даже утку интересную пустить не могут.
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В чём логика?
Буквально недавно Хави прямым текстом сказал, что Неймар ему не нужен.
Исходя из этой информации, можно сделать вывод, что Diario Sport ярко-выраженно врёт и впредь я бы не доверял этому источнику.
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С такой зарплатой пусть лучше и не приходит в Барселону
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Ответ Иван Иванов
Блин, ну зачем это Неймару? Вот если трезво смотреть на вещи, то: Барселона в следующем сезоне ни с Неймаром, ни без него Лигу Чемпионов не выиграет. Это ж очевидно! И все это знают. Барса давно уже очень слаба. Так почему бы, зная всё это, Неймару просто бы не пойти в Челси и не пудрить ни себе и ни остальным мозги? 🤷🏻‍♂️
А в Челси ему зачем. Они собираются выиграть ЛЧ в следующем сезоне?
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Диарея спорт в своем репертуаре, 1 год в Барсе, логики же нету вообще.
Ладно отдать до ЧМ на 3 года и потом что бы отыграл 2 в СА.
Тоесть до ЧМ играет в Европе, потом последний шансе на ЧМ и на пенсию в СА. Смысл ему пылить год в барсе и 2 в пустыне перед последним ЧМ.
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Блин, ну зачем это Неймару?
Вот если трезво смотреть на вещи, то:
Барселона в следующем сезоне ни с Неймаром, ни без него Лигу Чемпионов не выиграет. Это ж очевидно! И все это знают. Барса давно уже очень слаба.
Так почему бы, зная всё это, Неймару просто бы не пойти в Челси и не пудрить ни себе и ни остальным мозги? 🤷🏻‍♂️
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надеюсь этого наёмника не будет в Барсе.
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