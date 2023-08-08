Неймар может перейти в саудовский клуб, а потом в «Барсу» в аренду. Каталонцы рассматривают только этот вариант возвращения форварда

Неймар может вернуться в «Барселону» транзитом через Саудовскую Аравию.

Вчера появилась информация о том, что бразильский нападающий сообщил «ПСЖ» о желании покинуть клуб и хочет вернуться в «Барселону».

Как сообщает Diario Sport, клуб из Саудовской Аравии может приобрести игрока «ПСЖ» и отдать его «Барселоне» в аренду на один сезон. Над сделкой будет работать агент Пини Захави.

Согласно источникам, близким к переговорам, это единственный вариант возвращения форварда, который рассматривает каталонский клуб. «Барса» не может позволить себе полноценный трансфер форварда из-за его высокой зарплаты – 22 миллиона евро в год «чистыми» без учета бонусов.

Если эта сделка будет оформлена, то « » определит максимальную сумму, которую будет выплачивать игроку, а остальную часть зарплаты бразилец будет получать от саудовцев благодаря коммерческим контрактам. Также отмечается, что клубы могут провести товарищеский матч.

В «Барсе» считают трансфер Неймара выполнимым, но очень сложным. Окружение игрока сомневается в целесообразности такого перехода, поскольку после окончания срока аренды бразилец должен будет отыграть еще два года в Саудовской Аравии.

Кроме того, тренерский штаб «блауграны» с настороженностью относится к приходу Неймара, который нечасто показывал свой лучший футбол в «ПСЖ».

Считается, что высокая зарплата форварда может стать причиной напряженности в раздевалке. Несмотря на это, тренеры каталонцев считают нападающего одним из лучших футболистов мира, который мог бы очень сильно помочь команде, в том числе в плане медийности.

«ПСЖ» за Неймара хочет 50-80 млн фунтов – сумма будет зависеть от того, какие клубы сделают предложения (Sky Sports)

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