Неймар может перейти в саудовский клуб, а потом в «Барсу» в аренду. Каталонцы рассматривают только этот вариант возвращения форварда
Неймар может вернуться в «Барселону» транзитом через Саудовскую Аравию.
Вчера появилась информация о том, что бразильский нападающий сообщил «ПСЖ» о желании покинуть клуб и хочет вернуться в «Барселону».
Как сообщает Diario Sport, клуб из Саудовской Аравии может приобрести игрока «ПСЖ» и отдать его «Барселоне» в аренду на один сезон. Над сделкой будет работать агент Пини Захави.
Согласно источникам, близким к переговорам, это единственный вариант возвращения форварда, который рассматривает каталонский клуб. «Барса» не может позволить себе полноценный трансфер форварда из-за его высокой зарплаты – 22 миллиона евро в год «чистыми» без учета бонусов.
Если эта сделка будет оформлена, то «Барселона» определит максимальную сумму, которую будет выплачивать игроку, а остальную часть зарплаты бразилец будет получать от саудовцев благодаря коммерческим контрактам. Также отмечается, что клубы могут провести товарищеский матч.
В «Барсе» считают трансфер Неймара выполнимым, но очень сложным. Окружение игрока сомневается в целесообразности такого перехода, поскольку после окончания срока аренды бразилец должен будет отыграть еще два года в Саудовской Аравии.
Кроме того, тренерский штаб «блауграны» с настороженностью относится к приходу Неймара, который нечасто показывал свой лучший футбол в «ПСЖ».
Считается, что высокая зарплата форварда может стать причиной напряженности в раздевалке. Несмотря на это, тренеры каталонцев считают нападающего одним из лучших футболистов мира, который мог бы очень сильно помочь команде, в том числе в плане медийности.
«ПСЖ» за Неймара хочет 50-80 млн фунтов – сумма будет зависеть от того, какие клубы сделают предложения (Sky Sports)
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Буквально недавно Хави прямым текстом сказал, что Неймар ему не нужен.
Исходя из этой информации, можно сделать вывод, что Diario Sport ярко-выраженно врёт и впредь я бы не доверял этому источнику.
Ладно отдать до ЧМ на 3 года и потом что бы отыграл 2 в СА.
Тоесть до ЧМ играет в Европе, потом последний шансе на ЧМ и на пенсию в СА. Смысл ему пылить год в барсе и 2 в пустыне перед последним ЧМ.
Вот если трезво смотреть на вещи, то:
Барселона в следующем сезоне ни с Неймаром, ни без него Лигу Чемпионов не выиграет. Это ж очевидно! И все это знают. Барса давно уже очень слаба.
Так почему бы, зная всё это, Неймару просто бы не пойти в Челси и не пудрить ни себе и ни остальным мозги? 🤷🏻♂️