«Аль-Хилаль» готов арендовать Феликса на год. Игрок «Атлетико» предпочитает «Барсу», но пока думает

Теги Барселона Атлетико Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Жоау Феликс Фабрицио Романо Футбол

«Аль-Хилаль» связался с Жоау Феликсом насчет трансфера.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, саудовцы готовы предложить даже аренду на год.

Португалец обдумывает такой вариант, но все же предпочитает остаться в Европе и перейти в «Барселону».

Утверждается, что полузащитник точно не останется в «Атлетико», поэтому переход в «Аль-Хилаль» исключать нельзя.

23-летний игрок вторую половину прошлого сезона провел в «Челси». С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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13 комментариев

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Барсе это дорогостоящее чудо точно не нужно, как и другим топ-клубам. Чем он только думал, сжигая мосты в Атлетико.
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Ответ Очки Дани Алвеса
Этот трансфер может подвинуть Погба с Малкомом на вторую и третью строчки самых просранных карьер, браво
Погба 4-х кратный чемпион Италии , 2-х кратный обладатель кубка , победитель Лиги Наций , финалист чемпионата Европы и ЧЕМПИОН МИРА , везде он был основным . Он точно просрал карьtру ?
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23 года, а уже никаких амбиций,жаль конечно...
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Это тот Феликс, который отверг Астон Виллу, сказав, что хочет играть только в клубах ЛЧ?
У них, у португальцев, это воздушно-капельным путём передаётся?
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Ответ savik-A.M.
Погба 4-х кратный чемпион Италии , 2-х кратный обладатель кубка , победитель Лиги Наций , финалист чемпионата Европы и ЧЕМПИОН МИРА , везде он был основным . Он точно просрал карьtру ?
он просрадюл свое величие, а карьера топ.но великим он никогда не будет
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Аренда? Неужели деньги кончились?)
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Ответ Forte Live
Аренда? Неужели деньги кончились?)
Саудовские клубы: "а что так можно что ли было??? 0_о")
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Ответ Forte Live
Аренда? Неужели деньги кончились?)
Вроде, у главного защитника команды (корейца) обнаружили болезнь. Если клуб надеется на его выздоровление и Феликсу не хочется обременять себя контрактом – выходит аренда
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