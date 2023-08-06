«Аль-Хилаль» готов арендовать Феликса на год. Игрок «Атлетико» предпочитает «Барсу», но пока думает

«Аль-Хилаль» связался с Жоау Феликсом насчет трансфера.

По информации инсайдера , саудовцы готовы предложить даже аренду на год.

Португалец обдумывает такой вариант, но все же предпочитает остаться в Европе и перейти в «Барселону».

Утверждается, что полузащитник точно не останется в « », поэтому переход в « » исключать нельзя.

23-летний игрок вторую половину прошлого сезона провел в «Челси». С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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