«ПСЖ» за Неймара хочет 50-80 млн фунтов – сумма будет зависеть от того, какие клубы сделают предложения (Sky Sports)

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Неймар высшая лига Саудовская Аравия Фабрицио Романо Футбол

«ПСЖ» установил минимальную цену за трансфер Неймара.

Вчера появилась информация о том, что нападающий сообщил парижскому клубу о желании уйти и хочет вернуться в «Барселону». 

Как сообщает Sky Sports, «ПСЖ» рассмотрит предложения на сумму от 50 до 80 миллионов фунтов – в зависимости от того, какие клубы сделают предложения.

Идеальным вариантом для игрока было бы возвращение в «Барселону», но это маловероятно из-за финансовых проблем каталонского клуба. 

Ожидается, что подписать бразильца попробуют клубы из Европы, США и Саудовской Аравии.

В свою очередь, Фабрицио Романо утверждает, что Неймар еще не сообщал «ПСЖ», что хочет уйти. 

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47 комментариев

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- Сколько стоит?
- А сколько у Вас есть?
+38
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+37
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хороший вариант для саудитов
+28
-1
+27
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Почему бы Зениту не включится в борьбу? Тем более деньги от Малкома есть. Будет ещё одна легенда Барсы в Питере
+17
0
+17
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Должны быть еще цена для Боули специальная.
+16
-6
+10
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Ответ Денис Ширинов
80 за Неймара? Серьезно?
Неймар маркетинговый игрок, поэтому 80 миллионов вполне нормально.
+8
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+8
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Ответ Иван Иванов
А если никакие клубы не сделают приложений? 😱 То свободный агент? 👨🏿‍🦰🤙🏾🎰
В 2027 году только
+2
0
+2
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В Зенит бы, за 40
+4
-2
+2
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А если никакие клубы не сделают приложений? 😱
То свободный агент? 👨🏿‍🦰🤙🏾🎰
+3
-1
+2
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любой клуб должен забирать его за такие деньги
+2
-1
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Ответ Enchanter WIZZARD
Неймар маркетинговый игрок, поэтому 80 миллионов вполне нормально.
он стоит больше по идее. если хотя бы пару сезонов отыграет то точно отобьет эту сумму. мне кажется в сити вместо грилиша самое то)))
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Оно и понятно, для Барселоны будет 50 млн а для меш-ка Маню все 80 млн 🤭😄
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Ответ Владимир Самсонов
Согласен. Но многое зависит от жеребьевки - попадается Сити или Бавария и все закончится
Да любой клуб из топ-4 чемпионатов попадется - и привет. )
+1
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Ответ saneks94
Останется последней звездой ПСЖ. Мб и затащит в ЛЧ клуб неожиданно для всех
Согласен. Но многое зависит от жеребьевки - попадается Сити или Бавария и все закончится
+1
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Для апловских мешков смело можно +100 накидывать
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разница что-то большая 50-80
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Останется последней звездой ПСЖ. Мб и затащит в ЛЧ клуб неожиданно для всех
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Ответ Сергей Штырков
Но вторые полсезона будет лучше хелуна =)
может быть. но Хойленд не просит зп в 30 миллионов
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Ответ Крыс Пол
Почему бы Зениту не включится в борьбу? Тем более деньги от Малкома есть. Будет ещё одна легенда Барсы в Питере
Было бы круто, но его уговорить ЗП на уровне, что платят арабы если только или даже больше..
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Ответ vzi
Да любой клуб из топ-4 чемпионатов попадется - и привет. )
Не согласен. Сосьедад и нынешний Интер - вполне проходимые варианты
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о норм варик, неймар по цене малкома
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Акрон например
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Ответ Любезный Коссутий
Неймар по полсезона стабильно валяется в лазарете. деньги на ветер просто.
Это Франция, там жёстче играют чем в АПЛ. Тем более ему сделали операцию на голеностоп, которую он долго откладывал. В прессинг он может, один из самых прессингующих в ПСЖ. К тому же есть очень полезный скилл для МЮ - исполнение штрафных. МЮ на последнем месте в АПЛ по стандартам, с такой проблемой за чемпионство нереально бороться. Да и не факт что Хейлун не станет травматом
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Ответ Крыс Пол
Почему бы Зениту не включится в борьбу? Тем более деньги от Малкома есть. Будет ещё одна легенда Барсы в Питере
А,что неплохая идея. Неймару уже все равно на титулы с клубами он все выиграл. Только в сборной играть. В Зените на его кутежи будут глаза закрывать,зарплату дадут огромную в конверте. Плюс у нас зимний перерыв большой,можно на все карнавалы и дни рождения в Бразилию уехать.
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Ответ Никита Смолов
Для Барсы 50 для Челси 100 😂
Как смешно пошутил , вот умора )
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О, мозги заработали, что с этим плакслй ничего не выиграть
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