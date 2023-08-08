«ПСЖ» за Неймара хочет 50-80 млн фунтов – сумма будет зависеть от того, какие клубы сделают предложения (Sky Sports)

«ПСЖ» установил минимальную цену за трансфер Неймара.

Вчера появилась информация о том, что нападающий сообщил парижскому клубу о желании уйти и хочет вернуться в «Барселону».

Как сообщает Sky Sports, « » рассмотрит предложения на сумму от 50 до 80 миллионов фунтов – в зависимости от того, какие клубы сделают предложения.

Идеальным вариантом для игрока было бы возвращение в «Барселону», но это маловероятно из-за финансовых проблем каталонского клуба.

Ожидается, что подписать бразильца попробуют клубы из Европы, США и Саудовской Аравии.

В свою очередь, утверждает, что еще не сообщал «ПСЖ», что хочет уйти.

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