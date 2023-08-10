Неймар и «ПСЖ» работают над уходом. «Аль-Хилаль» и клубы МЛС сделали предложения бразильцу
Неймар и «ПСЖ» работают над уходом футболиста.
Как пишет Фабрицио Романо, стороны ищут оптимальное решение для расставания.
У Неймара есть предложения от «Аль-Хилаля» и из МЛС.
Как отмечается, «Барсе» еще предстоит решить, стоит ли пытаться подписать форварда.
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Зря он из Барсы за деньгами поехал, по сути закончил себе большую карьеру.
А так хорошая карьера топового игрока, но никак не легенды
Он мог гораздо больше