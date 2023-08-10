Неймар и «ПСЖ» работают над уходом. «Аль-Хилаль» и клубы МЛС сделали предложения бразильцу

Теги ПСЖ МЛС Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Фабрицио Романо Футбол

Неймар и «ПСЖ» работают над уходом футболиста.

Как пишет Фабрицио Романо, стороны ищут оптимальное решение для расставания.

У Неймара есть предложения от «Аль-Хилаля» и из МЛС.

Как отмечается, «Барсе» еще предстоит решить, стоит ли пытаться подписать форварда.

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47 комментариев

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Tiestorzn17
А ведь считался одним из главных талантов поколения, который так и не показал на что способен.
Зря он из Барсы за деньгами поехал, по сути закончил себе большую карьеру.
+59
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+48
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Грустный Тролль
Когда-то говорили, что он выиграет ЗМ)
+25
-3
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Этот Райола хочет денег
А еще можно садиться за написание книги-"Как прос...ть карьеру, имея талант на уровне гениальности"
+27
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Yury Fedoseev
Ответ Tiestorzn17
А ведь считался одним из главных талантов поколения, который так и не показал на что способен. Зря он из Барсы за деньгами поехал, по сути закончил себе большую карьеру.
Как это не показал ? Вы , видимо , были долго сконцентрированы на пупок
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Геннадий Тимченко
Ответ Грустный Тролль
Когда-то говорили, что он выиграет ЗМ)
разве что в покер у Месси👏
+11
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A.G
Ответ Tiestorzn17
А ведь считался одним из главных талантов поколения, который так и не показал на что способен. Зря он из Барсы за деньгами поехал, по сути закончил себе большую карьеру.
показал выиграв олимпиаду и лч, и еще кубок конфедераций. наверно 2015 -17 был его пик. думаю из-за раннего старта карьеры пик пришелся на середину его 20го десятка
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Максим Козлов
Ответ Tiestorzn17
А ведь считался одним из главных талантов поколения, который так и не показал на что способен. Зря он из Барсы за деньгами поехал, по сути закончил себе большую карьеру.
Он очень талантлив до сих пор, он очень хорош периодами. Но стагнация, а следом и дальнейшая деградация в ПСЖ от уровня чемпионата дала о себе знать. И все равно, Неймар очень неоднозначное впечатление оставляет, вроде бы и не раскрылся до конца, с другой стороны, был хорош и в ПСЖ, а с другой, останься в Барсе мог стать звездой уровня Роналду/Месси.
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Иван Иванов
Ответ Overkiller
У Дембеле даже не хватило мозгов посмотреть на пример Неймара.
У Дембеле абсолютно другая ситуация. Дембеле наоборот очень умный. Он знает, что он законченный хроник, поэтому пытается зарабатывать настолько много денег насколько может. Ему разницы нет где в лазарете сидеть в Барселоне или Париже, главное, чтобы денег побольше насыпали.
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Егор Скляров
Ответ Угараю_с_вас
Ну не прям так) ЛЧ взял, кубок Америки взял, Пеле по голам в сборной может обогнать и так далее, но отъезд во Францию был лишним
не брал он Кубок Америки, к сожалению
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Seljuibeg
Ответ Угараю_с_вас
Ну не прям так) ЛЧ взял, кубок Америки взял, Пеле по голам в сборной может обогнать и так далее, но отъезд во Францию был лишним
+самый дорогой игрок в истории
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Пирс Морган
Ну что-ж, проект подходит к завершению
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Sakata Gintoki
Жаль будет потерять Неймара, человек, который умеет делать в атаке все и даже больше. Лучший игрок на данный момент и лидер ПСЖ, кто бы как не восхвалял Мбаппе, ну он и пальца на ноге Неймара не стоит.
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Угараю_с_вас
Ответ Этот Райола хочет денег
А еще можно садиться за написание книги-"Как прос...ть карьеру, имея талант на уровне гениальности"
Ну не прям так) ЛЧ взял, кубок Америки взял, Пеле по голам в сборной может обогнать и так далее, но отъезд во Францию был лишним
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Sakata Gintoki
Ответ Тухель
Да оргазмируйте на своего супер лидера в другом месте. Период Неймар Мбаппе это самый позорный период в истории ПСЖ. Весь мир только и смотрел, как ПСЖ позорится из года в год. За все время, а это 6 лет из топов смогли пройти только 1 раз Баварию. Из 5 матчей с Баварией 4 поражения и 1 победа и то там дико фартило в концовке и у Баварии просто не залетело. А так первый же топ клуб в соперниках и сразу вылет. И фиг с ним топ клубы, но твой божественный Неймар умудрился от МЮ вылететь, а это надо было очень сильно постараться. Так еще и умудрились чемпионат проиграть Лиллю. Неймар не оправдал тех денег, которые в него вложили. Это провал на уровне провала Дембеле для Барсы.
Да что ты говоришь, а период Ибрагимович Кавани тогда какой? Команда за 4 года не выходила дальше 1/4, а единственные значимые победы над топ клубами были 2 победы над Челси, вот это я понимаю период так период, не то что Неймар с Мбаппе. В контексте ПСЖ вообще трудно говорить о каком то успехе, когда в руководстве сидят идиоты, которые ротируют тренеров как перчатки, сначала назначая сомнительные варианты, а специалистов как Тухель, после успешного сезона выкидывают на мороз. Этой команде с таким управлением ничего не поможет.
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Overkiller
У Дембеле даже не хватило мозгов посмотреть на пример Неймара.
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alexmixer9
Ответ Yury Fedoseev
Как это не показал ? Вы , видимо , были долго сконцентрированы на пупок
Если учесть что его некоторые школьники ставят чуть ли не в один ряд с Месси, Роналдо, зубастиком и тд, то конечно ничего не показал
А так хорошая карьера топового игрока, но никак не легенды
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Егор Скляров
Ответ Угараю_с_вас
Уже загуглил, ошибся. Спасибо
ничего страшного
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Bobur Hamidov
Ответ Overkiller
У Дембеле даже не хватило мозгов посмотреть на пример Неймара.
даа
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Hasan_072
По уровню таланта был самый близкий к дуо МессиРон
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Пирс Морган
Ответ Угараю_с_вас
Спасибо, почему-то думал что выигрывал это трофей
Да, жаль правда, если даже без него выиграли
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Пирс Морган
Ответ Угараю_с_вас
Ну не прям так) ЛЧ взял, кубок Америки взял, Пеле по голам в сборной может обогнать и так далее, но отъезд во Францию был лишним
КОПУ он не брал
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Bazilic
Ответ A.G
показал выиграв олимпиаду и лч, и еще кубок конфедераций. наверно 2015 -17 был его пик. думаю из-за раннего старта карьеры пик пришелся на середину его 20го десятка
Ну это не серьезно для таланта его уровня
Он мог гораздо больше
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Угараю_с_вас
Ответ Пирс Морган
Да, жаль правда, если даже без него выиграли
Помнил, что Бразилия брала трофей в годы когда Неймар был крут, но не думал что он профукал это ради ОИ. Спасибо, что напомнили. Всего вам доброго
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Ilya Petrov
Ответ Молодой Френки
Если бы это было так, он бы перешел к саудитам уже сейчас.
к ним он уйдёт после Парижа, когда под 30 будет, так что наоборот, так он больше денег заработает. Потому что в ПСЖ какой никакой пиар идёт и платят тоже много. А если он ещё травмироваться чудом перестанет, то в ЛЧ будет полезен сто процентов.
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Deeeemayo
Ответ Геннадий Тимченко
разве что в покер у Месси👏
Топ 3 игрок десятилетия , с нулевым шансом выбрать зм? Все с тобой в порядке?
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