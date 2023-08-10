Неймар и «ПСЖ» работают над уходом. «Аль-Хилаль» и клубы МЛС сделали предложения бразильцу

Неймар и «ПСЖ» работают над уходом футболиста.

Как пишет , стороны ищут оптимальное решение для расставания.

У Неймара есть предложения от « » и из .

Как отмечается, «Барсе» еще предстоит решить, стоит ли пытаться подписать форварда.

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