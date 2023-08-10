Левников обслужит матч «Урал» – «Спартак», Шадыханов – игру «Зенита» и «Факела». Безбородов без назначений 2-й тур подряд

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РФС назначил арбитров на матчи 4-го тура Мир РПЛ.

Отметим, что второй тур подряд назначений не получил судья Владислав Безбородов, назначивший в матче 2-го тура «Ахмат» – ЦСКА (2:3) пять пенальти, один из которых был ошибочно перебит, и удаливший Милана Гайича в нарушение протокола ВАР (решение было отменено

11 августа (пятница)

«Урал» – «Спартак»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Роман Галимов; AВАР – Валерий Данченко; инспектор – Вячеслав Харламов.

12 августа (суббота)

«Локомотив» – «Крылья Советов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Рафаэль Шафеев; AВАР – Роман Усачев; инспектор – Алексей Резников.

«Оренбург» – «Краснодар»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Рашид Абусуев; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Артур Федоров; AВАР – Валентин Мурашов; инспектор – Сергей Зуев.

«Ростов» – «Рубин»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Евгений Турбин; AВАР – Сергей Чебан; инспектор – Сергей Лапочкин.

13 августа (воскресенье)

«Динамо» – «Балтика»: судья – Владимир Москалев, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Егор Болховитин; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Артем Любимов; AВАР – Андрей Веретешкин; инспектор – Александр Колобаев.

«Зенит» – «Факел»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Евгений Кукуляк; AВАР – Дмитрий Чельцов; инспектор – Алексей Тюмин.

ЦСКА – «Сочи»: судья – Артем Чистяков, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Адлан Хатуев; резервный судья – Сергей Цыганок; ВАР – Евгений Буланов; AВАР – Денис Березнов; инспектор – Игорь Синер.

14 августа (понедельник)

«Пари НН» – «Ахмат»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Владимир Миневич; резервный судья – Вера Опейкина; ВАР – Сергей Карасев; AВАР – Николай Волошин; инспектор – Виктор Кулагин.

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109 комментариев

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Чивоуштам бгг©
Ответ vzi
Питерский судья на матч Спартака? Все будет четко. )
а зенит москвич судит 😀😀😀
+44
-16
+28
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vzi
Питерский судья на матч Спартака? Все будет четко. )
+49
-29
+20
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камикадзе
Зенит включается на полную)
+40
-24
+16
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Дмитрий9779
Ответ Чивоуштам бгг©
а зенит москвич судит 😀😀😀
Это не считается
+19
-7
+12
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Fomin525
Ответ Magico!
зенитовская классика. На Спартак в очередной раз питерский левников. А себе для подстраховки на ВАР посадили прикормленного кукуляка, который в случае чего обязательно позовет Шадыханова к монитору
так прикормили что он аж Семака удалил
+15
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+10
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Дмитрий9779
Ответ Magico!
зенитовская классика. На Спартак в очередной раз питерский левников. А себе для подстраховки на ВАР посадили прикормленного кукуляка, который в случае чего обязательно позовет Шадыханова к монитору
Кукуляк уже позвал Амелина для удаления Барриоса,а Шадыханова московского тоже по классике "себе назначили",а Левников спартаковский до мозга костей как и Безбородов кстати,не зря же вы в закрытую с судьишками чай пили.
+24
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Жорег Борщофф
Заговор! Арбитр из Питера. Почему-то не из Москвы.
+17
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Ацамаз Багаев
Ответ Petr Denisov
На матч Зенита отрядили какого-то мутного чудака с Кукулякой на ВАР. Задушат Факел.
кукуляк тот который в матче с Ростовом не замечал фолы Ростова, удалил Семака и назначил пенальти на последних минутах в ворота Зенита??
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Честный контроль
Ручной Левников судит матч своих боссов из Лукойла. Хана Уралу.
Не зря Хусаинов стал рот открывать,ох не зря.
+16
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Сергей Ковалёв
Ответ Честный контроль
Ручной Левников судит матч своих боссов из Лукойла. Хана Уралу. Не зря Хусаинов стал рот открывать,ох не зря.
что ты несёшь? ещё от Факела в кубке не отошёл?
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Дмитрий9779
Так или иначе желаю чтобы спартак судили честно и справедливо как Зенит Кукуляк и Амелин в матчах с Ростовом и Динамо.
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Groznyi2024
Ответ vzi
Питерский судья на матч Спартака? Все будет четко. )
Вам бы памятник БезБ поставить в Тарасовке. Более проспартаковского судью после 2010 года я не знаю. А он питерский.
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Дмитрий9779
Ответ Spartakus1984
Кукуляка зенит все равно протолкнул на ВАР)) это второй Вилков?
Давай я тебе косяки Вилкова против Зенита,а ты забанишься?Ну чтобы подобную ересь не нести больше,согласен?
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Алексей Кузнецов
Ответ Spartakus1984
Нормальная ситуация, я же не из Культурной столицы. Мне позволительно.
Серьезно, ты не из Санкт-Петербурга, то значит ты можешь писать как угодно?
Так что по поводу того, как я тебя называю, ты тоже не возмущайся, Спартанус. Я же тоже не из Санкт-Петербурга.
Бью тебя твоей же логикой.
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Дмитрий9779
Ответ Владимир КБ
где он наш? Обоснуй или на словах только можешь
На словах ты горазд Зенит с Кукуляком ставить в один ряд,но последний матч твои выводы опровергает,а не хочешь сам обосновать Кукулявщину?Это когда не засчитал вам чистый гол и поставил на точку,которую ещё надо забить!Вы там совсем берега попутали?
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Алексей Кузнецов
Ответ Владимир КБ
ха-ха-ха-ха, ты бы ещё на лет 10 откатал когда это было и не слушай этого "эксперта" Федотова он ничего не понимает в судействе
Тебе может сообщение от главы судейского комитета скинуть Егорова, который признал, что Левников ошибся дважды в пользу "Спартака"? Хотя, судя по комментариям, ты не любишь читать и переходить по ссылкам.
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Ацамаз Багаев
Ответ PIT-BUL
читается ставочка пенальти и удаление - да ))
в последних двух матча со спартаком, он отменил чистый гол в ворота спартака, а в матче с Ростовом не замечал фолы соболева который потом и сравнял счёт, на 97 минуте когда добавил только 5 минут.
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Владимир КБ
Я уверен даже с админресурсом зенит умудриться потерять очки, Факел вперёд!
+11
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Дмитрий9779
Ответ Владимир КБ
где он наш? Обоснуй или на словах только можешь
https://m.sports.ru/football/1090066181-eks-sudya-fedotov-o-penalti-v-polzu-spartaka-levnikov-oshibsya-takix-m.html

Теперь твоя очередь обосновывать.
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Виталик Украинский
Ответ Recreated
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"Газпром-судьи"- а на чаепития тратится спартак. А потом на хороших игроков денег не хватает.
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Magico!
зенитовская классика.
На Спартак в очередной раз питерский левников.
А себе для подстраховки на ВАР посадили прикормленного кукуляка, который в случае чего обязательно позовет Шадыханова к монитору
+27
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Александр Жердин
А вот уже Москалёв и главным судьёй назначен. Точно готовят его назначение на матч Спартак - Зенит. Мне вот просто интересно, человек столько раз уже косячил, столько раз его отправляли судить лучшую лигу(ФНЛ) и всё равно его вытаскивают обратно. Это кто же у него такой могущественный покровитель?
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Groznyi2024
просто оставлю это здесь

Но интересное началось позже – Кордоба заметил, что во время прыжка Соболев ударил локтем Литвинова. Это очень не понравилось игроку «Спартака», и он агрессивно набросился на соперника. Два потенциальных повода для второй жёлтой – локоть и неспортивное поведение. Левников проигнорировал эпизод.
Чуть ли не в следующей атаке «Спартак» забил, а ещё через две минуты судья показал странную красную Александру Черникову. Игрок «Краснодара» вступил в агрессивную борьбу с Мозесом, угодил ему между ног и задел рукой по плечу. Соперник, естественно, упал в страданиях. Из кармана судьи тут же показалась красная карточка.
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Давид Agabekyan
Ответ камикадзе
Зенит включается на полную)
Да. Поэтому за 2 последних тура упустили победу из-за пенальти на 90, против Динамо Барриос получит красную, а Семак пропустит эту игру потому что посмел пожать руку неприкосновенному Кукуляку
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Дмитрий9779
Ответ Владимир КБ
кукуляк на варе, зенит сразу подстраховался так не смогут обыграть факел
Он и на Динамо был,после этого Зенит подал на рассмотрение 3-х эпизодов.
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