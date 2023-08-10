Левников обслужит матч «Урал» – «Спартак», Шадыханов – игру «Зенита» и «Факела». Безбородов без назначений 2-й тур подряд

РФС назначил арбитров на матчи 4-го тура Мир РПЛ.

Отметим, что второй тур подряд назначений не получил судья Владислав Безбородов, назначивший в матче 2-го тура «Ахмат» – ЦСКА (2:3) пять пенальти, один из которых был ошибочно перебит, и удаливший Милана Гайича в нарушение протокола ВАР (решение было отменено)

11 августа (пятница)

« » – « »: судья – , ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Роман Галимов; AВАР – Валерий Данченко; инспектор – Вячеслав Харламов.

12 августа (суббота)

« » – « »: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Рафаэль Шафеев; AВАР – Роман Усачев; инспектор – Алексей Резников.

«Оренбург» – «Краснодар»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Рашид Абусуев; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Артур Федоров; AВАР – Валентин Мурашов; инспектор – Сергей Зуев.

«Ростов» – «Рубин»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Евгений Турбин; AВАР – Сергей Чебан; инспектор – Сергей Лапочкин.

13 августа (воскресенье)

«Динамо» – «Балтика»: судья – Владимир Москалев, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Егор Болховитин; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Артем Любимов; AВАР – Андрей Веретешкин; инспектор – Александр Колобаев.

«Зенит» – «Факел»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Евгений Кукуляк; AВАР – Дмитрий Чельцов; инспектор – Алексей Тюмин.

ЦСКА – «Сочи»: судья – Артем Чистяков, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Адлан Хатуев; резервный судья – Сергей Цыганок; ВАР – Евгений Буланов; AВАР – Денис Березнов; инспектор – Игорь Синер.

14 августа (понедельник)

«Пари НН» – «Ахмат»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Владимир Миневич; резервный судья – Вера Опейкина; ВАР – Сергей Карасев; AВАР – Николай Волошин; инспектор – Виктор Кулагин.

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