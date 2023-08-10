Левников обслужит матч «Урал» – «Спартак», Шадыханов – игру «Зенита» и «Факела». Безбородов без назначений 2-й тур подряд
РФС назначил арбитров на матчи 4-го тура Мир РПЛ.
Отметим, что второй тур подряд назначений не получил судья Владислав Безбородов, назначивший в матче 2-го тура «Ахмат» – ЦСКА (2:3) пять пенальти, один из которых был ошибочно перебит, и удаливший Милана Гайича в нарушение протокола ВАР (решение было отменено)
11 августа (пятница)
«Урал» – «Спартак»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Роман Галимов; AВАР – Валерий Данченко; инспектор – Вячеслав Харламов.
12 августа (суббота)
«Локомотив» – «Крылья Советов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Рафаэль Шафеев; AВАР – Роман Усачев; инспектор – Алексей Резников.
«Оренбург» – «Краснодар»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Рашид Абусуев; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Артур Федоров; AВАР – Валентин Мурашов; инспектор – Сергей Зуев.
«Ростов» – «Рубин»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Евгений Турбин; AВАР – Сергей Чебан; инспектор – Сергей Лапочкин.
13 августа (воскресенье)
«Динамо» – «Балтика»: судья – Владимир Москалев, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Егор Болховитин; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Артем Любимов; AВАР – Андрей Веретешкин; инспектор – Александр Колобаев.
«Зенит» – «Факел»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Евгений Кукуляк; AВАР – Дмитрий Чельцов; инспектор – Алексей Тюмин.
ЦСКА – «Сочи»: судья – Артем Чистяков, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Адлан Хатуев; резервный судья – Сергей Цыганок; ВАР – Евгений Буланов; AВАР – Денис Березнов; инспектор – Игорь Синер.
14 августа (понедельник)
«Пари НН» – «Ахмат»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Владимир Миневич; резервный судья – Вера Опейкина; ВАР – Сергей Карасев; AВАР – Николай Волошин; инспектор – Виктор Кулагин.
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Не зря Хусаинов стал рот открывать,ох не зря.
Так что по поводу того, как я тебя называю, ты тоже не возмущайся, Спартанус. Я же тоже не из Санкт-Петербурга.
Бью тебя твоей же логикой.
Теперь твоя очередь обосновывать.
На Спартак в очередной раз питерский левников.
А себе для подстраховки на ВАР посадили прикормленного кукуляка, который в случае чего обязательно позовет Шадыханова к монитору
Но интересное началось позже – Кордоба заметил, что во время прыжка Соболев ударил локтем Литвинова. Это очень не понравилось игроку «Спартака», и он агрессивно набросился на соперника. Два потенциальных повода для второй жёлтой – локоть и неспортивное поведение. Левников проигнорировал эпизод.
Чуть ли не в следующей атаке «Спартак» забил, а ещё через две минуты судья показал странную красную Александру Черникову. Игрок «Краснодара» вступил в агрессивную борьбу с Мозесом, угодил ему между ног и задел рукой по плечу. Соперник, естественно, упал в страданиях. Из кармана судьи тут же показалась красная карточка.