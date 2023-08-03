На матч ЦСКА – «Локо» назначен Левников, на игру «Зенита» и «Динамо» – Амелин, «Спартака» и «Рубина» – Кукуляк

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Рубин премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Балтика Ахмат Урал Факел Оренбург Сергей Карасев Краснодар Евгений Турбин Виталий Мешков Алексей Сухой Василий Казарцев Анатолий Жабченко Павел Шадыханов Владимир Москалев Роман Галимов Кирилл Левников Илья Елеференко Константин Шаламберидзе Евгений Буланов Алексей Амелин Егор Болховитин Пари НН Артем Чистяков Сергей Цыганок Павел Кукуян Сочи Евгений Кукуляк Артем Любимов Игорь Панин Сергей Чебан Рафаэль Шафеев Футбол

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 3-го тура Мир РПЛ.

4 августа (пятница)

«Краснодар» – «Пари НН»

Судья – Артем Любимов, ассистенты – Кирилл Большаков, Дмитрий Семенов; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Артур Федоров; AВАР – Роман Усачев; инспектор – Андрей Бутенко.

5 августа (суббота)

«Крылья Советов» – «Ростов»

Судья – Сергей Карасев, ассистенты – Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Евгений Буланов; AВАР – Егор Болховитин; инспектор – Александр Гончар.

«Рубин» – «Спартак»

Судья – Евгений Кукуляк, ассистенты – Адлан Хатуев, Сергей Каруненко; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Евгений Турбин; AВАР – Константин Шаламберидзе; инспектор – Игорь Синер.

«Оренбург» – «Урал»

Судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты – Дмитрий Чельцов, Хамид Талаев; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Василий Казарцев; AВАР – Илья Елеференко; инспектор – Алексей Тюмин. 

ЦСКА – «Локомотив»

Судья – Кирилл Левников, ассистенты – Рустам Мухтаров, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Виталий Мешков; AВАР – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Мартынов.

6 августа (воскресенье)

«Балтика» – «Факел»

Судья – Алексей Сухой, ассистенты – Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Артем Чистяков; AВАР – Андрей Образко; инспектор – Сергей Французов.

«Зенит» – «Динамо»

Судья – Алексей Амелин, ассистенты – Владимир Миневич, Игорь Князев; резервный судья – Сергей Цыганок; ВАР – Павел Кукуян; AВАР – Николай Еремин; инспектор – Сергей Мацюра.

«Сочи» – «Ахмат»

Судья – Павел Шадыханов, ассистенты – Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья – Роман Галимов; ВАР – Владимир Москалев; AВАР – Алексей Воронцов; инспектор – Анатолий Цветнов.

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34 комментария

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Неадеквата не назначили 👍
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А где же лучший судья РПЛ?)
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Лучший судья достаточно заработал, теперь может позволить себе отдохнуть
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Ответ zhongler
Рубин - Спартак судит Кукуляк. Абаскаль может получить красную, если что то спросит не дай бог у судьи:)))
я не удивлён, что это написал болельщик Зенита.))
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кукуян на варе у зенита!!!! держись динамо
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Рубин - Спартак судит Кукуляк.
Абаскаль может получить красную, если что то спросит не дай бог у судьи:)))
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Ответ Дмитрий Соболев
кукуян на варе у зенита!!!! держись динамо
Динамо сейчас только и остаётся, что держаться.Крепко держаться. Удачи им.
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Ответ Marina_Greta
Левников чей ребят рефери?
хорош ноулайфить уже))
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амелина поставили, чтобы наверняка хехемон очки взял
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Ответ Sashabolshoy
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Да побарабану как там сыграет Спартак, надо самим уже начинать в нормальный футбол играть и выигрывать🤷‍♂️
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2 недели назад про Безбородова коммент говорил, что ему 50 лет и он в топ форме, лучший. Со знанием правил проблемы только, как оказалось 🤣
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Интересно когда в этом списке появится Безбородов ,хотя бы на месяц два дадут ему бан, или раньше дадут ему выдумывать новые правила в игре.
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зенит на опыте выруливает ситуацию с семаком, ручным кукуяном..)
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Кукуляк - Спартак
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А где безбородов?
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Ответ Marina_Greta
Левников чей ребят рефери?
Ахмата
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Ответ Роман
амелина поставили, чтобы наверняка хехемон очки взял
там не амелин руководить будет, а кукуян )
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Безбородов настроен в думу, пора восстанавливать справедливость!
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Ответ Sashabolshoy
Комментарий удален пользователем
В матче с резиновой зиной в одном из следующих туров🤣🤣🤣
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«Балтика» – «Факел»
Судья – Алексей Сухой

Если выпить много Балтики, то изо рта будет нормальный Факел, а на следующий день рот будет дико Сухой
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Ответ </c/>
динамо будет убито..
варом возможно,но не игрой зенита
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Ответ Дмитрий Соболев
кукуян на варе у зенита!!!! держись динамо
Матч Зенита и Динамо, но первый высказывантся болельщик Спартака ....
Своя команда не так интересна походу ....
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