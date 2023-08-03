На матч ЦСКА – «Локо» назначен Левников, на игру «Зенита» и «Динамо» – Амелин, «Спартака» и «Рубина» – Кукуляк
Назначены арбитры и инспекторы на матчи 3-го тура Мир РПЛ.
4 августа (пятница)
«Краснодар» – «Пари НН»
Судья – Артем Любимов, ассистенты – Кирилл Большаков, Дмитрий Семенов; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Артур Федоров; AВАР – Роман Усачев; инспектор – Андрей Бутенко.
5 августа (суббота)
«Крылья Советов» – «Ростов»
Судья – Сергей Карасев, ассистенты – Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Евгений Буланов; AВАР – Егор Болховитин; инспектор – Александр Гончар.
«Рубин» – «Спартак»
Судья – Евгений Кукуляк, ассистенты – Адлан Хатуев, Сергей Каруненко; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Евгений Турбин; AВАР – Константин Шаламберидзе; инспектор – Игорь Синер.
«Оренбург» – «Урал»
Судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты – Дмитрий Чельцов, Хамид Талаев; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Василий Казарцев; AВАР – Илья Елеференко; инспектор – Алексей Тюмин.
ЦСКА – «Локомотив»
Судья – Кирилл Левников, ассистенты – Рустам Мухтаров, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Виталий Мешков; AВАР – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Мартынов.
6 августа (воскресенье)
«Балтика» – «Факел»
Судья – Алексей Сухой, ассистенты – Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Артем Чистяков; AВАР – Андрей Образко; инспектор – Сергей Французов.
«Зенит» – «Динамо»
Судья – Алексей Амелин, ассистенты – Владимир Миневич, Игорь Князев; резервный судья – Сергей Цыганок; ВАР – Павел Кукуян; AВАР – Николай Еремин; инспектор – Сергей Мацюра.
«Сочи» – «Ахмат»
Судья – Павел Шадыханов, ассистенты – Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья – Роман Галимов; ВАР – Владимир Москалев; AВАР – Алексей Воронцов; инспектор – Анатолий Цветнов.
Абаскаль может получить красную, если что то спросит не дай бог у судьи:)))
Судья – Алексей Сухой
Если выпить много Балтики, то изо рта будет нормальный Факел, а на следующий день рот будет дико Сухой
Своя команда не так интересна походу ....