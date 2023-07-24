Матч «Краснодар» – «Спартак» в Кубке России обслужит Сухой, на игру «Зенита» и «Ахмата» назначен Цыганок

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РФС назначил арбитров на матчи 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

25 июля (вторник)

«Локомотив» – «Урал»: судья – Артур Федоров, ассистенты судьи – Дмитрий Семенов, Рустам Мухтаров; резервный судья – Евгений Турбин; ВАР – Виталий Мешков; AВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Пари НН» – «Динамо»: судья – Роман Галимов, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Владимир Москалев; ВАР – Владислав Безбородов; AВАР – Алексей Лунев; инспектор – Алексей Резников.

«Зенит» – «Ахмат»: судья – Сергей Цыганок, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Сергей Каруненко; резервный судья – Андрей Фисенко; ВАР – Павел Шадыханов; AВАР – Андрей Болотенков; инспектор – Сергей Зуев.

26 июля (среда)

«Оренбург» – ЦСКА: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Андрей Гурбанов, Варанцо Петросян; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Артем Любимов; AВАР – Игорь Демешко; инспектор – Игорь Синер.

«Крылья Советов» – «Балтика»: судья – Роман Сафьян, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Илья Елеференко; резервный судья – Вера Опейкина; ВАР – Василий Казарцев; AВАР – Николай Еремин; инспектор – Виктор Кулагин.

«Факел» – «Сочи»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Денис Березнов; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Сергей Карасев; AВАР – Валентин Мурашов; инспектор – Алексей Тюмин.

«Ростов» – «Рубин»: судья – Евгений Буланов, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Хамид Талаев; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Кирилл Левников; AВАР – Валерий Данченко; инспектор – Вячеслав Харламов.

27 июля (четверг)

«Краснодар» – «Спартак»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Сергей Иванов; AВАР – Роман Усачев; инспектор – Олег Соколов.

12 комментариев

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Евгений Смирнов
Непонятная история с календарём.
Спартак играет в Краснодаре, при этом у Краснодара на 2(два) дня отдыха больше.
Ладно бы это было в середине сезона, но это первый тур чемпиона и первый тур кубка. Неужели нельзя было сделать нормально? Календарь уже несколько сезонов составляется не жеребьёвкой, а вручную.
+11
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Дмитрий
Ответ Евгений Смирнов
Непонятная история с календарём. Спартак играет в Краснодаре, при этом у Краснодара на 2(два) дня отдыха больше. Ладно бы это было в середине сезона, но это первый тур чемпиона и первый тур кубка. Неужели нельзя было сделать нормально? Календарь уже несколько сезонов составляется не жеребьёвкой, а вручную.
Это же путь РПЛ. Он понятен только избранным! Дорогу осилит идущий!
+3
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nurikkkk
После матча станет мокрым
+3
-1
+2
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Дмитрий Александров
Иванов на Спартаке? Ждём очередную серию "Слёзы капали".
+3
-2
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Caniball
Ответ Евгений Смирнов
Непонятная история с календарём. Спартак играет в Краснодаре, при этом у Краснодара на 2(два) дня отдыха больше. Ладно бы это было в середине сезона, но это первый тур чемпиона и первый тур кубка. Неужели нельзя было сделать нормально? Календарь уже несколько сезонов составляется не жеребьёвкой, а вручную.
А потом еще матч Спартака выносят на понедельник.
Можно спокойно кубок сыграть в среду, а матч чемпионата в воскресенье.
+1
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Vorhun
Ответ Дмитрий Александров
Иванов на Спартаке? Ждём очередную серию "Слёзы капали".
Вы про слезы счастья в Петербурге когда Иванов удалил игрока пари нн?
+4
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Дмитрий Авдеев
Впервые в истории игру кубка России обслужит арбитр из Румынии
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bogoduhovevgenij56@gmail.com
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Спартак сила
зенит не может, судья поможет
давай что-нибудь свежее, эта чушь уже надоела😏
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Shast
Ответ Виталик Украинский
Сухой-Иванов - проверенная временем джокерская связка Спартака.
болеешь?
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