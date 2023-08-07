Матч «Спартак» – «Пари НН» в Кубке обслужит Цыганок, игру «Зенита» и «Крыльев» – Чебан, «Динамо» и «Краснодара» – Буланов
Назначены арбитры на матчи 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
8 августа (вторник)
«Урал» – «Ростов»: судья – Роман Сафьян, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Илья Елеференко; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Алексей Лунев; инспектор – Сергей Мацюра.
«Рубин» – «Локомотив»: судья – Владимир Москалев, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Михаил Иванов; резервный судья – Артем Любимов; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Александр Гвардис.
«Спартак» – «Пари НН»: судья – Сергей Цыганок, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Максим Ковалев; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Французов.
9 августа (среда)
«Оренбург» – «Сочи»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Алексей Воронцов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Ян Бобровский; ВАР – Евгений Кукуляк; АВАР – Роман Усачев; инспектор – Олег Соколов.
«Крылья Советов» – «Зенит»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Александр Богданов; инспектор – Сергей Хральцов.
ЦСКА – «Факел»: судья – Роман Галимов, ассистенты судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Алексей Амелин; ВАР – Рафаэль Шафеев; АВАР – Денис Березнов; инспектор – Александр Колобаев.
«Динамо» – «Краснодар»: судья – Евгений Буланов, ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Хамид Талаев; резервный судья – Алексей Сухой; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Николай Еремин; инспектор – Сергей Мартынов.
10 августа (четверг)
«Ахмат» – «Балтика»: судья – Артур Федоров, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Рашид Абусуев; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Екатерина Курочкина; инспектор – Эдуард Малый.
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