Матч «Спартак» – «Пари НН» в Кубке обслужит Цыганок, игру «Зенита» и «Крыльев» – Чебан, «Динамо» и «Краснодара» – Буланов

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Назначены арбитры на матчи 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

8 августа (вторник)

«Урал» – «Ростов»: судья – Роман Сафьян, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Илья Елеференко; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Алексей Лунев; инспектор – Сергей Мацюра.

«Рубин» – «Локомотив»: судья – Владимир Москалев, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Михаил Иванов; резервный судья – Артем Любимов; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Александр Гвардис.

«Спартак» – «Пари НН»: судья – Сергей Цыганок, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Максим Ковалев; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Французов.

9 августа (среда)

«Оренбург» – «Сочи»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Алексей Воронцов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Ян Бобровский; ВАР – Евгений Кукуляк; АВАР – Роман Усачев; инспектор – Олег Соколов.

«Крылья Советов» – «Зенит»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Александр Богданов; инспектор – Сергей Хральцов.

ЦСКА – «Факел»: судья – Роман Галимов, ассистенты судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Алексей Амелин; ВАР – Рафаэль Шафеев; АВАР – Денис Березнов; инспектор – Александр Колобаев.

«Динамо» – «Краснодар»: судья – Евгений Буланов, ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Хамид Талаев; резервный судья – Алексей Сухой; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Николай Еремин; инспектор – Сергей Мартынов.

10 августа (четверг)

«Ахмат» – «Балтика»: судья – Артур Федоров, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Рашид Абусуев; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Екатерина Курочкина; инспектор – Эдуард Малый.

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12 комментариев

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А вот вытащили и главную звезду судейского корпуса - Москалёва. Вот ведь непотопляемый арбитр.Столько косяков и ...спрячут на время и как джокера из рукава вытаскивают для обеспечения нужного результата.
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Как пел Фредди Меркьюри : Show Москалев
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Мешкова на вар крыльев с зенитом. Все понятно, берегите крылья
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Нужно в этом матче обкатать новичков, включая Свинова
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незнаю что за судья...
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а Безбородно кого судит?
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Буланов по отчеству Радимович?
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за Нижний Новгород. жалко не дома мы бы поддержали
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На Вар поставили ярового фаната Зенита, Мешкова🤣
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Ответ Александр Жердин
А вот вытащили и главную звезду судейского корпуса - Москалёва. Вот ведь непотопляемый арбитр.Столько косяков и ...спрячут на время и как джокера из рукава вытаскивают для обеспечения нужного результата.
А кто его на матч кубка Рубин - Локо вытащил?!
Кому нужно результат обеспечивать?
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