Левников – судья матча «Динамо» и «Краснодара» в 1-м туре РПЛ. Иванов назначен на «Пари НН» – «Зенит»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Рубин премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Балтика Ахмат Урал Факел Владислав Безбородов Оренбург Сергей Карасев Краснодар Сергей Сергеевич Иванов Павел Шадыханов Кирилл Левников Алексей Амелин Пари НН Артем Чистяков Сочи Рафаэль Шафеев Футбол

Назначены арбитры на матчи стартового тура Мир РПЛ.

21 июля (пятница)

«Динамо» – «Краснодар»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Алексей Сухой; ВАР – Евгений Турбин; АВАР – Антон Кобзев; инспектор – Александр Гвардис.

22 июля (суббота) 

«Урал» – ЦСКА: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Михаил Иванов; резервный судья – Роман Галимов; ВАР – Артем Любимов; АВАР – Андрей Веретешкин; инспектор – Александр Гончар.

«Пари НН» – «Зенит»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Андрей Образко; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Илья Елеференко; инспектор – Эдуард Малый.

«Локомотив» – «Рубин»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья – Сергей Цыганок; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Александр Богданов; инспектор – Сергей Мацюра.

«Ахмат» – «Крылья Советов»: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Игорь Демешко; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Французов.

23 июля (воскресенье) 

«Спартак» – «Оренбург»: судья – Артем Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Алексей Ширяев; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Евгений Турбин; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Александр Колобаев.

«Ростов» – «Факел»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Дмитрий Чельцов; инспектор – Юрий Баскаков.

«Сочи» – «Балтика»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Рустам Мухтаров; резервный судья – Алексей Сухой; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Мартынов.

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Никаноров
Динамо - Краснодар матч открытия нового сезона РФПЛ ! Доброго пути командам,хорошей игры и без травм!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman Araslanov
Ответ Vatikan
Почему?
Безбородов + Москалёв на ВАРе. Это та ещё парочка
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Petr Denisov
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Gregory Chernishov
Иванов - Кукуян - Малый. Комбо! 🤦🏻‍♂️
Лучшие игроки Зенита в полной готовности.

Газпром их уже к себе прописал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий