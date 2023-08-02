ЭСК РФС: «Ахмат» не должен был перебивать пенальти в матче против ЦСКА

Теги ЦСКА судьи Ахмат Владислав Безбородов Милан Гайич ЭСК РФС Футбол

«Ахмат» не должен был перебивать пенальти в матче против ЦСКА.

К такому выводу пришла ЭСК РФС. Напомним, в добавленное время в 1-м тайме судья Владислав Безбородов назначил пенальти и показал желтую карточку защитнику ЦСКА Милану Гайичу за фол на Иване Олейникове. Однако уже после того, как Игорь Акинфеев отразил пенальти, главный арбитр матча, пересмотрев видеоповтор эпизода, показал Гайичу красную карточку и позволил грозненцам перебить 11-метровый. Мохамед Конате забил с точки. 

«Судья ошибочно удалил с поля игрока команды ЦСКА №22 Милана Гайича на 51-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что судья не имел права проводить видеопросмотр у монитора на предмет возможной красной карточки за лишение соперника явной возможности забить гол без попытки бороться за мяч при назначении пенальти уже после того, как пенальти был пробит, т.е. игра была возобновлена.

Такую возможность судья мог иметь только в тех случаях, когда был пропущен инцидент, связанный с агрессивным поведением игроков, однако, в данном случае, инцидент не был с этим связан. 

В связи с тем, что протокол ВАР был нарушен, комиссия единогласно считает, что красная карточка игроку команды ЦСКА не могла быть вынесена, а игру следовало продолжить после незабитого пенальти командой «Ахмат», – говорится в заявлении ЭСК.

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21 комментарий

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Misha Stepanenko
Ответ wshnmn
Это всё хорошо, а какое наказание понесет Безбородов?
Будет назначен на матч Зенит Спартак.
+42
0
+42
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wshnmn
Это всё хорошо, а какое наказание понесет Безбородов?
+38
0
+38
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S. A.
А Безбородов должен продолжать работу после этого?
+18
-2
+16
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Davidos846
Ребятки, ну что вы набросились, ну у владика экспресс не доезжал, подумаешь перебить пенальти и дать красную.. Будто раньше не было, всё нормально)))
+6
0
+6
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lokom
Судья отменяет желтую и дает красную, теперь красную отменяют. Значит, что желтую вернут или Гайич совсем безнаказанным остаётся за фол?
Ну а судья получается виноват в том, что послушал VAR и остановил игру. Продолжил бы после отбитого пенальти и столько бы это не обсуждалось
+5
-1
+4
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Caerly
А кто-то с этим спорил?)
+3
0
+3
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Caerly
Ответ S. A.
А Безбородов должен продолжать работу после этого?
С Ивановым на пару
+3
0
+3
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Caerly
Ответ wshnmn
Это всё хорошо, а какое наказание понесет Безбородов?
До зимы будет пердь судить, ИМХО. Туда и дорога.
+2
0
+2
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utsh44psmr
Ответ wshnmn
Это всё хорошо, а какое наказание понесет Безбородов?
Отрастит бороду
+2
0
+2
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T622222
Безбородов не должен судить матчи РПЛ
+2
-1
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Алексей Ильин
Как будто были варианты
+1
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Overkiller
Ответ Олег Носов
То что Гаити Красную отменили это хорошо но и год тоже надо отменить. Это будет правильно.
Голы не отменяют.
+1
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Алексей Ильин
безбороду премия, прямо в болоте на Большой Подьяческой « стакан водки и двугривенный серебром»
/ Салтыков- Щедрин « Как один мужик )))))))))))))» /
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arspurs9
Ответ Misha Stepanenko
Будет назначен на матч Зенит Спартак.
Жестоко
0
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dimamak10
Ответ S. A.
А Безбородов должен продолжать работу после этого?
Месяц отдохнет и вернется как Вася Казарцев. Он понес наказание отстранением все осознал и возвращается к работе
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Танович
Ответ lokom
Судья отменяет желтую и дает красную, теперь красную отменяют. Значит, что желтую вернут или Гайич совсем безнаказанным остаётся за фол? Ну а судья получается виноват в том, что послушал VAR и остановил игру. Продолжил бы после отбитого пенальти и столько бы это не обсуждалось
Совершенно верно. Если бы он сказал в микрофон - "Не, уже поздно, удар с пенальти нанесли, момент заигран, мне смотреть вар уже нельзя" - не то что столько не обсуждалось бы, а не обсуждалось бы вообще.
Но Безбородов такое правило просмотра вар и не знал, потому пошёл смотреть, и, что-то подозревая, решил сделать так, что пенальти ещё не было, и сказал - теперь заново всё.
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Дата саентист
Ответ lokom
Судья отменяет желтую и дает красную, теперь красную отменяют. Значит, что желтую вернут или Гайич совсем безнаказанным остаётся за фол? Ну а судья получается виноват в том, что послушал VAR и остановил игру. Продолжил бы после отбитого пенальти и столько бы это не обсуждалось
Судья - главный на поле, он не обязан дейстовать по подсказкам ВАР, если они противоречат правилам, и ответственность за это, за соблюдение правил на поле - на судье в поле, ВАР просто помощник. Здесь Безбородов виноват в том, что забыл пункт правил и принял решение против правил.
Мне непонятно, говорили ли ему что-то в наушник, когда он уже после пробитого пеналя пошел смотреть ВАР.
Иванов должен был сказать ему, что игра фактически возобновлена и просмотр ВАР - это нарушение протокола

В остальном, судьи тоже люди и любой матч - это стресс, как бы нам не казалось обратное. Все ошибаются, давление на судей у нас огромное, с появлением хорошей телекартинки и появления повторов - практически невозможно пропустить какой-то эпизод незамеченным зрителями.

Не заслуживают судьи того хейта, который мы на них выливаем, это не хамство, не агрессия, это просто ошибка
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