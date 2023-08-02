ЭСК РФС: «Ахмат» не должен был перебивать пенальти в матче против ЦСКА

«Ахмат» не должен был перебивать пенальти в матче против ЦСКА.

К такому выводу пришла ЭСК РФС. Напомним, в добавленное время в 1-м тайме судья назначил пенальти и показал желтую карточку защитнику ЦСКА Милану Гайичу за фол на Иване Олейникове. Однако уже после того, как Игорь Акинфеев отразил пенальти, главный арбитр матча, пересмотрев видеоповтор эпизода, показал Гайичу красную карточку и позволил грозненцам перебить 11-метровый. Мохамед Конате забил с точки.

«Судья ошибочно удалил с поля игрока команды ЦСКА №22 Милана Гайича на 51-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что судья не имел права проводить видеопросмотр у монитора на предмет возможной красной карточки за лишение соперника явной возможности забить гол без попытки бороться за мяч при назначении пенальти уже после того, как пенальти был пробит, т.е. игра была возобновлена.

Такую возможность судья мог иметь только в тех случаях, когда был пропущен инцидент, связанный с агрессивным поведением игроков, однако, в данном случае, инцидент не был с этим связан.

В связи с тем, что протокол ВАР был нарушен, комиссия единогласно считает, что красная карточка игроку команды ЦСКА не могла быть вынесена, а игру следовало продолжить после незабитого пенальти командой «Ахмат», – говорится в заявлении ЭСК.

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