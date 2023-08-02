ЭСК РФС: «Ахмат» не должен был перебивать пенальти в матче против ЦСКА
«Ахмат» не должен был перебивать пенальти в матче против ЦСКА.
К такому выводу пришла ЭСК РФС. Напомним, в добавленное время в 1-м тайме судья Владислав Безбородов назначил пенальти и показал желтую карточку защитнику ЦСКА Милану Гайичу за фол на Иване Олейникове. Однако уже после того, как Игорь Акинфеев отразил пенальти, главный арбитр матча, пересмотрев видеоповтор эпизода, показал Гайичу красную карточку и позволил грозненцам перебить 11-метровый. Мохамед Конате забил с точки.
«Судья ошибочно удалил с поля игрока команды ЦСКА №22 Милана Гайича на 51-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что судья не имел права проводить видеопросмотр у монитора на предмет возможной красной карточки за лишение соперника явной возможности забить гол без попытки бороться за мяч при назначении пенальти уже после того, как пенальти был пробит, т.е. игра была возобновлена.
Такую возможность судья мог иметь только в тех случаях, когда был пропущен инцидент, связанный с агрессивным поведением игроков, однако, в данном случае, инцидент не был с этим связан.
В связи с тем, что протокол ВАР был нарушен, комиссия единогласно считает, что красная карточка игроку команды ЦСКА не могла быть вынесена, а игру следовало продолжить после незабитого пенальти командой «Ахмат», – говорится в заявлении ЭСК.
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Ну а судья получается виноват в том, что послушал VAR и остановил игру. Продолжил бы после отбитого пенальти и столько бы это не обсуждалось
/ Салтыков- Щедрин « Как один мужик )))))))))))))» /
Но Безбородов такое правило просмотра вар и не знал, потому пошёл смотреть, и, что-то подозревая, решил сделать так, что пенальти ещё не было, и сказал - теперь заново всё.
Мне непонятно, говорили ли ему что-то в наушник, когда он уже после пробитого пеналя пошел смотреть ВАР.
Иванов должен был сказать ему, что игра фактически возобновлена и просмотр ВАР - это нарушение протокола
В остальном, судьи тоже люди и любой матч - это стресс, как бы нам не казалось обратное. Все ошибаются, давление на судей у нас огромное, с появлением хорошей телекартинки и появления повторов - практически невозможно пропустить какой-то эпизод незамеченным зрителями.
Не заслуживают судьи того хейта, который мы на них выливаем, это не хамство, не агрессия, это просто ошибка