Кукуляк обслужит матч «Зенита» с «Ростовом», Кукуян будет работать на игре «Спартак» – «Балтика» и другие назначения судей на 2-й тур Мир РПЛ

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Опубликован состав судейских бригад, назначенных на матчи 2-го тура Мир РПЛ.

29 июля (суббота)

«Крылья Советов» – «Динамо»: судья – Артем Любимов, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Сергей Цыганок; ВАР – Павел Шадыханов; AВАР – Андрей Болотенков; инспектор – Эдуард Малый.

«Урал» – «Пари НН»: судья – Артем Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Варанцо Петросян; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Евгений Буланов; AВАР – Арам Петросян; инспектор – Александр Гвардис.

«Ростов» – «Зенит»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Игорь Князев; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Евгений Турбин; AВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Виктор Кулагин.

30 июля (воскресенье)

«Рубин» – «Оренбург»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Владимир Миневич; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Сергей Карасев; AВАР – Екатерина Курочкина; инспектор – Алексей Резников.

«Факел» – «Локомотив»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Алексей Воронцов; резервный судья – Роман Галимов; ВАР – Артур Федоров; AВАР – Валерий Данченко; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Краснодар» – «Сочи»: судья – Владимир Москалев, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Михаил Иванов; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Алексей Амелин; AВАР – Роман Усачев; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Ахмат» – ЦСКА: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Егор Болховитин; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Сергей Иванов; AВАР – Антон Кобзев; инспектор – Юрий Баскаков.

31 июля (понедельник)

«Спартак» – «Балтика»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Андрей Образко, Андрей Гурбанов; резервный судья – Алексей Сухой; ВАР – Кирилл Левников; AВАР – Адлан Хатуев; инспектор – Сергей Зуев.

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24 комментария

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Serge Vendino
На Зенит - Ростов ждём цирк. Клоун точно будет.
+26
-4
+22
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Bartez1986
Кукуляк тут на матче первой лиги Тюмень-Химки косячил будь здоров. А его на Зенит сразу назначают))
+18
-4
+14
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ААГ
Вспоминая судейства Кукуляка в матче с Динамо, думаю, что шансов на очки у команды Валерия Карпина нет
+11
-1
+10
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Мукунку хороший
Ответ Bartez1986
Кукуляк тут на матче первой лиги Тюмень-Химки косячил будь здоров. А его на Зенит сразу назначают))
Ну значит готов для Зенита раз косячил.. свой.. ручной)))
+16
-10
+6
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Зенит себе не изменяет, на сложный матч ручной свисток...
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+3
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like a boss
Обслужит как в прямом, так и в переносном смысле слова, благо не впервой.
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0
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Bartez1986
Ответ SMART789
Некого уже назначать, в результате вашей политики 2000ых вся школа судей в России была полностью разрушена Уйдут годы чтобы восстановить утраченные стандарты
то есть пенальти в матче Зенит-Динамо после 146 просмотров он назначил из-за разрушенной школы судей?))
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Кондитер
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Кукуян на Спартак не лучший выбор
нормально он работает )
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Удар Кержакова
Ответ Bartez1986
Кукуляк тут на матче первой лиги Тюмень-Химки косячил будь здоров. А его на Зенит сразу назначают))
Кукуляк в кубковом матче Зенит-Динамо тогда накосячил в пользу Зенита, и вылетел в ФНЛ на время. В этом матче будет наверное осторожнее)
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Роман
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Ответ Виктор
Видели мы вчера ваш ручной свисток.
поподробней про вчера?🤡
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i love it
Кукуляк-Кукуян-Кукурелья
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Vhlam
Кукуляк и Кукуян не братья, а однофамильцы.
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Павел Ермаков
Два Ку-Ку всем накуку.))
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Опа, Митяй
**як, вас судит Кукуляк (с)
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Мукунку хороший
Ку ку
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Роман
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Ответ SMART789
Некого уже назначать, в результате вашей политики 2000ых вся школа судей в России была полностью разрушена Уйдут годы чтобы восстановить утраченные стандарты
вот это феерический бред))))Газпром уже 20 лет у власти футбольной в России, а виноват Спартак))))классика от северных,))у ФКСМ никто никогда не возглавил рфс или рфпл или не был министром спорта. Колосков и Толстых болельшики Динамо.
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Виктор
Ответ Роман
вот это феерический бред))))Газпром уже 20 лет у власти футбольной в России, а виноват Спартак))))классика от северных,))у ФКСМ никто никогда не возглавил рфс или рфпл или не был министром спорта. Колосков и Толстых болельшики Динамо.
А главу РФС кто избирает? Ваши в выборах не участвуют?
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Роман
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Ответ Виктор
А главу РФС кто избирает? Ваши в выборах не участвуют?
чтобы назначить главу рфс достаточно 9 голосов, если кандидатов больше 2х то и голосов меньше...
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alexsem69
Ответ Bartez1986
Кукуляк тут на матче первой лиги Тюмень-Химки косячил будь здоров. А его на Зенит сразу назначают))
Будет исправлять ошибки☺️
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Виктор
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Зенит себе не изменяет, на сложный матч ручной свисток...
Видели мы вчера ваш ручной свисток.
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