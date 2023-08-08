«Челси» может подписать Влаховича вместо травмированного Нкунку. «Юве» требует 80 млн евро, в сделку могут включить Лукаку

Теги Челси Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Маурисио Почеттино Ромелу Лукаку Кристофер Нкунку Душан Влахович деньги Футбол

«Челси» может подписать Душана Влаховича на замену травмированному Кристоферу Нкунку.

Напомним, Нкунку, перешедший в «Челси» из «РБ Лейпциг» этим летом, получил травму колена в товарищеском матче с «Боруссией» – сообщалось, что у нападающего выявлены проблемы с мениском. Нкунку перенес операцию на колене и пропустит минимум 4 месяца.

По информации ESPN, травма Нкунку может усилить интерес «Челси» к Душану Влаховичу. В подписании форварда «Ювентуса» заинтересован и главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино.

Ранее сообщалось, что в сделку по Влаховичу может быть включен Ромелу Лукаку. Однако в данный момент «Челси» и «Ювентус» не могут договориться о финансовой стороне сделки. «Челси» просит за Лукаку около 46 миллионов евро, тогда как «Ювентус» оценивает Влаховича в 80 млн евро.

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17 комментариев

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Lindeman
Берите Феликса в аренду)
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Leo_89
Ответ Gornostaev
Никогда не видел такого лихорадочного и невротического поведения клуба на трансферном рынке как Челси после прихода Боэли...
В чем это выражается? Ладно Боэли в своём первом трансферном окне в силу неопытности и отсутствия спортивного директора сделал странные трансферы наподобие Обамяенга 34 летнего, но после появления спортивного директора Челси не творил в это окно никаких странных покупок. Укрепили позицию ЦЗ, взяли молодого перспективного Джексона, работают на будущее с покупками молодых и даже за Кайседо не откидывют 100 судорожно, как сделали бы в первый год Боэли, а пытаются как-то сбить цену. Другое дело, что из-за этой позиции у Челси дыра в центре поля.
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Lindeman
Ответ Leo_89
Может ещё Лукаку вернуть?
Он же и так из аренды вернулся
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ARIGAMI ARIGAMI
Трансфер Нкунку прошёл в Боулистиле
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Leo_89
Ответ Lindeman
Он же и так из аренды вернулся
Не, его даже к тренировкам не пускают, потому что он токсик.
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Ruslan Angelov
Сами нкунку за 60 взяли а пытаются впихнуть 30 летнего мазилу за 46)))))
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Gornostaev
Никогда не видел такого лихорадочного и невротического поведения клуба на трансферном рынке как Челси после прихода Боэли...
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Veni-Vidi-Vici
Нкунку должен был стать краеугольным камнем в пересобранной атаке Челси. Теперь наработки для игры в атаке, которые Почеттино создавал в межсезонье, придётся переделывать. Сезон даже не успел начаться, а уже идёт наперекосяк.
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Антонио Мартынов
Из-за травмы Нкунку брать Влаховича?) Вместо самолета взять танк
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savik-A.M.
Ответ Lindeman
Он же и так из аренды вернулся
ну ещё раз вернуть )
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Leo_89
Ответ Jedef
ну трансферы это не только "вход" игроков, но и "выход" игроков. У Боули на момент его прихода в клуб на руках была команда и тренер уровня победителя ЛЧ, укомплектованная на 10 лет вперёд. Полная агония по намеренному сбросу чемпионской команды (ушли Тухель, Жоржиньо, Менди, Аспи, Маунт, Канте, Лофтус-Чик, Хавертц, Ковачич, плюс Кулибали), и закупка всякого неликвида и/или нечто дорогого (Обама, Мудрик, Феликс за тонны денег) - вот как это выражается
Я не понимаю, как Боэли повлиял на деградацию ключевых игроков в начале этого сезона? Почему Хаверц и Маунт на двоих сделали 0 результативных действий в первых 7 турах, а Менди стал плыть в каждом матче? Боэли повлиял на то, что Канте и Ковачича одолели травмы? Что Аспи уже не тянул из-за возраста? Лофтус чик вообще как относится к чемпионской команде? Единственный провал Боэли - потеря Тухеля. Тухель выжимал из этих игроков максимум и после его ухода их реальный уровень открылся. Эти игроки благодаря нему стали считаться какими-то чемпионами, хотя без него и его модели они и с Лэмпардом сидели в середине таблицы. Мне кажется, что вы не в курсе всего, что происходило в Челси, ибо странно называть укомплектованным состав, из которого ушло 2 центральных ЦЗ бесплатно, а купленный Лукаку ушел в позорную аренду, оставив клуб без ФРВ. Или это тоже вина Боэли? Причину нынешнего положения Челси нужно искать в периоде санкций, когда клуб уничтожило его собственное правительство, что повлияло на все аспекты его деятельности.
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