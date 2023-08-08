«Челси» может подписать Влаховича вместо травмированного Нкунку. «Юве» требует 80 млн евро, в сделку могут включить Лукаку
«Челси» может подписать Душана Влаховича на замену травмированному Кристоферу Нкунку.
Напомним, Нкунку, перешедший в «Челси» из «РБ Лейпциг» этим летом, получил травму колена в товарищеском матче с «Боруссией» – сообщалось, что у нападающего выявлены проблемы с мениском. Нкунку перенес операцию на колене и пропустит минимум 4 месяца.
По информации ESPN, травма Нкунку может усилить интерес «Челси» к Душану Влаховичу. В подписании форварда «Ювентуса» заинтересован и главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино.
Ранее сообщалось, что в сделку по Влаховичу может быть включен Ромелу Лукаку. Однако в данный момент «Челси» и «Ювентус» не могут договориться о финансовой стороне сделки. «Челси» просит за Лукаку около 46 миллионов евро, тогда как «Ювентус» оценивает Влаховича в 80 млн евро.
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