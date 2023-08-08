Нкунку может пропустить больше 2 месяцев из-за проблем с мениском. Форвард перешел в «Челси» летом за 60+ млн евро

Теги Челси премьер-лига Англия травмы Кристофер Нкунку Футбол

Новичок «Челси» Кристофер Нкунку может пропустить начало сезона.

Напомним, нападающий лондонского клуба повредил колено в товарищеском матче с «Боруссией» (1:1).

В прессе появлялись сообщения о том, что игроку может потребоваться операция, но «Челси» еще не подтвердил эту информацию. Ожидается, что «синие» предоставят официальную информацию о состоянии Нкунку в ближайшее время.

Как сообщает The Telegraph, Кристофер выбыл на более длительный срок, чем предполагалось изначально. У игрока выявлена проблема с мениском, из-за этого он может пропустить более двух месяцев. 

Нкунку присоединился к «Челси» этим летом. За трансфер француза «Лейпциг» получил более 60 миллионов евро. Контракт игрока с лондонским клубом рассчитан на 6 лет. 

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30 комментариев

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нкунку хороший
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Уже начинает казаться, что Челси надо не игроков новых покупать, а медштаб. Может в данном случае и прямой вины нет, но тенденция пугает
+13
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Жаль.. здоровья
+8
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Ну вот, опять неприятности для Челси. Мало им безбашенного руководства...
+7
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Ответ rigobersong
фк Мемас это гробница талантов:)
Причем здесь Барселона?
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Боэли надо в церковь сходить.
+5
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Ответ Айнур Билалов
нкунку хороший
😎
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Я просто в афиге. В Челси вообще есть медицинские сотрудники, которые проводят обследования перед трансферми? Что Фофана травматом оказался, что Нкунку слег, что Бадьяшиль лечится.
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Челси точно прок-ляли, одни травмы 🤦‍♂️
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Ответ headmaster
Уже начинает казаться, что Челси надо не игроков новых покупать, а медштаб. Может в данном случае и прямой вины нет, но тенденция пугает
Нкунку, перед чемпионатом мира повредил колено. После этого, больше лечиться, чем играет. Медштаб - не при чем!
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Ответ rigobersong
Карма:)
если бы карма существовала, то судьба ФК Мем выбиралась между очищением Сегундой и расформированием
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Надо брать Олисе!
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Ответ whereissuso
ты думаешь, на мышцах и связках счетчики стоят, с указанием сколько им осталось не порваться?
Я думаю, что современные технологии медицины и предварительного диагностирования достаточно развиты, чтобы можно было заранее дать прогноз состоянию здоровья игрока, его проблемным органам, списку травм и возможным рецидивам. И на основе этого, например, отказаться от трансфера, что смогли сделать в Аравии с трансфером Зиеша, однако не смогли в Челси с Фофаной и Нкунку.
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Ну на одно место в раздевалке больше будет какое-то время, кому-то не придется на улице переодеваться)
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Да это всё уже. 2 травма за 12 месяцев. Сезон весь будет на 50% играть
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Челси прям "везет", нападающих и так 1.5 человека.
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да что ты будешь делать...
хорошо, что есть джексон на позицию девятки и конор на десятке. глядишь, сможем продержаться эти два месяца и не слишком отстать от топ4.
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печаль. челси реально прокляли с этими травмами
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Очень жаль здоровья Нкунку
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Да вы шутите...
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Хорошо бежит этот Нкунку?
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Классика. Добро пожаловать в Челси. А ведь сезон ещё даже не начался.
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Не в первой ломается, как бы не превратился в хрусталика
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халёсий
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фк Мемас это гробница талантов:)
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