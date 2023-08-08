Нкунку может пропустить больше 2 месяцев из-за проблем с мениском. Форвард перешел в «Челси» летом за 60+ млн евро

Новичок «Челси» Кристофер Нкунку может пропустить начало сезона.

Напомним, нападающий лондонского клуба повредил колено в товарищеском матче с «Боруссией» (1:1).

В прессе появлялись сообщения о том, что игроку может потребоваться операция, но «Челси» еще не подтвердил эту информацию. Ожидается, что «синие» предоставят официальную информацию о состоянии Нкунку в ближайшее время.

Как сообщает The Telegraph, выбыл на более длительный срок, чем предполагалось изначально. У игрока выявлена проблема с мениском, из-за этого он может пропустить более двух месяцев.

Нкунку присоединился к « » этим летом. За трансфер француза «Лейпциг» получил более 60 миллионов евро. Контракт игрока с лондонским клубом рассчитан на 6 лет.

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER