Нкунку может пропустить больше 2 месяцев из-за проблем с мениском. Форвард перешел в «Челси» летом за 60+ млн евро
Новичок «Челси» Кристофер Нкунку может пропустить начало сезона.
Напомним, нападающий лондонского клуба повредил колено в товарищеском матче с «Боруссией» (1:1).
В прессе появлялись сообщения о том, что игроку может потребоваться операция, но «Челси» еще не подтвердил эту информацию. Ожидается, что «синие» предоставят официальную информацию о состоянии Нкунку в ближайшее время.
Как сообщает The Telegraph, Кристофер выбыл на более длительный срок, чем предполагалось изначально. У игрока выявлена проблема с мениском, из-за этого он может пропустить более двух месяцев.
Нкунку присоединился к «Челси» этим летом. За трансфер француза «Лейпциг» получил более 60 миллионов евро. Контракт игрока с лондонским клубом рассчитан на 6 лет.
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хорошо, что есть джексон на позицию девятки и конор на десятке. глядишь, сможем продержаться эти два месяца и не слишком отстать от топ4.