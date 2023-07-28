«Челси» не отдал Лукаку «Ювентусу» в аренду. Без продажи Влаховича туринцам не хватает денег на Ромелу
Продажа – единственный вариант расставания «Челси» с Ромелу Лукаку.
Как утверждает Tuttosport, у «Ювентуса» возникла заминка в работе над продажей форварда Душана Влаховича «ПСЖ», поэтому пока что у клуба нет свободных денег на приобретение бельгийского игрока «синих». В связи с этим туринцы попытались его арендовать за несколько миллионов евро с обязательным выкупом.
Однако «Челси» такая возможность не заинтересовала, и лондонцы ответили категоричным отказом.
В случае продажи Влаховича «Ювентус» был готов купить Лукаку за 40 млн евро с учетом бонусов.
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