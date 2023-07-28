«Челси» не отдал Лукаку «Ювентусу» в аренду. Без продажи Влаховича туринцам не хватает денег на Ромелу

Продажа – единственный вариант расставания «Челси» с Ромелу Лукаку.

Как утверждает Tuttosport, у « » возникла заминка в работе над продажей форварда « », поэтому пока что у клуба нет свободных денег на приобретение бельгийского игрока «синих». В связи с этим туринцы попытались его арендовать за несколько миллионов евро с обязательным выкупом.

Однако « » такая возможность не заинтересовала, и лондонцы ответили категоричным отказом.

В случае продажи Влаховича «Ювентус» был готов купить за 40 млн евро с учетом бонусов.