«Челси» не отдал Лукаку «Ювентусу» в аренду. Без продажи Влаховича туринцам не хватает денег на Ромелу

Теги ПСЖ Челси Ювентус премьер-лига Англия лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Ромелу Лукаку Душан Влахович Футбол

Продажа – единственный вариант расставания «Челси» с Ромелу Лукаку.

Как утверждает Tuttosport, у «Ювентуса» возникла заминка в работе над продажей форварда Душана Влаховича «ПСЖ», поэтому пока что у клуба нет свободных денег на приобретение бельгийского игрока «синих». В связи с этим туринцы попытались его арендовать за несколько миллионов евро с обязательным выкупом.

Однако «Челси» такая возможность не заинтересовала, и лондонцы ответили категоричным отказом.

В случае продажи Влаховича «Ювентус» был готов купить Лукаку за 40 млн евро с учетом бонусов.

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23 комментария

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Угараю_с_вас
Ахахаха)) такой он)) профукал все )
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arwen
Если б в футболе был аналог премии Золотая малина, то её лауреатом стал Лукака.
+7
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KKA
Ответ Угараю_с_вас
Ахахаха)) такой он)) профукал все )
Такой он …пи пи пи пи пи ) если быть точнее )
+3
0
+3
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Акира_1
Ответ граф Якунин
В Челси
Никогда этого не допустят фанаты Челси + Почеттино от него отказался из-за токсичности. В Аравию его дорога.
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Акира_1
Пусть Лукаку уже сам свой трансфер оплатит в Италию или валит в СА. Все лето не может свой дом найти.
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DolJun
мандингос все ближе к аравии)
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Nerazzurri-88
Лукаку достал всех, похоже. Если бы к старухе не полез, может, и в Интере остался бы.
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Олег Комисаров
Ответ Угараю_с_вас
Ахахаха)) такой он)) профукал все )
Никогда не поздно уехать к Арабам))
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Пикачу82
И сами не купили и Интеру наладили! Прям как Зенит у нас...
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Ilya_Panchenko
Ответ Akezhan Kutvarov
Куда его возьмут то в итоге? Условный Лацио или Эвертон снова? Так прокакать свою карьеру надо ещё постараться!
Такую ЗП они ему не дадут и близко
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Давид Agabekyan
Ответ Пикачу82
И сами не купили и Интеру наладили! Прям как Зенит у нас...
А кому Зенит гадит?
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Eclatsport
И это Ювентус. Боже, что сделали с великим клубом.
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мс-мешок
😂😂😂😂 во дурак Лукаку
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no_one_perfect
…интересно, он теперь скажет что его сердце всегда принадлежало Вест Брому или Эвертону?
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Chelsea`s Lev
Ключевое:"арендовать за несколько млн."Почему за несколько а не за 7-8 млн. в год, как это сделал Интер. Кого это устроит...
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Ilya_Panchenko
С обязательным выкупом можно было и отдать, а так может вообще обузой остаться висеть на такой зп
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Аркадий Аркадич
Видимо Лукака поедет к арабам.
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Эдуард Храпач
вот и саазке конец.
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