Лукаку договорился с «Ювентусом» через 2 дня после поражения «Интера» в финале ЛЧ. Форвард был разочарован, что попал в запас на этот матч

Теги Интер Челси Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Ромелу Лукаку Джанлука Ди Марцио Душан Влахович Футбол

Ромелу Лукаку договорился о переходе в «Ювентус», еще будучи игроком «Интера».

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио для Corriere della Sera, первые контакты между заместителем спортивного директора «Ювентуса» Джованни Манной и представителем Лукаку Себастьеном Ледюром состоялись еще в марте этого года.

Тогда футболист принял к сведению информацию об интересе «бьянконери», но попросил клуб подождать до завершения сезона. Утверждается, что Лукаку и «Ювентус» достигли договоренности уже 12 июня – через два дня после поражения «Интера» в финале Лиги чемпионов. На решение бельгийца повлиял тот факт, что он не попал в стартовый состав на этот матч. Это разочаровало игрока.

Ранее стало известно, что «Ювентус» и «Челси» обсуждают обмен Лукаку на Душана Влаховича. В рамках этой сделки туринцы также хотят получить 35-40 миллионов евро, но лондонцы предлагают примерно на 10 миллионов меньше. Стороны ведут переговоры о структуре сделки, которая может включать в себя различные бонусы.

Отмечается, что итальянский клуб хочет обменять Влаховича на Ромелу не только из спортивных побуждений, но и из экономических: за три года в клубе бельгиец заработает примерно на 30 миллионов евро меньше, чем серб. Кроме того, продажа Душана поможет «Юве» компенсировать потерю доходов, связанную с отстранением от еврокубков. 

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8 комментариев

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Когда вышел действительно оживил игру, дважды спас Сити, один из главных творцов победы горожан!
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Спасибо, Ромелу, и до свидания. Пока что идёт к «великой карьере» - закончит и никто ему спасибо не скажет.
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теперь ясно, не забил идеальные моменты чтоб отомстить Интеру
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если это правда то лукаку можно смело дать звание главного рентбоя ))
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"Вот где собака зарыта! "
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такой редкий бред ,что глаза заплакали от написанного , за 3 года на зарплату Лукаку потратят на 30 мультов меньше чем бы Влаховичу , он сам доплачивать будет ?,
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легенда интера
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Ходит из клуба в клуб , нигде ему не рады. Велика фигура да дура
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