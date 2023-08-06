Лукаку договорился с «Ювентусом» через 2 дня после поражения «Интера» в финале ЛЧ. Форвард был разочарован, что попал в запас на этот матч

Ромелу Лукаку договорился о переходе в «Ювентус», еще будучи игроком «Интера».

Как сообщает журналист для Corriere della Sera, первые контакты между заместителем спортивного директора « » Джованни Манной и представителем Лукаку Себастьеном Ледюром состоялись еще в марте этого года.

Тогда футболист принял к сведению информацию об интересе «бьянконери», но попросил клуб подождать до завершения сезона. Утверждается, что Лукаку и «Ювентус» достигли договоренности уже 12 июня – через два дня после поражения « » в финале чемпионов. На решение бельгийца повлиял тот факт, что он не попал в стартовый состав на этот матч. Это разочаровало игрока.

Ранее стало известно, что «Ювентус» и « » обсуждают обмен Лукаку на Душана Влаховича. В рамках этой сделки туринцы также хотят получить 35-40 миллионов евро, но лондонцы предлагают примерно на 10 миллионов меньше. Стороны ведут переговоры о структуре сделки, которая может включать в себя различные бонусы.

Отмечается, что итальянский клуб хочет обменять Влаховича на Ромелу не только из спортивных побуждений, но и из экономических: за три года в клубе бельгиец заработает примерно на 30 миллионов евро меньше, чем серб. Кроме того, продажа Душана поможет «Юве» компенсировать потерю доходов, связанную с отстранением от еврокубков.

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