«Ювентус» требует у «Челси» 40 млн евро и Лукаку за Влаховича. С Ромелу согласован контракт по схеме «3+1»
«Ювентус» согласовал условия контракта с Ромелу Лукаку.
Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, с игроком есть договоренность о подписании трехлетнего договора с опцией продления еще на сезон.
Туринцы настаивают на том, чтобы отправить в «Челси» Душана Влаховича, а вместо него получить Лукаку и 40 млн евро. Лондонцы пока не решили, стоит ли приобретать сербского форварда. Слово Маурисио Почеттино, главного тренера, будет иметь решающее значение.
Сообщалось, что в «Ювентусе» Лукаку будет получать 8 млн евро в год.
Вот только доплата 40 миллионов это слишком. Не стоит Влахович 80 миллионов. Нужно сбивать до 20-20 доплату.
Учитывая, что он не нужен Юве.
Влахович подходит под футбол Алегри? Нет. Если (к сожалению) Макс и остался тренером Юве, то глуповат от него требовать результат с игроками, которые ему не подходят.
У Влаховича идеальное здоровье? Нет. Весь прошлый сезон он страдал от травмы паха. В этом сезоне история продолжается и Душан только на этой неделе начал тренироваться в общей группе.
Нужны ли Юве деньги? Да, надо покрыть убытки от непопадания в еврокубки.
Это все пункты в пользу продажи Влаховича.
Из очевидных минусов можно назвать два: продажа игрока с огромным потенциалом и непоследовательность клуба в выборе игрока, на которого делают ставку (Дибала, Де Лигт, Влахович - все мимо в последние годы).
Есть ли смысл менять Влаховича на Лукаку? При Аллегри, да. Идеальнее Лукаку трудно представить нападающего для Аллегри (разве что Мората).
Для болельщика Юве мне трудно согласиться на такой размен. Но с точки зрения руководства и тренера - в этом есть смысл.
P.S. Не надо говорить про смену тренера. Аллегри остался и мы вынуждены с этим мириться. Желать провала Юве только лишь для того, чтобы уволили Макса - нет уж))
Когда люди стараются экономить, то они берут игроков помоложе или если возрастных, то на символическую ЗП. А Лукаку млн за 5 бегать явно не собирается
Да и про Лукаку который свои 15 забьет, что то в этом сезоне у него 10. Хотя у Интера намного более атакующая команда, которая забила 71 гол, а Юве только 56.