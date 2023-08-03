«Ювентус» требует у «Челси» 40 млн евро и Лукаку за Влаховича. С Ромелу согласован контракт по схеме «3+1»

Теги Челси Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Маурисио Почеттино Ромелу Лукаку Душан Влахович деньги Фабрицио Романо Футбол

«Ювентус» согласовал условия контракта с Ромелу Лукаку.

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, с игроком есть договоренность о подписании трехлетнего договора с опцией продления еще на сезон.

Туринцы настаивают на том, чтобы отправить в «Челси» Душана Влаховича, а вместо него получить Лукаку и 40 млн евро. Лондонцы пока не решили, стоит ли приобретать сербского форварда. Слово Маурисио Почеттино, главного тренера, будет иметь решающее значение.

Сообщалось, что в «Ювентусе» Лукаку будет получать 8 млн евро в год.

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зачем им этот Лукаку сдался ,Влахович хороший прогрессирующий нап.Ювентусу нужен нормальный тренер и перемены в руководстве.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Я не пойму в чем прикол для Юве?
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Тухель
Я не пойму в чем прикол для Юве?
ни в чем, обычный трансфер для Ювентуса, обменять молодого на старого с доплатой наличными, лишь бы наличные получить, цыганство у них в крови.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Оба форварда в последние два года не блещут, но у Лукаку хотя бы есть класс и умение играть в подыгрыше, будет эдаким новым Льоренте у Аллегри. Ну а вырученные деньги можно потратить на укрепление центра поля. Короче, в этой сделке на бумаге Юве уж точно никак проигравшим не выглядит
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Василий Васильевич
Зачем им этот Лукаку сдался ,Влахович хороший прогрессирующий нап.Ювентусу нужен нормальный тренер и перемены в руководстве.
Открываем статистику Душана: 7 и 10 голов за 2 года, слабовато для такого актива, пока есть спрос, можно скинуть. Лукаку свои дежурные 15 забьет точно, плюс деньжат подзаработают, думаю сейчас они не помешают.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
я бы на месте синих отдал бы не думая
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Челси можно рискнуть с обменом, по сути ничего не потеряют. Если Влахович выстрелит - отлично, нет - его можно продать, он молодой.

Вот только доплата 40 миллионов это слишком. Не стоит Влахович 80 миллионов. Нужно сбивать до 20-20 доплату.
Учитывая, что он не нужен Юве.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Влахович будет играть за Юве до конца карьеры? Нет. Максимум еще года два, а затем пойдет или в АПЛ или в Реал/ПСЖ/Баварию. Примеров полно - Видаль, Мората, Погба, Де Лигт.

Влахович подходит под футбол Алегри? Нет. Если (к сожалению) Макс и остался тренером Юве, то глуповат от него требовать результат с игроками, которые ему не подходят.

У Влаховича идеальное здоровье? Нет. Весь прошлый сезон он страдал от травмы паха. В этом сезоне история продолжается и Душан только на этой неделе начал тренироваться в общей группе.

Нужны ли Юве деньги? Да, надо покрыть убытки от непопадания в еврокубки.

Это все пункты в пользу продажи Влаховича.

Из очевидных минусов можно назвать два: продажа игрока с огромным потенциалом и непоследовательность клуба в выборе игрока, на которого делают ставку (Дибала, Де Лигт, Влахович - все мимо в последние годы).

Есть ли смысл менять Влаховича на Лукаку? При Аллегри, да. Идеальнее Лукаку трудно представить нападающего для Аллегри (разве что Мората).

Для болельщика Юве мне трудно согласиться на такой размен. Но с точки зрения руководства и тренера - в этом есть смысл.

P.S. Не надо говорить про смену тренера. Аллегри остался и мы вынуждены с этим мириться. Желать провала Юве только лишь для того, чтобы уволили Макса - нет уж))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Не одобряю эту сделку, сколько бы там Аллегри не говорил. Влахович в разы перспективнее и потенциально круче Лукаку, поэтому я против Ромелу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Тухель
Я не пойму в чем прикол для Юве?
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Кудри Гендузи
Комментарий удален пользователем
И по этому берется 30 летний нап с гигантской личкой, даже если он её сократит, то в любом случае будет одним из или самым высокооплачиваемым в Юве.
Когда люди стараются экономить, то они берут игроков помоложе или если возрастных, то на символическую ЗП. А Лукаку млн за 5 бегать явно не собирается
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Итачи Учиха
Оба форварда в последние два года не блещут, но у Лукаку хотя бы есть класс и умение играть в подыгрыше, будет эдаким новым Льоренте у Аллегри. Ну а вырученные деньги можно потратить на укрепление центра поля. Короче, в этой сделке на бумаге Юве уж точно никак проигравшим не выглядит
ЧМ и финал ЛЧ его класс сполна показали. Льоренте так в обороне соперника никогда не умел стоять.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Кудри Гендузи
Открываем статистику Душана: 7 и 10 голов за 2 года, слабовато для такого актива, пока есть спрос, можно скинуть. Лукаку свои дежурные 15 забьет точно, плюс деньжат подзаработают, думаю сейчас они не помешают.
Открой еще раз статистику 24 и 10 голов за 2 сезона.
Да и про Лукаку который свои 15 забьет, что то в этом сезоне у него 10. Хотя у Интера намного более атакующая команда, которая забила 71 гол, а Юве только 56.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий