«Ювентус» требует у «Челси» 40 млн евро и Лукаку за Влаховича. С Ромелу согласован контракт по схеме «3+1»

«Ювентус» согласовал условия контракта с Ромелу Лукаку.

Как утверждает инсайдер , с игроком есть договоренность о подписании трехлетнего договора с опцией продления еще на сезон.

Туринцы настаивают на том, чтобы отправить в « » , а вместо него получить и 40 млн евро. Лондонцы пока не решили, стоит ли приобретать сербского форварда. Слово Маурисио Почеттино, главного тренера, будет иметь решающее значение.

Сообщалось, что в « » Лукаку будет получать 8 млн евро в год.