Нкунку повредил колено в последнем матче предсезонки. До игры «Челси» с «Ливерпулем» в АПЛ – 10 дней

Теги Боруссия Дортмунд Челси Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия травмы товарищеские матчи (клубы) Маурисио Почеттино Кристофер Нкунку Футбол

Нападающий «Челси» Кристофер Нкунку получил травму в последнем матче предсезонки.

«Челси» сыграл с «Боруссией» (1:1) в Чикаго. Нкунку получил травму колена и был заменен на 22-й минуте этого матча.

«Врачи обследуют его. Надеюсь, это небольшая проблема. Он упал во время единоборства, которое, возможно, тянуло на пенальти, и почувствовал что-то в колене, но мы надеемся, что там ничего серьезного. Надеемся, он быстро вернется. На оценку его состояния уйдет несколько дней.

Поле не было идеальным, потому что его используют для другого вида спорта. Но мы не будем винить поле в травме. Это было невезение», – сказал тренер «Челси» Маурисио Почеттино.

Первую игру нового сезона «Челси» проведет 13 августа. Лондонцы дома сыграют с «Ливерпулем» в матче 1-го тура АПЛ.

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9 комментариев

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глянул на каком огороде они играли - удивительно что только кто-то один сломался. но вроде как прогнозы утешительные, так что надеюсь быстро восстановится
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Д-десять дней? Это же сколько я спал...
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Ответ DolJun
глянул на каком огороде они играли - удивительно что только кто-то один сломался. но вроде как прогнозы утешительные, так что надеюсь быстро восстановится
На этом стадионе какой-то концерт проходил на выходных, где было 70+ тысяч зрителей, часть которых выходила на поле. Наверное газон затоптали.
Я каких-то явных эпизодов с пенальти не увидел. Почеттино не сказал случайно, что фол на Бенсебайни возможно тянул на красную карточку?
Вообще было больше борьбы, чем футбола. Наверное не в последнюю очередь из-за качества поля.
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Надеюсь обойдётся, надоел этот лазарет постоянный.
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полгода назад только восстановился от крестов
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Челси точно прок-ляли после ухода Абрамовича 🤦‍♂️
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Так там поле было словно после удара Кинжалом
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Ответ utercomp
На этом стадионе какой-то концерт проходил на выходных, где было 70+ тысяч зрителей, часть которых выходила на поле. Наверное газон затоптали. Я каких-то явных эпизодов с пенальти не увидел. Почеттино не сказал случайно, что фол на Бенсебайни возможно тянул на красную карточку? Вообще было больше борьбы, чем футбола. Наверное не в последнюю очередь из-за качества поля.
я в том эпизоде пенальти тоже не увидел, про другой эпизод поч ничего не сказал. но я и сам его не видел, т.к. в повторы челсийские он по понятным причинам не попал
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