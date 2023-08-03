Нкунку повредил колено в последнем матче предсезонки. До игры «Челси» с «Ливерпулем» в АПЛ – 10 дней

Нападающий «Челси» Кристофер Нкунку получил травму в последнем матче предсезонки.

« » сыграл с «Боруссией» (1:1) в Чикаго. Нкунку получил травму колена и был заменен на 22-й минуте этого матча.

«Врачи обследуют его. Надеюсь, это небольшая проблема. Он упал во время единоборства, которое, возможно, тянуло на пенальти, и почувствовал что-то в колене, но мы надеемся, что там ничего серьезного. Надеемся, он быстро вернется. На оценку его состояния уйдет несколько дней.

Поле не было идеальным, потому что его используют для другого вида спорта. Но мы не будем винить поле в травме. Это было невезение», – сказал тренер «Челси» .

Первую игру нового сезона «Челси» проведет 13 августа. Лондонцы дома сыграют с « » в матче 1-го тура .