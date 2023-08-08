Нкунку перенес операцию на колене. Форвард «Челси» пропустит минимум 4 месяца
Кристофер Нкунку может пропустить несколько месяцев из-за травмы.
Напомним, нападающий «Челси» повредил колено в товарищеском матче против «Боруссии». Сообщалось, что у футболиста выявлена проблема с мениском.
Лондонский клуб объявил, что Нкунку перенес операцию на колене и выбыл на длительный период.
По информации The Athletic, француз сможет приступить к тренировкам не раньше, чем через 4 месяца.
Нкунку присоединился к «Челси» этим летом. За трансфер француза «Лейпциг» получил более 60 миллионов евро. Контракт игрока с лондонским клубом рассчитан на 6 лет.
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Проблемой остаются полный разрыв крестов и ахилл.
Всё остальное лечится без потери качеств игрока.
Думаю там еще кресты задеты, может надрыв, поэтому и 4 месяца. Нужно, чтобы все зажило, а потом закачивать мышцы.
Серьезно было бы, если бы он кресты порвал.
Нужен просто хороший курс восстановления и вернется, как новенький.
Иначе я вообще не могу понять, что происходит с того периода. Все ломаются, у всех проблемы со здоровьем.
Ни в одном клубе мира такого нет.
Но надеемся на лучшее)