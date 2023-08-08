Нкунку перенес операцию на колене. Форвард «Челси» пропустит минимум 4 месяца

Теги Челси премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу травмы Кристофер Нкунку Футбол

Кристофер Нкунку может пропустить несколько месяцев из-за травмы.

Напомним, нападающий «Челси» повредил колено в товарищеском матче против «Боруссии». Сообщалось, что у футболиста выявлена проблема с мениском. 

Лондонский клуб объявил, что Нкунку перенес операцию на колене и выбыл на длительный период.

По информации The Athletic, француз сможет приступить к тренировкам не раньше, чем через 4 месяца. 

Нкунку присоединился к «Челси» этим летом. За трансфер француза «Лейпциг» получил более 60 миллионов евро. Контракт игрока с лондонским клубом рассчитан на 6 лет. 

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48 комментариев

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Просто нет слов...
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Ответ Томаш Спенсер
Ребята, как там Челси без Русского управления? процветает? 🤣😅😆
А как травма игрока в товарищеском матче связана с владельцами клуба?
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Ответ Ten Hug
Здоровья, мениск это серьезно, есть большие риски что на свой уровень уже не вернется :( Но надеемся на лучшее)
Мениск уже давно не является серьёзной проблемой.
Проблемой остаются полный разрыв крестов и ахилл.
Всё остальное лечится без потери качеств игрока.
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Как-будто кто - то проклял эту команду
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Ответ Isa Babaev
У Барсы за последние годы мемов больше наберется
Да одна раздевалка в коридоре перебивает все
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Ответ Пепси пеналдувич
Жееесть, до ЧМ постоянно играл, а там что т с коленом было. Здоровья.
Там вроде Камавинга постарался
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Ответ Сергей Галынский
Мудрику повезло,что места в раздевалке нет Так бы в лазарете сидел
мудрику некогда в лазарете лежать, ему нужно 🍑 стариков фоткать в спортзалах 😆😅
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Ответ Дэннис Молинарев
Не путаете мениск и кресты?
возможно и путаю, спасибо за поправку)
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Ответ Ten Hug
Здоровья, мениск это серьезно, есть большие риски что на свой уровень уже не вернется :( Но надеемся на лучшее)
Не путаете мениск и кресты?
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Ответ Ten Hug
Здоровья, мениск это серьезно, есть большие риски что на свой уровень уже не вернется :( Но надеемся на лучшее)
Да не особо и серьезно, дней через 10 ходить уже будет нормально.
Думаю там еще кресты задеты, может надрыв, поэтому и 4 месяца. Нужно, чтобы все зажило, а потом закачивать мышцы.
Серьезно было бы, если бы он кресты порвал.

Нужен просто хороший курс восстановления и вернется, как новенький.
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Ответ Leo_89
В очередной раз предсезонка в США приводит к ужасным проблемам для Челси: что в прошлом сезоне приехали оттуда никакие, что сейчас сломался ключевой игрок из-за ужасного газона. Ну теперь на рынок нужно идти и искать срочно замену любо в аренду, либо на постоянной основе.
Жоау Феликса в аренду на пол года 😂
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Ответ Mr@k
Мудрик заменит
Это как заменить праймового Роналду на Морату
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Ответ Aristokratt
Просто нет слов...
в Челси самый конченный медперсонал. кто бы сюда не приходил, любой станет стеклом. Нкунку хватило одного месяца.
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Такое ощущение, что Челси просто сделку с дьяволом заключил за победу в ЛЧ в 2021.
Иначе я вообще не могу понять, что происходит с того периода. Все ломаются, у всех проблемы со здоровьем.
Ни в одном клубе мира такого нет.
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Ну понятно. Здоровья ему, конечно, но купили очередного хрусталя, который будет больше лечиться, чем играть.
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Здоровья, мениск это серьезно, есть большие риски что на свой уровень уже не вернется :(

Но надеемся на лучшее)
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Ребята, как там Челси без Русского управления? процветает? 🤣😅😆
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