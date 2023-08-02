Сперцян дисквалифицирован на 2 матча Кубка России. Хавбек «Краснодара» грубо сфолил на игроке «Спартака» Зиньковском
КДК РФС дисквалифицировал Эдуарда Сперцяна на 2 матча Фонбет Кубка России.
В концовке первого тайма матча Пути РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» (1:2) Сперцян грубо сфолил на Антоне Зиньковском, ударив его шипами бутсы в голеностоп.
Главный арбитр встречи Алексей Сухой показал полузащитнику «Краснодара» прямую красную карточку.
«Футболист принял участие в заседании по видеоконференции. Заслушали его, изучили все материалы и приняли решение дисквалифицировать Сперцяна на два матча Кубка России», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Джикия со спины ударил плечом в голову ? не дадим даже ЖК, он герой. Вильян Роша получил КК ? оправдаем. игрок любого клуба из регионов получил КК ? увеличим дискву
но для игрока урок, что нужно отбирать мяч не таким образом