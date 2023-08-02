Сперцян дисквалифицирован на 2 матча Кубка России. Хавбек «Краснодара» грубо сфолил на игроке «Спартака» Зиньковском

КДК РФС дисквалифицировал Эдуарда Сперцяна на 2 матча Фонбет Кубка России.

В концовке первого тайма матча Пути РПЛ между « » и « » (1:2) Сперцян грубо сфолил на , ударив его шипами бутсы в голеностоп.

Главный арбитр встречи показал полузащитнику «Краснодара» прямую красную карточку.

«Футболист принял участие в заседании по видеоконференции. Заслушали его, изучили все материалы и приняли решение дисквалифицировать на два матча Кубка России», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»