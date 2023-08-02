Сперцян дисквалифицирован на 2 матча Кубка России. Хавбек «Краснодара» грубо сфолил на игроке «Спартака» Зиньковском

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России дисквалификации судьи КДК РФС Краснодар Алексей Сухой Артур Григорьянц Антон Зиньковский Матч ТВ Эдуард Сперцян Футбол

КДК РФС дисквалифицировал Эдуарда Сперцяна на 2 матча Фонбет Кубка России.

В концовке первого тайма матча Пути РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» (1:2) Сперцян грубо сфолил на Антоне Зиньковском, ударив его шипами бутсы в голеностоп.

Главный арбитр встречи Алексей Сухой показал полузащитнику «Краснодара» прямую красную карточку.

«Футболист принял участие в заседании по видеоконференции. Заслушали его, изучили все материалы и приняли решение дисквалифицировать Сперцяна на два матча Кубка России», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Материалы по теме

60 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Silent2006
Окей, непреднамеренная опасная игра. Согласен - прямая красная. Но два матча дисквала откуда? На всех повторах видно, что сфолил невольно, просто не успел. Серьезную травму не нанес. Репутацию имеет безупречную. Сразу извинился, потом еще извинился после матча. На каком основании добавлен второй матч дисквалификации? Эх, позорный же ж КДК...
+88
-28
+60
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
T622222
Все справедливо выглядит очень жестко
+46
-13
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Панюков
Ответ Silent2006
Окей, непреднамеренная опасная игра. Согласен - прямая красная. Но два матча дисквала откуда? На всех повторах видно, что сфолил невольно, просто не успел. Серьезную травму не нанес. Репутацию имеет безупречную. Сразу извинился, потом еще извинился после матча. На каком основании добавлен второй матч дисквалификации? Эх, позорный же ж КДК...
за прямую КК обычно так и дают.
+30
-6
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кондитер
травму слава богу не нанес , извинился , можно было одним матчем ограничиться
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
камикадзе
Всё по делу
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Valery McCane
Ответ Михаил Панюков
за прямую КК обычно так и дают.
т.е. семаку тоже 2? у него прямая.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Valery McCane
Ответ Silent2006
Окей, непреднамеренная опасная игра. Согласен - прямая красная. Но два матча дисквала откуда? На всех повторах видно, что сфолил невольно, просто не успел. Серьезную травму не нанес. Репутацию имеет безупречную. Сразу извинился, потом еще извинился после матча. На каком основании добавлен второй матч дисквалификации? Эх, позорный же ж КДК...
Абсолютно согласен, хотя болельщик Спартака. Зиньковский даже поле не покинул
+15
-9
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Slava=Spartak
Одной бы игры хватило, у него не было злого умысла, обошлось без последствий и Зина его простил
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Заварзин
Правила - есть правила, всë справедливо. Но, выражаю ему свой респект за то, как он повëл себя после инцидента. Мужчина!
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пикачу82
Ответ Кондитер
травму слава богу не нанес , извинился , можно было одним матчем ограничиться
Прямая красная это минимум два матча, по минимуму дали потому что без травмы и извинился была бы травма дали бы больше.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Краснодарский
Ответ Никитос Полунин
как мужчина это как,после матча сказал что в этом эпизоде Спартак судью не купил,во всех остальных не факт?
Не видел такого интервью, не покажете?
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Тихонов
Ответ Silent2006
Окей, непреднамеренная опасная игра. Согласен - прямая красная. Но два матча дисквала откуда? На всех повторах видно, что сфолил невольно, просто не успел. Серьезную травму не нанес. Репутацию имеет безупречную. Сразу извинился, потом еще извинился после матча. На каком основании добавлен второй матч дисквалификации? Эх, позорный же ж КДК...
Не было преднамеренной грубой игры! Эдик старался сыграть в мяч и сам очень переживал, что так получилось и кстати сам признал, что удаление по делу он заслужил!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ваге Геворгян
Ответ Михаил Панюков
за прямую КК обычно так и дают.
Могли дать один + один условно.... но это же не игрок Зенита, чтобы КК не получать вообще, или столичных с условным сроками, или анулированием КК
+9
-6
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Шарапов
Те кто говорит что травмы не было. Алло. Зиньковского через 3 минуты заменили и он 2 дня не тренировался и не смог выйти в старте с балтикой.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Odin Odin
Помню соболю за такое 5 матчей дали , где справедливость?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Region123
причина столь жесткого наказания проста - два московских клуба в группе с Краснодаром. москва как всегда под себя все гребет.
Джикия со спины ударил плечом в голову ? не дадим даже ЖК, он герой. Вильян Роша получил КК ? оправдаем. игрок любого клуба из регионов получил КК ? увеличим дискву
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JohnnyMulka
Ответ Silent2006
Окей, непреднамеренная опасная игра. Согласен - прямая красная. Но два матча дисквала откуда? На всех повторах видно, что сфолил невольно, просто не успел. Серьезную травму не нанес. Репутацию имеет безупречную. Сразу извинился, потом еще извинился после матча. На каком основании добавлен второй матч дисквалификации? Эх, позорный же ж КДК...
Да когда ноги ломают такими фолами, тоже это происходит непреднамеренно
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alina_77
Ответ Спартак и все остальные
На 10 матчей должен быть отстранён
А что же Веллитона только на три дисквалифицировали, когда он Акинфеева сломал на полгода или это другое?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Чернышов
Ответ Дмитрий Шарапов
За такое матча три минимум давать надо. Чистое убийство.
чисто мясной... как же вы надоели московские дрочеры 🤦‍♂️
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alina_77
Ответ Дмитрий Шарапов
Те кто говорит что травмы не было. Алло. Зиньковского через 3 минуты заменили и он 2 дня не тренировался и не смог выйти в старте с балтикой.
В старте не мог, а через 50 минут травма зажила и смог?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никитос Полунин
Ответ Игорь Заварзин
Правила - есть правила, всë справедливо. Но, выражаю ему свой респект за то, как он повëл себя после инцидента. Мужчина!
как мужчина это как,после матча сказал что в этом эпизоде Спартак судью не купил,во всех остальных не факт?
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Чернышов
Ответ Сироткин Александр
Ты даже слово такое знаешь? Видно сам этим занимаешся.
соболезнования твоему словарному запасу и умственному развитию, если ты не знаешь такое слово... хотя, повторяюсь, ничего удивительного для болельщиков мясных...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пикачу82
Ответ Silent2006
Окей, непреднамеренная опасная игра. Согласен - прямая красная. Но два матча дисквала откуда? На всех повторах видно, что сфолил невольно, просто не успел. Серьезную травму не нанес. Репутацию имеет безупречную. Сразу извинился, потом еще извинился после матча. На каком основании добавлен второй матч дисквалификации? Эх, позорный же ж КДК...
Прямая красная это два матча по любому
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Шарапов
За такое матча три минимум давать надо. Чистое убийство.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zlatan
Ответ Silent2006
Окей, непреднамеренная опасная игра. Согласен - прямая красная. Но два матча дисквала откуда? На всех повторах видно, что сфолил невольно, просто не успел. Серьезную травму не нанес. Репутацию имеет безупречную. Сразу извинился, потом еще извинился после матча. На каком основании добавлен второй матч дисквалификации? Эх, позорный же ж КДК...
такой фол мог к тяжелейшему перелому привести. повезло.
но для игрока урок, что нужно отбирать мяч не таким образом
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий