Промес – капитан почти у половины игроков в Fantasy РПЛ на 2-й тур. «Спартак» сыграет с «Балтикой»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес – самый популярный выбор капитана на 2-й тур Мир РПЛ.

Спартаковца сделали капитаном 48,4% игроков, он лидирует с большим отрывом. Его назначили три четверти фэнтези-менеджеров, у которых он есть в составе.

Второй среди капитанов – из « » (6,39%), следом его одноклубник (5,7%) и (5,45%) по состоянию на 14:00 мск, за час до дедлайна.

В целом его в состав взяли 64,23% игроков, он самый популярный игрок лиги. Далее в рейтинге Кордоба (39,4%), зенитовец (38,9%) и из « » (37,4%).

« » сыграет дома с «Балтикой», «Краснодар» – с « », « » – в гостях с « », а «Локомотив» в с « ».

Fantasy-дедлайн на 2-й тур – одновременно с началом первой игры тура, в 15:00 мск.