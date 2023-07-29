Промес – капитан почти у половины игроков в Fantasy РПЛ на 2-й тур. «Спартак» сыграет с «Балтикой»
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес – самый популярный выбор капитана на 2-й тур Мир РПЛ.
Спартаковца сделали капитаном 48,4% игроков, он лидирует с большим отрывом. Его назначили три четверти фэнтези-менеджеров, у которых он есть в составе.
Второй среди капитанов – Джон Кордоба из «Краснодара» (6,39%), следом его одноклубник Эдуард Сперцян (5,7%) и Федор Чалов (5,45%) по состоянию на 14:00 мск, за час до дедлайна.
В целом его в состав взяли 64,23% игроков, он самый популярный игрок лиги. Далее в рейтинге Кордоба (39,4%), зенитовец Дуглас Сантос (38,9%) и Артем Дзюба из «Локомотива» (37,4%).
«Спартак» сыграет дома с «Балтикой», «Краснодар» – с «Сочи», «Зенит» – в гостях с «Ростовом», а «Локомотив» в Воронеже с «Факелом».
Fantasy-дедлайн на 2-й тур – одновременно с началом первой игры тура, в 15:00 мск.
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