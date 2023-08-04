Ивич про 1:0 с «Пари НН»: «Первый пенальти в пользу «Краснодара» за 6-7 месяцев моей работы»

Теги премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Пари НН Матч ТВ Эдуард Сперцян Футбол

Владимир Ивич заявил, что «Краснодару» впервые дали пробить пенальти за время его работы.

Эдуард Сперцян принес команде победу над «Пари НН» (1:0) в 3-м туре Мир РПЛ ударом с точки на 30-й минуте.

– Показалось, что это была очень сложная победа. Почему не получилось сыграть, как, например, с «Динамо»?

– Против такой команды, как «Пари НН», действительно трудно создавать много моментов. Нужно быть реалистичными и знать, что мы хотим. Обеим командам сегодня было тяжело. По такой погоде было легче не той команде, которая агрессивно атаковала, а той, что играла от обороны на контратаках.

– Что произошло с командой во втором тайме, когда «Пари НН» стал создавать опасные моменты у ваших ворот?

– Соперник производил замены, свежие игроки выходили на поле, они быстрее двигались на пространстве.

Определенно, у нас есть и свои проблемы. Нам повезло, когда у соперника было три очень хороших шанса. Могу сказать, что сейчас только начало сезона, никакая команда не может быть идеальной, но мы стараемся и становимся лучше.

Хочу сказать про пенальти. За те шесть‑семь месяцев, что я работаю в «Краснодаре», это был первый пенальти, который был поставлен в нашу пользу, – сказал главный тренер «быков».

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4 комментария

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Поздравляю Краснодар
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Ивич, давай дожимай кабинетных!👏
Если станешь чемпионом, это будет чудом! Мы в тебя верим!
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Частный клуб против гос, не удивительно
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По большому счёту просто фартануло "Краснодару"! Нужно было реализовывать огромное преимущество в начале матча и снимать все вопросы, а так до последнего было страшно, что "Пари НН" сравняет и даже выйдет вперёд.
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