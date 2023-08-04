Ивич про 1:0 с «Пари НН»: «Первый пенальти в пользу «Краснодара» за 6-7 месяцев моей работы»

Владимир Ивич заявил, что «Краснодару» впервые дали пробить пенальти за время его работы.

принес команде победу над «Пари НН» (1:0) в 3-м туре Мир ударом с точки на 30-й минуте.

– Показалось, что это была очень сложная победа. Почему не получилось сыграть, как, например, с «Динамо»?

– Против такой команды, как « », действительно трудно создавать много моментов. Нужно быть реалистичными и знать, что мы хотим. Обеим командам сегодня было тяжело. По такой погоде было легче не той команде, которая агрессивно атаковала, а той, что играла от обороны на контратаках.

– Что произошло с командой во втором тайме, когда «Пари НН» стал создавать опасные моменты у ваших ворот?

– Соперник производил замены, свежие игроки выходили на поле, они быстрее двигались на пространстве.

Определенно, у нас есть и свои проблемы. Нам повезло, когда у соперника было три очень хороших шанса. Могу сказать, что сейчас только начало сезона, никакая команда не может быть идеальной, но мы стараемся и становимся лучше.

Хочу сказать про пенальти. За те шесть‑семь месяцев, что я работаю в « », это был первый пенальти, который был поставлен в нашу пользу, – сказал главный тренер «быков».

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