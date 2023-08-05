Сперцян об 1:0 с «Пари НН»: «Тяжело, когда вся команда обороняется, вскрывать ее. Хорошо, что «Краснодар» заработал пенальти и забил»
Эдуард Сперцян оценил победу «Краснодара» над «Пари НН» (1:0) в 3-м туре Мир РПЛ.
«Мы ожидали, что будет сложный матч, и всю неделю готовились к этой игре. Тяжело, когда вся команда обороняется, вскрывать ее.
Где‑то у нас не получалось довести мяч до штрафной и реализовать моменты. Но хорошо, что заработали пенальти и забили», – сказал хавбек «Краснодара».
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