Сперцян об 1:0 с «Пари НН»: «Тяжело, когда вся команда обороняется, вскрывать ее. Хорошо, что «Краснодар» заработал пенальти и забил»

Теги премьер-лига Россия Краснодар Пари НН Эдуард Сперцян Футбол

Эдуард Сперцян оценил победу «Краснодара» над «Пари НН» (1:0) в 3-м туре Мир РПЛ.

«Мы ожидали, что будет сложный матч, и всю неделю готовились к этой игре. Тяжело, когда вся команда обороняется, вскрывать ее.

Где‑то у нас не получалось довести мяч до штрафной и реализовать моменты. Но хорошо, что заработали пенальти и забили», – сказал хавбек «Краснодара».

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