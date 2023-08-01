Зиньковский о фоле Сперцяна: «Эдик подошел после матча и извинился. Никаких претензий»
Антон Зиньковский высказался о том, как на нем сфолил Эдуард Сперцян.
Хавбек «Краснодара» получил прямую красную карточку в этом эпизоде в матче Фонбет Кубка России с красно-белыми (1:2).
«Казалось, что на видео контакт со Сперцяном выглядел не очень хорошо. Но обошлось — все нормально.
Эдик ждал меня в подтрибунке после матча, подошел и извинился. Он сказал, что далеко принял и не успел. Такое бывает.
В таких случаях либо ты нарушаешь, либо соперник убегает с мячом. Получилось, что он сфолил на красную. Никаких претензий», — сказал полузащитник «Спартака».
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