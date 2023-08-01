Зиньковский о фоле Сперцяна: «Эдик подошел после матча и извинился. Никаких претензий»

Теги Спартак ФОНБЕТ Кубок России Краснодар Антон Зиньковский Чемпионат.com Эдуард Сперцян Футбол

Антон Зиньковский высказался о том, как на нем сфолил Эдуард Сперцян.

Хавбек «Краснодара» получил прямую красную карточку в этом эпизоде в матче Фонбет Кубка России с красно-белыми (1:2).

«Казалось, что на видео контакт со Сперцяном выглядел не очень хорошо. Но обошлось — все нормально.

Эдик ждал меня в подтрибунке после матча, подошел и извинился. Он сказал, что далеко принял и не успел. Такое бывает.

В таких случаях либо ты нарушаешь, либо соперник убегает с мячом. Получилось, что он сфолил на красную. Никаких претензий», — сказал полузащитник «Спартака».

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7 комментариев

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ТимТалер
Нормальная рабочая этика. Хороший пример.
+19
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Алексей Ненахов
Ну видно было что не умышлено, но очень жестко попал
+10
0
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Ильдар Фарукшин
Антоха всегда на позитиве
+4
0
+4
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Магомед Саид Амирханов
Если бы?... Много вопросов
0
0
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Алексей Ненахов
Ответ Adjusted
Когда "очень жёстко" попадают, то в следующем матче обычно не выходят на поле.
Повезло значит , лучше бы наверно чтоб Зиньковский на пол года или год уехал лечиться ?
0
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