Зиньковский о фоле Сперцяна: «Эдик подошел после матча и извинился. Никаких претензий»

Антон Зиньковский высказался о том, как на нем сфолил Эдуард Сперцян.

Хавбек « » получил прямую красную карточку в этом эпизоде в матче Фонбет Кубка России с красно-белыми (1:2).

«Казалось, что на видео контакт со выглядел не очень хорошо. Но обошлось — все нормально.

Эдик ждал меня в подтрибунке после матча, подошел и извинился. Он сказал, что далеко принял и не успел. Такое бывает.

В таких случаях либо ты нарушаешь, либо соперник убегает с мячом. Получилось, что он сфолил на красную. Никаких претензий», — сказал полузащитник « ».