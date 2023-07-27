Директор «Аякса» о Сперцяне: «Можно ли вести дела с «Краснодаром» – решает правительство, наша задача – находить лучших игроков»

Теги высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Политика Эдуард Сперцян Свен Мислинтат Футбол

Спортивный директор «Аякса» прокомментировал информацию об интересе к Эдуарду Сперцяну.

Сообщалось, что «Аякс» предложил «Краснодару» за Сперцяна 8,5 млн евро, но клуб посчитал сумму неприемлемой и отклонил предложение.

– В СМИ слишком много разговоров по поводу нашего интереса к Сперцяну. На мой взгляд, сейчас это слишком жаркая дискуссия. Я не могу назвать ее неоправданной, но сейчас никто не может с уверенностью сказать, можно ли вести дела с «Краснодаром».

Существуют разные точки зрения. Даже руководство или наблюдательный совет сейчас не могут принять решение, с которым все сразу согласятся. Это невозможно.

Но, в конце концов, существуют четкие правила. Клубам либо разрешено вести бизнес с Россией, либо нет, у меня нет полномочий говорить, что является моральным или аморальным. Это сложная ситуация, но нам не нужно принимать решение по этому поводу сейчас. «Аякс» не делает ничего запрещенного.

– Но многие говорят, что это запрещено.

– Сейчас это тщательно изучается. После этого у нас будет ответ.

– В Европе есть десятки атакующих полузащитников. Почему «Аякс» хочет заполучить игрока из России?

– Я все еще не подтвердил, что нам нужен Сперцян.

У нас всегда есть несколько вариантов. Я должен находить лучших игроков и проверять, возможно ли [его подписание]. Если это незаконно, все прекращается, а если законно, то я должен проконсультироваться с руководством.

Я не считаю справедливым, что мы должны принимать решение по этому поводу, потому что есть правительство с четкими санкционными списками.

Работа многих людей заключается в том, чтобы понять, разрешат они нам эту сделку или нет. Это должно быть самым важным вопросом. Принимать решение с одной точки зрения тяжело. Не каждый русский поддерживает происходящее. А Сперцян родился в России, но играет за Армению.

Внутри клуба мы также спорим. Сколько времени это займет? Я не знаю. Нет даже уверенности в том, что мы попытаемся подписать Сперцяна, – сказал Свен Мислинтат в интервью De Telegraaf.

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15 комментариев

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Дядя ТУРА
если полностью прочесть ответ, то очень разумно и аргументированно
+27
-3
+24
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romanmj
Ну в общем очень адекватный ответ. Не как истерички из Сассуоло
+11
-2
+9
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rigobersong
Правительство вмешивается в спортивную составляющую, за такое почему-то в Африке банили:)
+9
-3
+6
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Аморалинни
Ох уж эта тоталитарная страна, Путин даже в дела частного футбольного клуба вмешивается
-Но ведь речь идёт о Нидерландах
А, ну это просто они не хотят, чтобы деньги на войну шли!!
+8
-4
+4
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AlbertDav
Ответ AlbertDav
Будет отлично , если останется в Краснодаре. Если бы был игроком сборной России, то конечно, желал бы скорейшего переезда в большой клуб. А так расцениваю, как легионера, хоть и с рос паспортом. Тем более 8.5млн евро по нынешнем меркам небольшие деньги, другое дело когда дают 60 млн как за Малкома
В общем Краснодар от этого точно не выиграет особо, кроме имиджа, который сейчас не так важен. А за эту сумму точно не найдут хорошую замену.
Поэтому пусть играет на радость болельщикам в России
+3
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igls54
Ещё неплохой парень Антоха имеется у Спартака. Его правительство хотело бы видеть
+1
0
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arlovski
Ответ Дядя ТУРА
если полностью прочесть ответ, то очень разумно и аргументированно
да не полностью тоже вроде ничего
+1
0
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AlbertDav
Будет отлично , если останется в Краснодаре. Если бы был игроком сборной России, то конечно, желал бы скорейшего переезда в большой клуб. А так расцениваю, как легионера, хоть и с рос паспортом. Тем более 8.5млн евро по нынешнем меркам небольшие деньги, другое дело когда дают 60 млн как за Малкома
+1
-1
0
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6tspey7tb5
Если есть реальный интерес можно попробовать через Урарту транзитом.
+1
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justbored
Ответ zuma
а по-моему очень скользкий ответ, по факту ничего не сказал вообще
ну почему, подтвердил интерес и факт переговоров.
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OldRedWhite
Ответ Аморалинни
Ох уж эта тоталитарная страна, Путин даже в дела частного футбольного клуба вмешивается -Но ведь речь идёт о Нидерландах А, ну это просто они не хотят, чтобы деньги на войну шли!!
Путин сейчас на Форуме Россия - Африка !
Оставьте уже человека в покое
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OldRedWhite
Ответ igls54
Ещё неплохой парень Антоха имеется у Спартака. Его правительство хотело бы видеть
Там у этих чертей разделение полномочий ветвей власти !
Так что органы по поручению суда его хотят видеть , а не правительство
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justbored
Ответ 6tspey7tb5
Если есть реальный интерес можно попробовать через Урарту транзитом.
если у вас чувство самоуважения атрофировано, это необязательно касается всех, правда?
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