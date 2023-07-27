Директор «Аякса» о Сперцяне: «Можно ли вести дела с «Краснодаром» – решает правительство, наша задача – находить лучших игроков»

Спортивный директор «Аякса» прокомментировал информацию об интересе к Эдуарду Сперцяну.

Сообщалось, что «Аякс» предложил «Краснодару» за Сперцяна 8,5 млн евро, но клуб посчитал сумму неприемлемой и отклонил предложение.

– В СМИ слишком много разговоров по поводу нашего интереса к Сперцяну. На мой взгляд, сейчас это слишком жаркая дискуссия. Я не могу назвать ее неоправданной, но сейчас никто не может с уверенностью сказать, можно ли вести дела с « ».

Существуют разные точки зрения. Даже руководство или наблюдательный совет сейчас не могут принять решение, с которым все сразу согласятся. Это невозможно.

Но, в конце концов, существуют четкие правила. Клубам либо разрешено вести бизнес с Россией, либо нет, у меня нет полномочий говорить, что является моральным или аморальным. Это сложная ситуация, но нам не нужно принимать решение по этому поводу сейчас. « » не делает ничего запрещенного.

– Но многие говорят, что это запрещено.

– Сейчас это тщательно изучается. После этого у нас будет ответ.

– В Европе есть десятки атакующих полузащитников. Почему «Аякс» хочет заполучить игрока из России?

– Я все еще не подтвердил, что нам нужен Сперцян.

У нас всегда есть несколько вариантов. Я должен находить лучших игроков и проверять, возможно ли [его подписание]. Если это незаконно, все прекращается, а если законно, то я должен проконсультироваться с руководством.

Я не считаю справедливым, что мы должны принимать решение по этому поводу, потому что есть правительство с четкими санкционными списками.

Работа многих людей заключается в том, чтобы понять, разрешат они нам эту сделку или нет. Это должно быть самым важным вопросом. Принимать решение с одной точки зрения тяжело. Не каждый русский поддерживает происходящее. А Сперцян родился в России, но играет за Армению.

Внутри клуба мы также спорим. Сколько времени это займет? Я не знаю. Нет даже уверенности в том, что мы попытаемся подписать Сперцяна, – сказал Свен Мислинтат в интервью De Telegraaf.