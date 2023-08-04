Уткин – Журавелю, назвавшему их спор «баттлом»: «Баттлить буду с равными. Вы на «Матч ТВ» иголку в кресле без воплей перенести не в состоянии, работаете ужасно»
Василий Уткин высказался о споре с Тимуром Журавелем о комментаторах «Матч ТВ».
Ранее Уткин раскритиковал работу Александра Неценко и Михаила Моссаковского на матче 2-го тура Мир РПЛ «Ростов» – «Зенит» (1:1) в эфире «Матч ТВ». Журавель в ответ назвал критику со стороны Уткина «смердящим набросом».
Позднее в своем телеграме Журавель назвал дискуссию с Уткиным «баттлом».
«Тут что интересно – Тимур считает, что это был баттл. Ну, для него, возможно, да.
Но если вы хотите баттл, вам нужно заставить меня расчехлить хотя бы крупнокалиберный формат. Не говоря о главном – это для Вовы Соло, это для Тины [Канделаки] иногда. Вы ужасно работаете на «Матч ТВ», вы иголку в кресле, в коем сидите, перенести без воплей не в состоянии.
Тимур, баттлить я буду с равными. А тебе – успехов на сужающемся поприще», – написал Уткин в телеграм-канале.
Уткин – Журавелю о «Матч ТВ»: «Третья по качеству комментаторская банда, после Okko и Setanta. Остались парни, которых либо никуда не звали, либо они испугались попробовать»
Журавель об Уткине: «У него было немало не слишком хороших комментаторских работ, но мы его поддерживали. А он злобствует, придирается и упивается образами про штаны пожарного»
Журавель мерзкий, но, Вася, в твоё кресло можно и топор положить, ты не заметишь. Он лишь незаметно выпадет из тебя где-то в коридоре, да и всё.