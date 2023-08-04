Уткин – Журавелю, назвавшему их спор «баттлом»: «Баттлить буду с равными. Вы на «Матч ТВ» иголку в кресле без воплей перенести не в состоянии, работаете ужасно»

Василий Уткин высказался о споре с Тимуром Журавелем о комментаторах «Матч ТВ».

Ранее Уткин раскритиковал работу и Михаила Моссаковского на матче 2-го тура Мир « » – « » (1:1) в эфире «Матч ТВ». Журавель в ответ назвал критику со стороны Уткина «смердящим набросом».

Позднее в своем телеграме Журавель назвал дискуссию с Уткиным «баттлом».

«Тут что интересно – Тимур считает, что это был баттл. Ну, для него, возможно, да.

Но если вы хотите баттл, вам нужно заставить меня расчехлить хотя бы крупнокалиберный формат. Не говоря о главном – это для Вовы Соло, это для [Канделаки] иногда. Вы ужасно работаете на «Матч ТВ», вы иголку в кресле, в коем сидите, перенести без воплей не в состоянии.

Тимур, баттлить я буду с равными. А тебе – успехов на сужающемся поприще», – написал Уткин в телеграм-канале.

Уткин – Журавелю о «Матч ТВ»: «Третья по качеству комментаторская банда, после Okko и Setanta. Остались парни, которых либо никуда не звали, либо они испугались попробовать»

Журавель об Уткине: «У него было немало не слишком хороших комментаторских работ, но мы его поддерживали. А он злобствует, придирается и упивается образами про штаны пожарного»