Уткин – Журавелю, назвавшему их спор «баттлом»: «Баттлить буду с равными. Вы на «Матч ТВ» иголку в кресле без воплей перенести не в состоянии, работаете ужасно»

Теги Зенит Ростов Василий Уткин премьер-лига Россия телевидение Тимур Журавель Михаил Моссаковский Александр Неценко Матч ТВ Тина Канделаки Футбол

Василий Уткин высказался о споре с Тимуром Журавелем о комментаторах «Матч ТВ».

Ранее Уткин раскритиковал работу Александра Неценко и Михаила Моссаковского на матче 2-го тура Мир РПЛ «Ростов» – «Зенит» (1:1) в эфире «Матч ТВ». Журавель в ответ назвал критику со стороны Уткина «смердящим набросом».

Позднее в своем телеграме Журавель назвал дискуссию с Уткиным «баттлом».

«Тут что интересно – Тимур считает, что это был баттл. Ну, для него, возможно, да.

Но если вы хотите баттл, вам нужно заставить меня расчехлить хотя бы крупнокалиберный формат. Не говоря о главном – это для Вовы Соло, это для Тины [Канделаки] иногда. Вы ужасно работаете на «Матч ТВ», вы иголку в кресле, в коем сидите, перенести без воплей не в состоянии.

Тимур, баттлить я буду с равными. А тебе – успехов на сужающемся поприще», – написал Уткин в телеграм-канале.

Уткин – Журавелю о «Матч ТВ»: «Третья по качеству комментаторская банда, после Okko и Setanta. Остались парни, которых либо никуда не звали, либо они испугались попробовать»

Журавель об Уткине: «У него было немало не слишком хороших комментаторских работ, но мы его поддерживали. А он злобствует, придирается и упивается образами про штаны пожарного»

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ребят, прошу прощения, конечно, что не по теме, но там как бы «Санта-Колома» под руководством Черышева-старшего впервые в истории два раунда квалификации прошла. Почему об этом до сих не написали?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ CAV1978
Ребят, прошу прощения, конечно, что не по теме, но там как бы «Санта-Колома» под руководством Черышева-старшего впервые в истории два раунда квалификации прошла. Почему об этом до сих не написали?
это же сайт о чем угодно только не о футболе. погоди сейчас еще запостят в виде новости что ему Журавель ответил в телеге
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Антон Романов
У Уткина самомнение больше, чем его вес.
Как ты это понял?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Антоша
Т.е. Василий признает, что он сейчас уже не на равных с Журавелем
Кажется, кто-то читать не умеет:)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ З А
будем честны, Василий так и сидел бы дальше на мачаТв если бы ему дали чуть больше власти, сидел бы и не крякал. Просто после Нтв плюс ему уже стало слишком тесно в новом костюме. Как миленький пошел на этот канал, хотя прекрасно знал кто им руководит и что будет. Принципы это когда стоишь на своём в любом случае,а не когда дали под зад. Про профессионализм тоже очень смешно. Уткин легенда в спортжурналистике, обожал его слушать в важных матчах. Но как человек он явно не лучше тех, на кого помои годами выливает
Ну остальные настолько бездари, что даже помои не могут нормально вылить )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ З А
будем честны, Василий так и сидел бы дальше на мачаТв если бы ему дали чуть больше власти, сидел бы и не крякал. Просто после Нтв плюс ему уже стало слишком тесно в новом костюме. Как миленький пошел на этот канал, хотя прекрасно знал кто им руководит и что будет. Принципы это когда стоишь на своём в любом случае,а не когда дали под зад. Про профессионализм тоже очень смешно. Уткин легенда в спортжурналистике, обожал его слушать в важных матчах. Но как человек он явно не лучше тех, на кого помои годами выливает
Оппа, провидец! А предскажи нам всем наше будущее!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Журавель и Матч конечно то еще дно, но это не тот ли Уткин, который пьяным приходил комментировать, рассуждает о профессионализме и качестве?!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Оба клоуна
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Журавель опять не понял, Вася его СНОВА отправил в нокаут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Журавель потянет баттл разве что с енотом Уткина
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
будем честны, Василий так и сидел бы дальше на мачаТв если бы ему дали чуть больше власти, сидел бы и не крякал. Просто после Нтв плюс ему уже стало слишком тесно в новом костюме. Как миленький пошел на этот канал, хотя прекрасно знал кто им руководит и что будет. Принципы это когда стоишь на своём в любом случае,а не когда дали под зад. Про профессионализм тоже очень смешно. Уткин легенда в спортжурналистике, обожал его слушать в важных матчах. Но как человек он явно не лучше тех, на кого помои годами выливает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
«иголку в кресле без воплей перенести не в состоянии»
Журавель мерзкий, но, Вася, в твоё кресло можно и топор положить, ты не заметишь. Он лишь незаметно выпадет из тебя где-то в коридоре, да и всё.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
У Уткина самомнение больше, чем его вес.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
помнится Уткин прекрасно чувствовал себя на матче в начале и к Урганту с Канделаки ходил...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
журавель унизил уткина
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Не дорос еще Журавель с Уткиным в баттл играть:)) да и вряд ли дорастет:))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Т.е. Василий признает, что он сейчас уже не на равных с Журавелем
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Уткин - Журавель 3:0
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Утка классно размазала Журавля
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий