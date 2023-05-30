Сергей Кривохарченко: «Зенит» влиял на работу комментаторов «Матч ТВ» – Журавеля отстраняли от их матчей. Руководство «Газпрома» пристально следило»

Теги Зенит премьер-лига Россия телевидение Газпром Тимур Журавель Сергей Кривохарченко Матч ТВ Футбол

Сергей Кривохарченко рассказал о давлении «Зенита» на комментаторов «Матч ТВ».

«У меня ни разу не было такого, чтобы мне кто-то позвонил и сказал: «Ты сказал что-то не то». На «Матч ТВ» была немного другая история. Поскольку «Матч ТВ» – это «Газпром-Медиа», периодически санкт-петербургский «Зенит» влиял на работу комментаторов. Появлялись какие-то ситуации… Могу про такую ситуацию рассказать.

Мы как-то комментировали матч «Зенита», по-моему, в Лиге чемпионов. Я работал с трибуны, а с бровки работал Тимур Журавель.

И во время репортажа где-то во втором тайме он увидел сценку: один из футболистов «Зенита», недовольный, что его не выпускают на замену, что-то жесткое сказал главному тренеру. И Тимур, как классный репортер и классный комментатор, работающий от бровки, задача которого заключается в том, чтобы увидеть, что происходит на скамейке и рассказать об этом, тут же об этом рассказал.

Еще до финального свистка наши непосредственные руководители получили какие-то звонки. И Тимура отстранили от работы на матчах «Зенита» на какое-то время. Вот такие ситуации возникали.

Со мной таких ситуаций не было, но такие ситуации возникали с некоторыми комментаторами. Потому что руководство «Зенита», вплоть до руководства «Газпрома», пристально следило за тем, как комментируются матчи «Зенита» на «Матч ТВ», – сказал бывший комментатор канала в интервью Илье Азару.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

96 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alda
Ответ ВладимирНеПутин
А Генича отстраняли от комментирования матчей Спартака, но это другое?
Если честно, то да, другое
+109
-28
+81
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
Матч ТВ не государственный же, как же так могло произойти?
+98
-24
+74
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
-DF-
Эта новость про того самого Журавеля, из которого состоит нынешний Матч-ТВ более чем полностью? Или это какой-то другой Журавель?
+55
-7
+48
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гусеконь
какие они все правдорубами становятся как уходят оттуда
+54
-15
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pucheslav
Ответ </c/>
сам то веришь?
это отсылка на само интервью Кривохарченко, где он утверждает что Матч тв-это частный канал
+35
-4
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ВладимирНеПутин
А Генича отстраняли от комментирования матчей Спартака, но это другое?
+75
-45
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Екн Лор
Орлова, который вякнул про Канделаки и был отстранён, тоже Газпром убрал?
+39
-10
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Ш.
Только узнал что он на Радио Свобода работает. Это ж как надо было опуститься до такого?) про «лучшего комментатора» можно забыть в общем.
+33
-15
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дрю2
Им осталось немного, пусть порадуются)
+53
-36
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Forza
Ответ Гусеконь
какие они все правдорубами становятся как уходят оттуда
Лол. Так это логично. Если бы тебе предложили хорошую работы с зарплатой X3 от текущей, ты бы тоже согласился мириться с какой то несправедливостью, которая там бы происходила.

Но после того, как ты бы уволился всё таки оттуда и у тебя бы брали интервью, зачем тебе продолжать замалчивать несправедливость то было бы?
+28
-13
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ArtBro
Исповедь бывалого рептилоида
+24
-12
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Exyxea
Ответ PobeditelZ
Пруфов, естественно, не будет, хотя нерезиновые и так схавают
А пруфы в каком виде хотите видеть? Нотариально заверенные документы и телефонные звонки?
+21
-9
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доктор Верховцев
Вообще-то, в комментаторской стоял стул для пыток, и Путин с Миллером диктовали в наушник, что говорить в эфир. Если что-то шло не так, то комментатору загоняли иглу под ноготь или подавали ток к ошейнику. Говорят, в подтрибунках до сих пор находят клетки, в которых держали комментаторов между матчами.
+23
-12
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Удар Кержакова
Недорабатывают значит. Он спартаковского изобилия на матч тв блевать тянет.
+26
-16
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Павлюченко
И самое страшное - Газпром категорически запрещал Черданцеву ставить на Зенит!
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bartez1986
так Матч ТВ же не зависит от Газпрома? он же сам сказал? у него что в голове?
+16
-7
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
redwhiteteam
Ответ ВладимирНеПутин
А Генича отстраняли от комментирования матчей Спартака, но это другое?
Сразу Спартак подключаем
Мгновенье
За себя отвечайте
+25
-16
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Свобода слова
+22
-14
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Кузнецов
Ответ Bartez1986
так Матч ТВ же не зависит от Газпрома? он же сам сказал? у него что в голове?
Ему к сожалению свобода в голову ударила, не зря же на радио с таким названием работает.
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Циник Петербургский
Ответ redwhiteteam
Сразу Спартак подключаем Мгновенье За себя отвечайте
От создателей "#судитевсехкакзенит" фраза "за себя отвечайте" звучит особенно эпично )))
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гусеконь
Ответ Forza
Лол. Так это логично. Если бы тебе предложили хорошую работы с зарплатой X3 от текущей, ты бы тоже согласился мириться с какой то несправедливостью, которая там бы происходила. Но после того, как ты бы уволился всё таки оттуда и у тебя бы брали интервью, зачем тебе продолжать замалчивать несправедливость то было бы?
я бы не строил из себя правдоруба
+13
-6
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex_V69
Вот как не включу Матч, практически всегда комментарии промосковские, если играет московская команда, не важно с кем. Если играет Спартак, комментарии проспартаковские. Редко когда более-менее нейтральный комментарий.
Плоховато Зенит давил.
А вообще очень профессиональное журналистское заявление. Со мной такого не было, но вот с кем-то на каком-то матче кому-то кто-то звонил. Если бы кто-так действительно звонил, то Зенит бы до сих пор комментировал бы Орлов.
+15
-8
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
PobeditelZ
Пруфов, естественно, не будет, хотя нерезиновые и так схавают
+24
-19
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
Кто бы сомневался.
+21
-16
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pessoa inteligente
Я сам не видел, а бабка мне рассказала!
+19
-15
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий