КДК рассмотрит удаление Семака. Тренера «Зенита» пригласили на заседание

КДК РФС пригласил Сергея Семака на заседание после удаления в матче с «Ростовом».

Главного тренера сине-бело-голубых удалили после финального свистка за «выход на поле в конфронтационной манере». Семак вышел на поле, чтобы поговорить с одним из арбитров.

«Рассмотрим удаление главного тренера « » . Он приглашен на заседание», – заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Ранее стало известно, что «Зенит» обратится в ЭСК РФС по спорным эпизодам матча 2-го тура Мир против « » (1:1). Кроме того, сообщалось, что в «Зените» изучают эпизод с удалением Семака.

Субботний матч 2-го тура Мир Премьер-лиги завершился со счетом 1:1. «Ростов» избежал поражения благодаря пенальти, который был назначен на 91-й минуте и реализован форвардом Николаем Комличенко на 93-й.

Семак об удалении после игры с «Ростовом»: «Спросил, видел ли судья, как наступили на ногу Клаудиньо. Он сказал, что я не имею права подходить»