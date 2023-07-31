КДК рассмотрит удаление Семака. Тренера «Зенита» пригласили на заседание

Теги Зенит Ростов Сергей Семак премьер-лига Россия судьи КДК РФС Спорт-Экспресс Евгений Кукуляк Футбол

КДК РФС пригласил Сергея Семака на заседание после удаления в матче с «Ростовом».

Главного тренера сине-бело-голубых удалили после финального свистка за «выход на поле в конфронтационной манере». Семак вышел на поле, чтобы поговорить с одним из арбитров.

«Рассмотрим удаление главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Он приглашен на заседание», – заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Ранее стало известно, что «Зенит» обратится в ЭСК РФС по спорным эпизодам матча 2-го тура Мир РПЛ против «Ростова» (1:1). Кроме того, сообщалось, что в «Зените» изучают эпизод с удалением Семака.

Субботний матч 2-го тура Мир Премьер-лиги завершился со счетом 1:1. «Ростов» избежал поражения благодаря пенальти, который был назначен Кукуляком на 91-й минуте и реализован форвардом Николаем Комличенко на 93-й.

Семак об удалении после игры с «Ростовом»: «Спросил, видел ли судья, как наступили на ногу Клаудиньо. Он сказал, что я не имею права подходить»

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48 комментариев

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Никита Аксанов
Формулировка огненная конечно. То есть предъявить Семаку по факту нечего. Оскорблений никаких не было. Ты подходишь к судье, но ты делаешь это без уважения.
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ Никита Аксанов
Формулировка огненная конечно. То есть предъявить Семаку по факту нечего. Оскорблений никаких не было. Ты подходишь к судье, но ты делаешь это без уважения.
Без ДОЛЖНОГО уважения. )
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fil_spb
Ответ fil_spb
В том то и дело, что ничего не было. Потому и такая смешная формулировка в протоколе.
Да, и не надо писать, как это делали в прошлой теме, что Карпина недавно за это же удаляли. Я специально посмотрел, там кроме "конфронтационной манеры" ничего общего нет. Так как у Карпина в протоколе значится "демонстративное несогласие с действиями судьи" в этой самой манере. А Семак ничего сделать не успел и даже непонятно намеревался ли. Просто шел, видимо как-то очень обидно для бездаря судьи, и внезапно увидел КК.
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+11
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Spaten
Как один раз гаишник сказал после ожесточённого спора: ну хорошо, тогда вернитесь и проехайте правильно!)
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fil_spb
Ответ XiangYang
Расскажите, что там реально было после матча?
В том то и дело, что ничего не было. Потому и такая смешная формулировка в протоколе.
+11
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Andrey Bokov
если в регламенте прописано, что тренер не имеет право выходить на поле после финального свистка - тут без вопросов красная. Если такого нет - то вопросы к арбитру. Пусть он объяснит, что именно и как именно сказал ему Семак. Простейший эпизод для разбора.
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schwein
Ответ arspurs9
Никогда судьи не объясняют, что им говорят перед удалениями. Сейчас ситуация «другая»?)
В РПЛ удалений кого бы то ни было за разговоры с судьями можно по пальцам пересчитать.
А некоторых за отборные наезды на судей в подтрибунке даже не удаляли, а уже постфактум выписывали штраф.
Так что да, ситуация "другая", потому что очень бы хотелось узнать про агрессивную манеру человека, от которого самое агрессивное, что мы слышали за 5 лет "не надо с этими козлами разговаривать".
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Homelender_666
Отменят)
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Любовь Мелехова
Ответ arspurs9
А что в ней смешного?
В том, что Семак самый интеллигентный тренер РПЛ. Кстати, там еще и Тимошук рядом был, но тому КК судья не дал.
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Ninjah
гораздо интереснее что там по поводу наступа на голень Клаудиньо.
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fil_spb
Ответ arspurs9
А с тобой бывают нормальные обсуждения? Что то за все годы с вашей братией адекватного общения слишком мало. Ну то есть ты сейчас откровенно включаешь дурачка, делая вид что не понимаешь, что удаление не за «манеру выхода», а за выход на поле и споры с арбитром. В жизни во многих документах формулировки указаны немного умнее простой прямой речи. Эта формулировка в футболе не нова, но сейчас резко стало смешной. Ты говоришь про протокол удаления 2023 года. Оно было единственным? Я уже привел официальное заявление РФС ранее ровно в той же формулировке, как и у Семака. «Откуда знали цель?» - что? «Выход на футбольное поле в конфронтационной манере с главным судьёй матча». Это выдержка из протокола. Не «с целью конфронтации», а в «конфронтационной манере с главным судьей матча.» Я уже расшифровал это для тех, кто не может сам. «Выход на поле и споров с арбитром». Но да, мы будем до последнего отыгрывать «непонимание», ведь слишком сложно написано.
"В жизни во многих документах формулировки указаны немного умнее простой прямой речи"

Вот именно, в официальных документах формулировки четкие и однозначные. Которые не подразумевают словоблудия, которое ты выдал. О том что написано так, а на самом деле это значит вот это и прочая твоя ересь. В документе пишутся конкретная причина и деяния. И если в документе не обозначен "спор", "демонстративное несогласие" и т.д., то нет и оснований и доказательств считать что они имели место. Как бы ты под дурачка не косил и не пытался приписать документу того, чего в нем и в помине нет.
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arspurs9
Ответ schwein
>вечно хамское позорное поведение после матчей Но примеров конечно же не будет.
Примеров того, что Семак бегает стабильно к арбитрам, как тот же Валера? Серьезно?)
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schwein
Ответ fil_spb
"В жизни во многих документах формулировки указаны немного умнее простой прямой речи" Вот именно, в официальных документах формулировки четкие и однозначные. Которые не подразумевают словоблудия, которое ты выдал. О том что написано так, а на самом деле это значит вот это и прочая твоя ересь. В документе пишутся конкретная причина и деяния. И если в документе не обозначен "спор", "демонстративное несогласие" и т.д., то нет и оснований и доказательств считать что они имели место. Как бы ты под дурачка не косил и не пытался приписать документу того, чего в нем и в помине нет.
Кстати, эта вся футбольная братия не первый раз наплевательски относится к формулировкам.
Помните как Зенит спорил с КДК по кубковому матчу с борщем?
Где в протоколе причиной удаления написано агрессивное поведение, а КДК РФС штрафовало за массовую драку.
А величины дисквалификации за эти нарушения разные.
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eugens
Ответ ЦСКА1960
Семак выскочил на поле с выпученными глазами, перекошенным лицом, подбежал к судье и орал на него, брызгая слюной
А доказательства этого бреда существуют? Кстати, вместо Семака можно без проблем подставить Федотова, после вчерашнего будет даже более убедительно)
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тралмейстер
Ответ Роман Олегов
Ну то, что Семак подходил с определенной долей агрессии - это правда. Он почти всегда так к судьям идёт, как и почти любой тренер рпл, зачастую. Возможно, с этого сезона планируется немного пресечь подобное.
И чего все новшества начинают с Зенита? Админресурс не иначе.
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encaro_one
Пытка котлетой по-киевски.
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schwein
Ответ arspurs9
В РПЛ удалений за разговоры огромное количество. Намного больше, чем в той же АПЛ. Удивлю, в РПЛ удаляли даже за нервы тренеров в адрес собственных игроков. О какой агрессивной манере речь в статье, где прямо говорится про «споры с арбитром»? Мда, клиника Никогда вообще нам не публикуют разговоры арбитров и тренеров/игроков, за которые они получают свои карточки (ну сверхредко). С чего сейчас должно поменяться?
Вот вы тыкаете на Карпина. Давайте разберемся.
Последнее удаление было в 25-м туре прошлого сезона со Спартаком.
Читаем протокол.
90’+ Ростов Карпин Валерий санкция в отношении официального лица клуба, демонстративное несогласие с решением судьи (желтая карточка).
ПМ Ростов Карпин Валерий санкция в отношении официального лица клуба, за выход на поле после матча и демонстративное несогласие с действиями судьи в конфронтационной манере (красная карточка).
Карпину давали за споры желтую, и только потом дали красную, за то, что он продолжил спорить.
При этом обратите внимание, здесь совершенно другая формулировка.
То есть Карпина удаляют за несогласие с действиями судьи. Причем за систематическое (не факт что это вообще не была вторая желтая).
А Семака за выход на поле.
Разницу видите, или нет?
Когда еще тренеров удаляли? давайте почитаем, что там писали.
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Мартинелли
Нужно его на 6 матчей дисквалифицировать
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SMART789
Главный эпизод фола на Клаудиньо опять замалчивается и вообще не поднимается в прессе как должное

Вот что важно, а не эта чушь от сумасшедшего арбитра которую понятно дело обязаны отменить
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ЦСКА1960
В этом туре судьи разбушевались
Посмотрим ещё матч Спартака, они обычно весёлые бывают))
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Удар Кержакова
Стоит ли из-за этой херни в Москву мотаться?
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Temma
Ответ Ninjah
гораздо интереснее что там по поводу наступа на голень Клаудиньо.
Будет 100 новостей про Семака для того чтобы размыть историю с красной.
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Dmitriy
Ответ Мартинелли
Нужно его на 6 матчей дисквалифицировать
за что?
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schwein
Ответ arspurs9
А с тобой бывают нормальные обсуждения? Что то за все годы с вашей братией адекватного общения слишком мало. Ну то есть ты сейчас откровенно включаешь дурачка, делая вид что не понимаешь, что удаление не за «манеру выхода», а за выход на поле и споры с арбитром. В жизни во многих документах формулировки указаны немного умнее простой прямой речи. Эта формулировка в футболе не нова, но сейчас резко стало смешной. Ты говоришь про протокол удаления 2023 года. Оно было единственным? Я уже привел официальное заявление РФС ранее ровно в той же формулировке, как и у Семака. «Откуда знали цель?» - что? «Выход на футбольное поле в конфронтационной манере с главным судьёй матча». Это выдержка из протокола. Не «с целью конфронтации», а в «конфронтационной манере с главным судьей матча.» Я уже расшифровал это для тех, кто не может сам. «Выход на поле и споров с арбитром». Но да, мы будем до последнего отыгрывать «непонимание», ведь слишком сложно написано.
> за выход на поле и споры с арбитром.
Вы выдаете желаемое за действительное. В протоколе написано только про выход, а про споры не написано.
А вот у Карпина, на которого вы указываете как на пример - написано.
Что вдруг случилось, что в протоколе стали место экономить?
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arspurs9
Ответ schwein
Вот вы тыкаете на Карпина. Давайте разберемся. Последнее удаление было в 25-м туре прошлого сезона со Спартаком. Читаем протокол. 90’+ Ростов Карпин Валерий санкция в отношении официального лица клуба, демонстративное несогласие с решением судьи (желтая карточка). ПМ Ростов Карпин Валерий санкция в отношении официального лица клуба, за выход на поле после матча и демонстративное несогласие с действиями судьи в конфронтационной манере (красная карточка). Карпину давали за споры желтую, и только потом дали красную, за то, что он продолжил спорить. При этом обратите внимание, здесь совершенно другая формулировка. То есть Карпина удаляют за несогласие с действиями судьи. Причем за систематическое (не факт что это вообще не была вторая желтая). А Семака за выход на поле. Разницу видите, или нет? Когда еще тренеров удаляли? давайте почитаем, что там писали.
Причем тут 25 тур прошлого сезона? Это его единственное удаление?
Ростов - Сочи, удаление Карпина. Протокола от Турбина нет.
Официальное заявление ЭСК: «Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что действия главного тренера «Ростова» Валерия Карпина расценены судьей матча как демонстративное несогласие с его решением. Официальное лицо команды, вышедшее на поле с целью конфронтации с официальным лицом матча, подлежит удалению с поля, — говорится в заявлении РФС.»
Последнее предложение - сказка. Слово в слово то, что написано в нынешнем протоколе.
Это уже формулировки комиссии, которые несут более официальный характер.
«Демонстративное несогласие» и «споры» - стандартные статьи у ЭСК в данных ситуациях, вероятнее всего после ЭСК Семаку напишут слово в слово, ибо так делается всегда. Только протоколы опубликовываются в разы реже.

И да, Семака не удаляли за выход на поле. Его удалили за споры с арбитром после матча, о чем четко написано в протоколе.
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