КДК рассмотрит удаление Семака. Тренера «Зенита» пригласили на заседание
КДК РФС пригласил Сергея Семака на заседание после удаления в матче с «Ростовом».
Главного тренера сине-бело-голубых удалили после финального свистка за «выход на поле в конфронтационной манере». Семак вышел на поле, чтобы поговорить с одним из арбитров.
«Рассмотрим удаление главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Он приглашен на заседание», – заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Ранее стало известно, что «Зенит» обратится в ЭСК РФС по спорным эпизодам матча 2-го тура Мир РПЛ против «Ростова» (1:1). Кроме того, сообщалось, что в «Зените» изучают эпизод с удалением Семака.
Субботний матч 2-го тура Мир Премьер-лиги завершился со счетом 1:1. «Ростов» избежал поражения благодаря пенальти, который был назначен Кукуляком на 91-й минуте и реализован форвардом Николаем Комличенко на 93-й.
Семак об удалении после игры с «Ростовом»: «Спросил, видел ли судья, как наступили на ногу Клаудиньо. Он сказал, что я не имею права подходить»
А некоторых за отборные наезды на судей в подтрибунке даже не удаляли, а уже постфактум выписывали штраф.
Так что да, ситуация "другая", потому что очень бы хотелось узнать про агрессивную манеру человека, от которого самое агрессивное, что мы слышали за 5 лет "не надо с этими козлами разговаривать".
Вот именно, в официальных документах формулировки четкие и однозначные. Которые не подразумевают словоблудия, которое ты выдал. О том что написано так, а на самом деле это значит вот это и прочая твоя ересь. В документе пишутся конкретная причина и деяния. И если в документе не обозначен "спор", "демонстративное несогласие" и т.д., то нет и оснований и доказательств считать что они имели место. Как бы ты под дурачка не косил и не пытался приписать документу того, чего в нем и в помине нет.
Помните как Зенит спорил с КДК по кубковому матчу с борщем?
Где в протоколе причиной удаления написано агрессивное поведение, а КДК РФС штрафовало за массовую драку.
А величины дисквалификации за эти нарушения разные.
Последнее удаление было в 25-м туре прошлого сезона со Спартаком.
Читаем протокол.
90’+ Ростов Карпин Валерий санкция в отношении официального лица клуба, демонстративное несогласие с решением судьи (желтая карточка).
ПМ Ростов Карпин Валерий санкция в отношении официального лица клуба, за выход на поле после матча и демонстративное несогласие с действиями судьи в конфронтационной манере (красная карточка).
Карпину давали за споры желтую, и только потом дали красную, за то, что он продолжил спорить.
При этом обратите внимание, здесь совершенно другая формулировка.
То есть Карпина удаляют за несогласие с действиями судьи. Причем за систематическое (не факт что это вообще не была вторая желтая).
А Семака за выход на поле.
Разницу видите, или нет?
Когда еще тренеров удаляли? давайте почитаем, что там писали.
Вот что важно, а не эта чушь от сумасшедшего арбитра которую понятно дело обязаны отменить
Посмотрим ещё матч Спартака, они обычно весёлые бывают))
Вы выдаете желаемое за действительное. В протоколе написано только про выход, а про споры не написано.
А вот у Карпина, на которого вы указываете как на пример - написано.
Что вдруг случилось, что в протоколе стали место экономить?
Ростов - Сочи, удаление Карпина. Протокола от Турбина нет.
Официальное заявление ЭСК: «Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что действия главного тренера «Ростова» Валерия Карпина расценены судьей матча как демонстративное несогласие с его решением. Официальное лицо команды, вышедшее на поле с целью конфронтации с официальным лицом матча, подлежит удалению с поля, — говорится в заявлении РФС.»
Последнее предложение - сказка. Слово в слово то, что написано в нынешнем протоколе.
Это уже формулировки комиссии, которые несут более официальный характер.
«Демонстративное несогласие» и «споры» - стандартные статьи у ЭСК в данных ситуациях, вероятнее всего после ЭСК Семаку напишут слово в слово, ибо так делается всегда. Только протоколы опубликовываются в разы реже.
И да, Семака не удаляли за выход на поле. Его удалили за споры с арбитром после матча, о чем четко написано в протоколе.