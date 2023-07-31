«Зенит» обратится в ЭСК по итогам матча с «Ростовом». Клуб изучает эпизод с удалением Семака

«Зенит» обратится в ЭСК РФС по итогам матча 2-го тура Мир РПЛ против «Ростова».

Петербуржцы попросят ЭСК разобрать несколько спорных решений судьи . Кроме того, клуб изучает эпизод с удалением , сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу « ».

Главного тренера сине-бело-голубых удалили после финального свистка за «выход на поле в конфронтационной манере». Семак вышел на поле, чтобы поговорить с одним из арбитров.

Субботний матч 2-го тура Мир Премьер-лиги завершился со счетом 1:1. « » избежал поражения благодаря пенальти, который был назначен Кукуляком на 91-й минуте и реализован форвардом Николаем Комличенко на 93-й.

Семак об удалении после игры с «Ростовом»: «Спросил, видел ли судья, как наступили на ногу Клаудиньо. Он сказал, что я не имею права подходить»