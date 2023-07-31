«Зенит» обратится в ЭСК по итогам матча с «Ростовом». Клуб изучает эпизод с удалением Семака

Теги Зенит Ростов Сергей Семак премьер-лига Россия судьи Чемпионат.com Евгений Кукуляк ЭСК РФС Футбол

«Зенит» обратится в ЭСК РФС по итогам матча 2-го тура Мир РПЛ против «Ростова».

Петербуржцы попросят ЭСК разобрать несколько спорных решений судьи Евгения Кукуляка. Кроме того, клуб изучает эпизод с удалением Сергея Семака, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу «Зенита».

Главного тренера сине-бело-голубых удалили после финального свистка за «выход на поле в конфронтационной манере». Семак вышел на поле, чтобы поговорить с одним из арбитров.

Субботний матч 2-го тура Мир Премьер-лиги завершился со счетом 1:1. «Ростов» избежал поражения благодаря пенальти, который был назначен Кукуляком на 91-й минуте и реализован форвардом Николаем Комличенко на 93-й.

Семак об удалении после игры с «Ростовом»: «Спросил, видел ли судья, как наступили на ногу Клаудиньо. Он сказал, что я не имею права подходить»

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33 комментария

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Зелёный гопник
Не понимаю почему не удалили Миронова за фол на Клаудиньо!
Лига приколов 🤪
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Зелёный гопник
Ответ Спартак сила
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А Спартак сразу снимается с чемпионата 😁
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Виктор
Хорошо бы рассмотреть фол в атаке на Фернандесе, перед тем как Мостовой долбанул Чернова по ноге.
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Фёдор Кузнецов
Ответ Зелёный гопник
Не понимаю почему не удалили Миронова за фол на Клаудиньо! Лига приколов 🤪
там даже фол не дали
+3
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Александр Беляков
Ответ Prise
Не согласен со всеми истериками телеграмм каналов, вообще по судейству 2 Туров, мне такое судейство нравится, высокий уровень борьбы, микрофолы не свистят, карточками не разбрасываются, за разговоры тренеров удаляют сразу, все четко и понятно, а то развели балаган.
Если фол Миронова на Клаудиньо - это микрофол?
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Андрей Колбанцев
,,народные " возбудились как. Т. е. когда ,,Спартак " пачками подаёт жалобы про ,,три пенальти " - это нормально? А тут, всего- навсего, просят разъяснить удаление главного тренера после окончания игры. По пенальти даже нет вопросов ни у кого. Глупый ,идиотский ,но железный пенальти. Хотя ,если бы ,, Зенит" отыгрался так же в концовке матча ,вой про ,,заговор" и ,,админресурс " стоял бы до сих пор... И громче всех верещали бы тушинские
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Доктор Верховцев
Ответ Мукунку хороший
Так вы уже подали..) и я не удивлюсь если сельдерею отменят к.к.. Вам же правила не писаны? Точнее они же вами переписываются до и после каждого матча))
Подали-подали. Одну, раз в сто лет, а не после каждого второго тура.
Сейчас ещё судей на чай позовём. С козинаками, а не пустой, как заремовские. Так что, трындец вам!
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мистер бин
Чего там Семаку спорить с судьями. Знает, что на Мостового зло лучше не срывать, решил на судью. Получил красную. Все справедливо.
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Александр Беляков
Ответ Prise
Не согласен со всеми истериками телеграмм каналов, вообще по судейству 2 Туров, мне такое судейство нравится, высокий уровень борьбы, микрофолы не свистят, карточками не разбрасываются, за разговоры тренеров удаляют сразу, все четко и понятно, а то развели балаган.
Когда успел так язык выучить , Милорад Мажич?))
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Доктор Верховцев
Ответ Олег Св
Когда нечего написать позитивного про Зенит, его болелы превентивно кусают Спартак. Это вошло в систему и даже не смешно, хотя и пофиг.
Потому что под каждой новостью про Зенит (особенно не очень позитивной) тут же появляется орда болельщиков Спартака, которые поднимают ор, аки мартышки в джунглях.
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Tom_York
Ответ Мукунку хороший
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Так закидываем что за откровенные фолы на Клауде желтые не дают.
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Мукунку хороший
Ответ Доктор Верховцев
Подали-подали. Одну, раз в сто лет, а не после каждого второго тура. Сейчас ещё судей на чай позовём. С козинаками, а не пустой, как заремовские. Так что, трындец вам!
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Semen B
Ответ Мукунку хороший
Так вы уже подали..) и я не удивлюсь если сельдерею отменят к.к.. Вам же правила не писаны? Точнее они же вами переписываются до и после каждого матча))
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Александр Васильев
Ответ Спартак сила
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и где хоть слово про плач?
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Спартак сила
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Спартак сила
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Доктор Верховцев
Сдаётся мне, в данном случае была бы уместна чайная церемония.
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Arti22
Это означает, что все уволены
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Спартак сила
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Prise
Не согласен со всеми истериками телеграмм каналов, вообще по судейству 2 Туров, мне такое судейство нравится, высокий уровень борьбы, микрофолы не свистят, карточками не разбрасываются, за разговоры тренеров удаляют сразу, все четко и понятно, а то развели балаган.
+6
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Доктор Верховцев
Ща Тушино сотоварищи объяснят, как челобитную в ЭСК подавать.
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