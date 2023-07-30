Тренер «Бенфики» Шмидт о Феликсе: «Экономически невозможно вернуть Жоау через 2-3 года после продажи за 120 млн евро»
Рогер Шмидт считает, что Жоау Феликс не вернется в «Бенфику».
Сообщалось, что Феликс намерен покинуть «Атлетико» из-за напряженных отношений с клубом. «Бенфика», из которой португалец перешел в «Атлетико» в 2019 году, была готова сделать предложение в конце летнего трансферного окна, рассчитывая, что мадридский клуб пойдет на уступки.
«Мы продали его за 120 миллионов евро и вернем два или три года спустя. Как это возможно? Экономически это почти невозможно.
Он отличный игрок, возможно, его эволюция была не такой, как все ожидали, потому что у него есть все задатки. Я не знаю, в чем проблема, но сейчас этот вопрос не ко мне», – сказал главный тренер «Бенфики».
Ранее Жоау Феликс заявил о желании перейти в «Барселону». В «Атлетико» сочли слова 23-летнего португальца проявлением неуважения к клубу.
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