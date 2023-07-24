Феликс начал встречаться с бывшей девушкой Регилона. Она инфлюэнсер с 3,3 млн подписчиков в инстаграме

Теги премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига светская хроника Тоттенхэм девушки и спорт Серхио Регилон Жоау Феликс Футбол

Жоау Феликс может встречаться с бывшей девушкой Серхио Регилона.

Как сообщает O Jogo, Жоау Феликс и инфлюэнсер Марта Диас, у которой 3,3 млн подписчиков в инстаграме, провели отпуск на Ибице. Кроме того, испанская пресса заметила, что Феликс активно взаимодействует с девушкой в инстаграме.

В прошлом месяце Жоау Феликс расстался с португальской моделью и инфлюэнсером Маргаридой Корсейру. Марта Диас ранее встречалась с защитником «Тоттенхэма» Серхио Регилоном, выступавшим за «Атлетико» в сезоне-2022/23 на правах аренды.

Фото: инстаграм Марты Диас

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24 комментария

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Роман
У куртизанок теперь ещё более модное слово — инфлюенсер
+50
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+48
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sashka.loker
инфлюэнсер... по такой логике у нас теперь любая инстап**да - лидер мнений?
+26
-4
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Фут.Боль
Развелось инфлюэнсерок.
+8
-1
+7
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ZZRM
Держите в курсе
+4
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Mike From Moscow
печалька, что парень по рукам инфлиэнсорш пошел.
потом бьюти- блогеры, а потом турецкая лига:(
+5
-2
+3
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Трент Резнор
Вот кто нашептал ему сказать о своей любви к Барсе публично 🤦‍♂️
+3
-1
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King_X
Ответ Красная стрела
Не хило так поднялась. Года 4 назад была обычной девушкой, коих много. Но бабки , пластика, макияж сделали своё дело😁
+++
С Регилоном вообще была обычной приятной (и забавной) девчулей, сейчас даже офигел от фоток, совсем другое впечатление, похожа на половину инсты
+2
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+2
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Красная стрела
Не хило так поднялась. Года 4 назад была обычной девушкой, коих много. Но бабки , пластика, макияж сделали своё дело😁
+2
0
+2
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alexus-1990
главное держать её подальше от Ландо Норриса
+1
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Красная стрела
Ответ King_X
+++ С Регилоном вообще была обычной приятной (и забавной) девчулей, сейчас даже офигел от фоток, совсем другое впечатление, похожа на половину инсты
Тренды. Есть определение параметры, как должна выглядеть женщина подобного статуса. Вот они все и стараются соответствовать 🤷‍♂️
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kanonir89
Что за дичь в футбольных новостях?🤮
+1
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Гамарджоба Генацвале
Сразу видно по фото,что подписьчиков у неё много. Колокольчики сжимались и нажимались.
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граф Якунин
А у предыдущей для сравнения фото есть?
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gukmamop
все инфлюэнции на месте
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Cube Litening C:68X
Вроде болезнь некая похожее название имеет? 😁
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Назар Игорь
Ответ Роман
У куртизанок теперь ещё более модное слово — инфлюенсер
Лучше по старому - потаскушки.
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Ярослав Сухоруков
понятно
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Jovana Jovičić
инсодержанка
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Красная стрела
Ответ Metalloid
Как должна выглядеть проститука такого статуса, не путайте.
90% женщин желает удачно пристроится. Это в их природе. Я б не стал такие термины использовать 😁просто у всех разный потолок. У кого 100 тысяч, а у кого миллионы🤷‍♂️
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