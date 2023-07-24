Феликс начал встречаться с бывшей девушкой Регилона. Она инфлюэнсер с 3,3 млн подписчиков в инстаграме

Жоау Феликс может встречаться с бывшей девушкой Серхио Регилона.

Как сообщает O Jogo, и инфлюэнсер Марта Диас, у которой 3,3 млн подписчиков в инстаграме, провели отпуск на Ибице. Кроме того, испанская пресса заметила, что Феликс активно взаимодействует с девушкой в инстаграме.

В прошлом месяце Жоау Феликс расстался с португальской моделью и инфлюэнсером Маргаридой Корсейру. Марта Диас ранее встречалась с защитником «Тоттенхэма» , выступавшим за « » в сезоне-2022/23 на правах аренды.

Фото: инстаграм Марты Диас