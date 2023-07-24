Феликс начал встречаться с бывшей девушкой Регилона. Она инфлюэнсер с 3,3 млн подписчиков в инстаграме
Жоау Феликс может встречаться с бывшей девушкой Серхио Регилона.
Как сообщает O Jogo, Жоау Феликс и инфлюэнсер Марта Диас, у которой 3,3 млн подписчиков в инстаграме, провели отпуск на Ибице. Кроме того, испанская пресса заметила, что Феликс активно взаимодействует с девушкой в инстаграме.
В прошлом месяце Жоау Феликс расстался с португальской моделью и инфлюэнсером Маргаридой Корсейру. Марта Диас ранее встречалась с защитником «Тоттенхэма» Серхио Регилоном, выступавшим за «Атлетико» в сезоне-2022/23 на правах аренды.
Фото: инстаграм Марты Диас
потом бьюти- блогеры, а потом турецкая лига:(
С Регилоном вообще была обычной приятной (и забавной) девчулей, сейчас даже офигел от фоток, совсем другое впечатление, похожа на половину инсты