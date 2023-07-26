Симеоне о Феликсе: «Никто в «Атлетико» не важнее клуба»

Теги Барселона Атлетико Ла Лига Диего Симеоне Жоау Феликс Футбол

Диего Симеоне высказался о желании Жоау Феликса перейти в «Барселону».

Ранее полузащитник в интервью сообщил о том, что мечтал играть в «Барселоне». На этом фоне стала появляться информация о возможном переходе португальца в каталонский клуб.

«Никто из нас в команде не важнее «Атлетико». «Атлетико» гораздо важнее всех нас. Нет никого выше клуба», – сказал главный тренер команды Диего Симеоне.

В прошлом сезоне Жоау Феликс выступал на правах аренды в «Челси».

«Я мечтал о «Барсе» с детства». Очень странное заявление Феликса из «Атлетико»

8 комментариев

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Люблю Марго Робби
Знатно конечно Бенфика впарила этот нелеквид португальский атлетам
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Алексей Ненахов
Пусть выкупает контракт и едет в Барсу
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Aymammet Baylyyew
И в барсе тоже точно так
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DaBebraZ
Не зря брали за 117 млн)
0
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Пирс Морган
Симеоне: «Понабирали по объявлению»
0
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Under
Ответ Алексей Ненахов
Пусть выкупает контракт и едет в Барсу
ну это совсем лёгкий выход будет
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RUSLAN USMANKULYYEW
Ответ Aymammet Baylyyew
И в барсе тоже точно так
гризман в.2
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