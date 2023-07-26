Симеоне о Феликсе: «Никто в «Атлетико» не важнее клуба»

Диего Симеоне высказался о желании Жоау Феликса перейти в «Барселону».

Ранее полузащитник в интервью сообщил о том, что мечтал играть в «Барселоне». На этом фоне стала появляться информация о возможном переходе португальца в каталонский клуб.

«Никто из нас в команде не важнее «Атлетико». «Атлетико» гораздо важнее всех нас. Нет никого выше клуба», – сказал главный тренер команды .

В прошлом сезоне выступал на правах аренды в «Челси».

«Я мечтал о «Барсе» с детства». Очень странное заявление Феликса из «Атлетико»