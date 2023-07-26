Симеоне о Феликсе: «Никто в «Атлетико» не важнее клуба»
Диего Симеоне высказался о желании Жоау Феликса перейти в «Барселону».
Ранее полузащитник в интервью сообщил о том, что мечтал играть в «Барселоне». На этом фоне стала появляться информация о возможном переходе португальца в каталонский клуб.
«Никто из нас в команде не важнее «Атлетико». «Атлетико» гораздо важнее всех нас. Нет никого выше клуба», – сказал главный тренер команды Диего Симеоне.
В прошлом сезоне Жоау Феликс выступал на правах аренды в «Челси».
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