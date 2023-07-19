«Шлюха». Табличку с именем Феликса у стадиона «Атлетико» испортили после слов о желании перейти в «Барсу»

Теги Барселона Атлетико Ла Лига происшествия болельщики Жоау Феликс Ванда Метрополитано брань контент Футбол

Табличку Жоау Феликса возле арены «Ванда Метрополитано» испортили.

Ранее Феликс заявил о желании перейти в «Барселону». В «Атлетико» сочли слова португальца проявлением неуважения и непрофессионализма.

После заявления Феликса табличку с его именем возле домашнего стадиона «матрасников» испортили. На табличке нацарапали крест, перечеркивающий имя Феликса, а возле нее нарисована крыса и написаны оскорбления в адрес 23-летнего полузащитника.

«Шлюха. Проваливай в «Барсу», – написали возле таблички, предположительно, фанатами «Атлетико».

 

Фото: twitter.com/CabineSport

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60 комментариев

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Los Galácticos
Это мог сделать и сам Симеоне :)
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ХавиГави_Паратрупер
А зачем АтМД вообще делает эти таблички для действующих игроков? Ладно бы легенды/игроки, проведшие много матчей и закончившие карьеру, но это зачем? Чтоб фанаты злость выплёскивали в случае чего?🤓
+85
-8
+77
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Новый тренер ФК Спартак
теперь ему дорога в зенит к своим
+63
-21
+42
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JENNINGS
На что надеялся этот, судя по всему, неокрепший 23-летний сверхразум?
+35
-5
+30
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corazón blanco
Ответ JENNINGS
На что надеялся этот, судя по всему, неокрепший 23-летний сверхразум?
Он не хочет играть в Атлетико и очевидно, что этим высказыванием он хочет чтобы клуб продал его. Но Жоау сам виноват, у него был шанс проявить себя в Челси и даже начинал там неплохо, но потом и там заглох. Заложник своей цены.
+23
-2
+21
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Итачи Учиха
Т.е. в заголовках "шлюха" писать можно, а в комментариях нет?
+17
-1
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Pucheslav
Ответ ХавиГави_Паратрупер
А зачем АтМД вообще делает эти таблички для действующих игроков? Ладно бы легенды/игроки, проведшие много матчей и закончившие карьеру, но это зачем? Чтоб фанаты злость выплёскивали в случае чего?🤓
с Куртуа уже тестировали вроде таблички
+11
-1
+10
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JENNINGS
Ответ corazón blanco
Он не хочет играть в Атлетико и очевидно, что этим высказыванием он хочет чтобы клуб продал его. Но Жоау сам виноват, у него был шанс проявить себя в Челси и даже начинал там неплохо, но потом и там заглох. Заложник своей цены.
У Жоау были шансы и до «Челси». «Атлетико» просто не его клуб. Но зачем так поступать, открыто заявляя, что ты хочешь перейти в стан конкурента? Это крайне непрофессионально
+6
-1
+5
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And we're heading for a shootout!
Ответ Los Galácticos
Это мог сделать и сам Симеоне :)
... в прошлом сезоне.
+5
0
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ Давид Agabekyan
Рабы и пи****** в клубе из Тарасовки
у тебя чтото бахнуло
+7
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Тухель
Что зы нытье. Кейн хочет уйти из Тоттенхэма хочет сделать это мирно. Что мы слышим на Спортсе? Фууу Кейн слабак и должен выступить с официальным заявлением что хочет перейти в Баварию и должен давить на Шпоры.
Феликс хочет уйти из Атлетико. Заявляет официально что хочет уйти из Атлетико. Что мы слышим на Спортсе. Фуу Феликс так профессионалы себя не ведут.
Помогите Даше найти логику.
+6
-2
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Иосиф Сталин
Ответ Давид Agabekyan
Рабы и пи****** в клубе из Тарасовки
Кричали армяне тикая с Карабаха
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KingOfTheDivan
Ну крысу можно было и получше нарисовать
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Deathspell Omega
Ответ Итачи Учиха
Т.е. в заголовках "шлюха" писать можно, а в комментариях нет?
да
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Алексей Куликов
Ответ corazón blanco
Он не хочет играть в Атлетико и очевидно, что этим высказыванием он хочет чтобы клуб продал его. Но Жоау сам виноват, у него был шанс проявить себя в Челси и даже начинал там неплохо, но потом и там заглох. Заложник своей цены.
Он был одним из ярких пятен в том мрачном Челси. Не его вина, что у него не особенно получилось, там почти ни у кого ничего не получилось, спасибо владельцу.
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Гамаль Хайдаров
ну после всех издевок он точно останется в Атлетико и будет рвать пятую точку за клуб
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Зелёный гопник
За шлюху теперь не банят админы ?😏
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Алексей Куликов
Ответ Гамаль Хайдаров
ну после всех издевок он точно останется в Атлетико и будет рвать пятую точку за клуб
Он и дал это интервью, чтобы точно не остаться.
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che kaif
Гризманна табличка как там?!
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Анатолий Нагорный
Ответ Давид Agabekyan
Рабы и пи****** в клубе из Тарасовки
Зарево из сибири видно)
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Мирзоанис Якубов
Скорее бы подошло слово "дебил"
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Гамаль Хайдаров
Ответ JENNINGS
У Жоау были шансы и до «Челси». «Атлетико» просто не его клуб. Но зачем так поступать, открыто заявляя, что ты хочешь перейти в стан конкурента? Это крайне непрофессионально
Все делают ошибки, ваш новенький Джуд тоже выводы сделал о клубах как Сити, Псж, Челси.
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Алексей Зяблов
Ответ Итачи Учиха
Т.е. в заголовках "шлюха" писать можно, а в комментариях нет?
на спортс вообще ничего нельзя писать)))
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Милан 757
А что у Атлетико у каждого игрока есть своя табличка на стадионе ?
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Алексей Куликов
Ответ JENNINGS
У Жоау были шансы и до «Челси». «Атлетико» просто не его клуб. Но зачем так поступать, открыто заявляя, что ты хочешь перейти в стан конкурента? Это крайне непрофессионально
чтобы точно продали и не гнули сильно ценник. Потому что 126 миллионов, которые выложил за него Атлетико, за него точно никто не даст.
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