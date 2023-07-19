«Шлюха». Табличку с именем Феликса у стадиона «Атлетико» испортили после слов о желании перейти в «Барсу»

Табличку Жоау Феликса возле арены «Ванда Метрополитано» испортили.

Ранее Феликс заявил о желании перейти в «Барселону». В « » сочли слова португальца проявлением неуважения и непрофессионализма.

После заявления Феликса табличку с его именем возле домашнего стадиона «матрасников» испортили. На табличке нацарапали крест, перечеркивающий имя Феликса, а возле нее нарисована крыса и написаны оскорбления в адрес 23-летнего полузащитника.

«Шлюха. Проваливай в «Барсу», – написали возле таблички, предположительно, фанатами «Атлетико».

Фото: twitter.com/CabineSport