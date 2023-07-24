«Бенфика» хочет вернуть Феликса из «Атлетико». Жоау намерен перейти в «Барсу»

Теги высшая лига Португалия Бенфика Барселона Атлетико Ла Лига возможные трансферы Жоау Феликс Футбол

«Бенфика» рассматривает возможность возвращения Жоау Феликса.

По информации As, португальский клуб готов сделать предложение по Феликсу, если полузащитник не найдет новый клуб до окончания летнего трансферного окна. В «Бенфике» считают Феликса своим, и болельщиков клуба радует перспектива его возможного возвращения.

При этом отмечается, что «Бенфика» не сможет позволить себе трансфер Феликса и зарплату игрока, однако клуб рассчитывает, что к концу трансферного окна «Атлетико» пойдет на уступки. Отношения Феликса с клубом остаются напряженными, и португалец заинтересован в уходе.

Напомним, ранее Жоау Феликс в интервью инсайдеру Фабрицио Романо заявил о желании перейти в «Барселону». В «Атлетико» восприняли его заявление как проявление неуважения к клубу и одобрили аренду в каталонский клуб с правом выкупа.

«Шлюха». Табличку с именем Феликса у стадиона «Атлетико» испортили после слов о желании перейти в «Барсу»

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3 комментария

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Михо
То есть, если его выпрут из Атлетико, но не получится перейти в Барсу, потому что там проблемы с регистрацией, то Бенфика готова подобрать. Если я все правильно понял😃
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igorrado@yandex.ru
Рано ему в Бенфику возвращаться, конечно.
В Челси эпизодами был очень хорош.
Уверен, еще сможет зажечь: амбиции, техника и футбольный интеллект - все при нем.
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Молодой Френки
Хорошему бы ему держать свои намерения при себе. В Барсе пассажиров и так хватает
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