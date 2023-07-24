«Бенфика» хочет вернуть Феликса из «Атлетико». Жоау намерен перейти в «Барсу»
«Бенфика» рассматривает возможность возвращения Жоау Феликса.
По информации As, португальский клуб готов сделать предложение по Феликсу, если полузащитник не найдет новый клуб до окончания летнего трансферного окна. В «Бенфике» считают Феликса своим, и болельщиков клуба радует перспектива его возможного возвращения.
При этом отмечается, что «Бенфика» не сможет позволить себе трансфер Феликса и зарплату игрока, однако клуб рассчитывает, что к концу трансферного окна «Атлетико» пойдет на уступки. Отношения Феликса с клубом остаются напряженными, и португалец заинтересован в уходе.
Напомним, ранее Жоау Феликс в интервью инсайдеру Фабрицио Романо заявил о желании перейти в «Барселону». В «Атлетико» восприняли его заявление как проявление неуважения к клубу и одобрили аренду в каталонский клуб с правом выкупа.
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В Челси эпизодами был очень хорош.
Уверен, еще сможет зажечь: амбиции, техника и футбольный интеллект - все при нем.