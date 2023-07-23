Брат Феликса о словах Жоау про «Барсу»: «Он поступил храбро. Не припомню, чтобы кто-то так явно демонстрировал любовь к клубу»

Теги Барселона Атлетико Ла Лига Жоау Феликс Футбол

Брат Жоау Феликса назвал его заявление о «Барселоне» проявлением смелости.

Напомним, полузащитник «Атлетико» в интервью инсайдеру Фабрицио Романо заявил о желании перейти в «Барселону». В мадридском клубе сочли заявление португальца проявлением неуважения и непрофессионализма.

«Жоау поступил очень храбро. Я не припомню игрока, который так явно продемонстрировал бы свою любовь к клубу.

Он хочет перейти в «Барсу», – сказал Угу Феликс.

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20 комментариев

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Aleksey Yashin
По таким меркам Лукаку один из самых храбрых футболистов современности
+51
0
+51
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goodok
Странные какие-то у них там понятия о храбрости
+36
-1
+35
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Эль Иберико
Уго, это называется "слабоумие и отвага", а не "храбро".
+6
0
+6
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Ёшимин Бональдо
Храбрость не показатель ума и преданности
+4
-1
+3
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Ёшимин Бональдо
Ответ Aleksey Yashin
По таким меркам Лукаку один из самых храбрых футболистов современности
Видимо Феликс от него получил совет
+3
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+3
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wadwill13
Ответ Леван Мкртчян
Ну как минимум -- это довольно смелый поступок был со стороны Феликса, учитывая ,что последующая явно негативная реакция со стороны фанов, клуба , партнеров -- тут легко считывалась заранее... А договоренностей о переходе в Барсу у Феликса никакой не было, чтобы рубить концы. Мог ведь промолчать и не ставить себя в положение изгоя в клубе, но решил сказать как думает. Смелость ли это высказать свою непопулярную позицию и поставить себя в уязвимую позицию, или банальное слабоумие , тут каждый решает сам для себя.
странная? ты шутишь? есть понятие рабочая солидарность. в аренде ты или нет ты не имеешь морального права говорить куда ты хочешь прямо сейчас попасть и только туда продайте меня срочно. после лукаку я не помню чтобы кто-то так явно из топов просил об этом потому что есть солидарность и верность контракту хотя бы на бумаге. " хотел бы когда нибудь поиграть в юве, арсенале, барсе" и " я хочу в барсу немедленно" это разные вещи когда у тебя есть действующий контракт.
+4
-1
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Леван Мкртчян
Ответ goodok
Странные какие-то у них там понятия о храбрости
Ну как минимум -- это довольно смелый поступок был со стороны Феликса, учитывая ,что последующая явно негативная реакция со стороны фанов, клуба , партнеров -- тут легко считывалась заранее...
А договоренностей о переходе в Барсу у Феликса никакой не было, чтобы рубить концы.
Мог ведь промолчать и не ставить себя в положение изгоя в клубе, но решил сказать как думает.
Смелость ли это высказать свою непопулярную позицию и поставить себя в уязвимую позицию, или банальное слабоумие , тут каждый решает сам для себя.
+10
-8
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Поцелуй Оздоева
Между храбростью и тупостью тонкая грань)
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По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Правильно, за правду не может быть стыдно, Жоау респект!
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AnMe
Храбро? Скорее тупо и безответственно, учитывая его ситуацию.
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Леван Мкртчян
Ответ wadwill13
странная? ты шутишь? есть понятие рабочая солидарность. в аренде ты или нет ты не имеешь морального права говорить куда ты хочешь прямо сейчас попасть и только туда продайте меня срочно. после лукаку я не помню чтобы кто-то так явно из топов просил об этом потому что есть солидарность и верность контракту хотя бы на бумаге. " хотел бы когда нибудь поиграть в юве, арсенале, барсе" и " я хочу в барсу немедленно" это разные вещи когда у тебя есть действующий контракт.
В данном контексте ’Верность контракту’ -- это что вообще?)
Если в этом контракте нет пуктов, подразумевающих санкции за отсутствие лояльности к клубу при общении с СМИ -- то это лишь набор слов ( да даже если и есть, но футболист берет на себя ответственность за последствия сказанного) так же и слова про ’рабочую солидарность’ . Если работник чем-то недоволен , то он имеет право высказывать и предпринимать любые действия в рамках непротиворечащих условиям трудового договора/контракта.

Ps "Я хочу в Барсу немедленно" он не говорил напрямую-- это лишь Ваша интерпретация.
Он сказал что с детства хотел там играть и считает Барсу своим первых выбором, как клуб к которому он хотел бы присоединиться
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Алексей Филипович
Т.е. он сам выкупит свой контракт и будет играть в Барсе за минимаклу?
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BZB
Кто бы что не говорил, а Барса единственный клуб в мире, в котором мировые звезды готовы терпеть лишения, лишь бы играть в нем. Ни разу не фанат Барсы.
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red hikkikomori
„Безумству храбрых поем мы песню!..“
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Eziiko
В этом случае храбрость минус , а не плюс,таким образом просто испортил отношения с клубом и фанатами.
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окечуква
На поле он Феликс простой, а в прессе - Лев Толстой.
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Atash Yoldashow
Ответ goodok
Странные какие-то у них там понятия о храбрости
А что понимаешь ты, под словом храбрость ?
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