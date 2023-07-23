Брат Феликса о словах Жоау про «Барсу»: «Он поступил храбро. Не припомню, чтобы кто-то так явно демонстрировал любовь к клубу»

Брат Жоау Феликса назвал его заявление о «Барселоне» проявлением смелости.

Напомним, полузащитник «Атлетико» в интервью инсайдеру Фабрицио Романо заявил о желании перейти в «Барселону». В мадридском клубе сочли заявление португальца проявлением неуважения и непрофессионализма.

« поступил очень храбро. Я не припомню игрока, который так явно продемонстрировал бы свою любовь к клубу.

Он хочет перейти в «Барсу», – сказал Угу Феликс.

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