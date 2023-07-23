Брат Феликса о словах Жоау про «Барсу»: «Он поступил храбро. Не припомню, чтобы кто-то так явно демонстрировал любовь к клубу»
Брат Жоау Феликса назвал его заявление о «Барселоне» проявлением смелости.
Напомним, полузащитник «Атлетико» в интервью инсайдеру Фабрицио Романо заявил о желании перейти в «Барселону». В мадридском клубе сочли заявление португальца проявлением неуважения и непрофессионализма.
«Жоау поступил очень храбро. Я не припомню игрока, который так явно продемонстрировал бы свою любовь к клубу.
Он хочет перейти в «Барсу», – сказал Угу Феликс.
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А договоренностей о переходе в Барсу у Феликса никакой не было, чтобы рубить концы.
Мог ведь промолчать и не ставить себя в положение изгоя в клубе, но решил сказать как думает.
Смелость ли это высказать свою непопулярную позицию и поставить себя в уязвимую позицию, или банальное слабоумие , тут каждый решает сам для себя.
Если в этом контракте нет пуктов, подразумевающих санкции за отсутствие лояльности к клубу при общении с СМИ -- то это лишь набор слов ( да даже если и есть, но футболист берет на себя ответственность за последствия сказанного) так же и слова про ’рабочую солидарность’ . Если работник чем-то недоволен , то он имеет право высказывать и предпринимать любые действия в рамках непротиворечащих условиям трудового договора/контракта.
Ps "Я хочу в Барсу немедленно" он не говорил напрямую-- это лишь Ваша интерпретация.
Он сказал что с детства хотел там играть и считает Барсу своим первых выбором, как клуб к которому он хотел бы присоединиться