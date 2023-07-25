Малафеев о Малкоме в «Аль-Хилале» за 60 млн евро: «Прибыльнее продажи Халка, учитывая курс. Равноценные для «Зенита» игроки в свои периоды времени»
Вячеслав Малафеев считает продажу Малкома более выгодной для «Зенита», чем трансфер Халка.
Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил продажу Малкома в «Аль-Хилаль» за рекордные 60 миллионов евро. В 2016 году Халк перешел в «Шанхай Порт» за 56 млн евро.
– Если рассматривать чисто математические аспекты, учитывая инфляцию, курс валюты и другие факторы, то продажа Малкома оказалась более прибыльной, чем продажа Халка. Ведь в 2016 году курс евро достигал в пике 83 рубля, в то время как в 2023 году он составляет 100-103 рубля.
Однако если говорить о качестве футболистов в целом, то, на мой взгляд, Малком и Халк являются равноценными игроками для клуба в свои периоды времени.
– Как вы думаете, кто из них оставил более весомый след в истории РПЛ и «Зенита»?
– Мы играли вместе с Халком, и конечно, я бы ответил, что Халк мне ближе. Но они оба внесли большой вклад в достижения и успехи клуба и украшали своей игрой наш чемпионат.
– У Малкома контракт с «Аль-Хилалем» на три года. Когда он закончится, ему будет 29 лет. Думаете, возможно его возвращение в «Зенит»?
– Если «Зениту» будет интересен Малком через три года, то почему бы и нет?
– Как в целом оцениваете трансфер Малкома в «Аль-Хилаль»?
– В Саудовской Аравии собрались именитые игроки. Я думаю, что этот чемпионат однозначно становится привлекательнее и возможно сильнее за счет прихода именитых футболистов, – сказал бывший вратарь «Зенита».
Малком за 60 млн евро в Саудовской Аравии – самая дорогая продажа в истории РПЛ. Больше Халка!
Не стоит настолько сильно переоценивать мощь команды, которая была при Халке.
В один заход та команда вышла с 6 очками в плей-офф ЛЧ, когда бездарно проиграла Аустрии 1-4 в последнем туре и одержала всего 1 победу за 6 матчей. И в сезоне 14/15 тоже как-то блекло выступили, забив всего 4 гола за 6 матчей Байеру, Монако и Бенфике (3 из которых - последним). + Был сезон, где с Малагой и Миланом ничего сделать не смогли и заняли третье место... Из последних же заходов только сезон 20/21 был провальным.
Если сравнить по динамике и количеству набора очков другие два сезона при Семаке и первый сезон при АВБ + последние два со Спалетти, то это вполне себе сопоставимые цифры:
12/13 - 7 очков, третье место
13/14 - 6 очков, выход в плей-офф
14/15 - 7 очков, третье место
19/20 - 7 очков, четвёртое место
21/22 - 5 очков, третье место.
Совершенно по-другому бы воспринималась последние пару сезонов Зенита в еврокубках, если бы Лейпциг не бросил играть при 2-0 во Франции или забил тот убойный момент в самой концовке.
Не нужно строить себе ложных иллюзий. Зенит примерно одинаково играет в последние 10 лет в еврокубках.
Просто раньше гораздо больше везло из-за результатов очных матчей оппонентов.
Даже с учëтом выплаты всех бонусов и зарплаты за 4 сезона Зенит от продажи Малкома остаëтся в хорошем плюсе 😀