Малафеев о Малкоме в «Аль-Хилале» за 60 млн евро: «Прибыльнее продажи Халка, учитывая курс. Равноценные для «Зенита» игроки в свои периоды времени»

Вячеслав Малафеев считает продажу Малкома более выгодной для «Зенита», чем трансфер Халка.

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил продажу Малкома в «Аль-Хилаль» за рекордные 60 миллионов евро. В 2016 году Халк перешел в «Шанхай Порт» за 56 млн евро.

– рассматривать чисто математические аспекты, учитывая инфляцию, курс валюты и другие факторы, то продажа Малкома оказалась более прибыльной, чем продажа Халка. Ведь в 2016 году курс евро достигал в пике 83 рубля, в то время как в 2023 году он составляет 100-103 рубля.

Однако если говорить о качестве футболистов в целом, то, на мой взгляд, Малком и Халк являются равноценными игроками для клуба в свои периоды времени.

– Как вы думаете, кто из них оставил более весомый след в истории РПЛ и «Зенита»?

– Мы играли вместе с Халком, и конечно, я бы ответил, что Халк мне ближе. Но они оба внесли большой вклад в достижения и успехи клуба и украшали своей игрой наш чемпионат.

– У Малкома контракт с « » на три года. Когда он закончится, ему будет 29 лет. Думаете, возможно его возвращение в «Зенит»?

– Если «Зениту» будет интересен Малком через три года, то почему бы и нет?

– Как в целом оцениваете трансфер Малкома в «Аль-Хилаль»?

– В Саудовской Аравии собрались именитые игроки. Я думаю, что этот чемпионат однозначно становится привлекательнее и возможно сильнее за счет прихода именитых футболистов, – сказал бывший вратарь « ».

Малком за 60 млн евро в Саудовской Аравии – самая дорогая продажа в истории РПЛ. Больше Халка!