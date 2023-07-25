Малафеев о Малкоме в «Аль-Хилале» за 60 млн евро: «Прибыльнее продажи Халка, учитывая курс. Равноценные для «Зенита» игроки в свои периоды времени»

Теги Зенит Вячеслав Малафеев премьер-лига Россия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Халк Малком деньги Футбол

Вячеслав Малафеев считает продажу Малкома более выгодной для «Зенита», чем трансфер Халка.

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил продажу Малкома в «Аль-Хилаль» за рекордные 60 миллионов евро. В 2016 году Халк перешел в «Шанхай Порт» за 56 млн евро.

Если рассматривать чисто математические аспекты, учитывая инфляцию, курс валюты и другие факторы, то продажа Малкома оказалась более прибыльной, чем продажа Халка. Ведь в 2016 году курс евро достигал в пике 83 рубля, в то время как в 2023 году он составляет 100-103 рубля.

Однако если говорить о качестве футболистов в целом, то, на мой взгляд, Малком и Халк являются равноценными игроками для клуба в свои периоды времени.

– Как вы думаете, кто из них оставил более весомый след в истории РПЛ и «Зенита»? 

– Мы играли вместе с Халком, и конечно, я бы ответил, что Халк мне ближе. Но они оба внесли большой вклад в достижения и успехи клуба и украшали своей игрой наш чемпионат.  

– У Малкома контракт с «Аль-Хилалем» на три года. Когда он закончится, ему будет 29 лет. Думаете, возможно его возвращение в «Зенит»? 

– Если «Зениту» будет интересен Малком через три года, то почему бы и нет? 

– Как в целом оцениваете трансфер Малкома в «Аль-Хилаль»? 

– В Саудовской Аравии собрались именитые игроки. Я думаю, что этот чемпионат однозначно становится привлекательнее и возможно сильнее за счет прихода именитых футболистов, – сказал бывший вратарь «Зенита».

Малком за 60 млн евро в Саудовской Аравии – самая дорогая продажа в истории РПЛ. Больше Халка!

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12 комментариев

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Вячеслав Лобачев
при всем уважении к Мелкому, с тем Халком он м рядом не встанет )
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Pa1n4eq
Ответ Вячеслав Лобачев
при всем уважении к Мелкому, с тем Халком он м рядом не встанет )
халк в разы интереснее и мощнее был. Там и в лч гремели нормально
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Тиджани Бабангида
Отличный трансфер и для «Зенита» и для Малкома. Неизвестно сколь долго продлится Саудовская денежно-футбольная лихорадка - воспользоваться таким шансом было просто необходимо.
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Tpy6kaMerlina
Халк был гораздо сильнее и интереснее. С Халком раскрылся Дзюба. Халк влиял на команду сильнее и в целом вел себя гораздо скромнее, умнее и достойнее Малкома с его недавним жестом. Понятно что и Халк играл не за коврижки, а за огромный контракт, но так цинично не показывал этого. Участвовал в разных челленджах, снимался в Удар Головой, интегрировался понемногу в жизнь Петербурга. Всего этого не скажешь про Малкома.
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Roman Araslanov
Ему самому не смешно? Халк и Малком это небо и земля
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Benderey
Халк вне конкуренции, каждый матч как праздник.... Никто не дарил столько эмоций!! Вот реально, ему бы не жалко было любые деньги платить.... Малком хороший игрок, но не на фоне Халкусика)
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& Co1366
Тысячю извинений, не фанат Зенита, но Халк - это что-то невероятное!
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Stas Politik
Ответ Pa1n4eq
халк в разы интереснее и мощнее был. Там и в лч гремели нормально
Гремели нормально только 1 раз, когда 15 очков взяли. Вот тогда был реально зрелищный и классный Зенит, который разрывал в Лиге Чемпионов, однако и вылетел он в 1/8 правда от довольно крепкой Бенфики, которая тогда Атлетико в Мадриде бахнула.

Не стоит настолько сильно переоценивать мощь команды, которая была при Халке.
В один заход та команда вышла с 6 очками в плей-офф ЛЧ, когда бездарно проиграла Аустрии 1-4 в последнем туре и одержала всего 1 победу за 6 матчей. И в сезоне 14/15 тоже как-то блекло выступили, забив всего 4 гола за 6 матчей Байеру, Монако и Бенфике (3 из которых - последним). + Был сезон, где с Малагой и Миланом ничего сделать не смогли и заняли третье место... Из последних же заходов только сезон 20/21 был провальным.
Если сравнить по динамике и количеству набора очков другие два сезона при Семаке и первый сезон при АВБ + последние два со Спалетти, то это вполне себе сопоставимые цифры:
12/13 - 7 очков, третье место
13/14 - 6 очков, выход в плей-офф
14/15 - 7 очков, третье место
19/20 - 7 очков, четвёртое место
21/22 - 5 очков, третье место.
Совершенно по-другому бы воспринималась последние пару сезонов Зенита в еврокубках, если бы Лейпциг не бросил играть при 2-0 во Франции или забил тот убойный момент в самой концовке.
Не нужно строить себе ложных иллюзий. Зенит примерно одинаково играет в последние 10 лет в еврокубках.
Просто раньше гораздо больше везло из-за результатов очных матчей оппонентов.
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Муртас Тедеишвили
В сезоне 22/23 Малком стал лучшим бомбардиром РПЛ и в тоже время был признан лучшим футболистом РПЛ и тем самым принëс Зениту доход призовыми около 4 млн евро. За 4 сезона в Зените атрибутики с именем Малком по всему миру было продано минимум на 10 млн евро. Но и это не всë. Зенит покупал Малкома по курсу 1 Евро 70 руб а сейчас продаëт Малкома по курсу 1 Евро 100 руб 😉
Даже с учëтом выплаты всех бонусов и зарплаты за 4 сезона Зенит от продажи Малкома остаëтся в хорошем плюсе 😀
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Ковид 07.10.52
Это что столяр супротив плотника...
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prus_3
Малком хорош, но Халк — это ХАЛК! Другого такого мы вряд ли дождемся.
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